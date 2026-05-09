Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun sonuna doğru gelinirken gözler 33. hafta maçlarına çevrilmiş durumda. Ligin zirvesinde ve alt sıralarında büyük bir mücadele yaşanırken futbolseverler aynı anda oynanacak 9 karşılaşmada alınacak sonuçları takip ediyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ CANLI MAÇ ANLATIMI | Beşiktaş ile Trabzonspor derbide karşılaşıyor Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçları kapsamında Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki derbi mücadelesi futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri. Beşiktaş 4. sırada 59 puanla, Trabzonspor ise 3. sırada 66 puanla yer alıyor. Karşılaşma Tüpraş Stadı'nda hakem Oğuzhan Çakır yönetiminde oynanacak. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadele 3-3 berabere sonuçlanmıştı. Beşiktaş ligde oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Trabzonspor ise ligde oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Ligde haftanın sonucu merakla beklenen dev derbisinde 4. sırada bulunan 59 puanlı Beşiktaş ile 3. sırada bulunan 66 puanlı Trabzonspor, Tüpraş Stadı'nda karşılaşıyor. Futbolseverlerin nefeslerini tutarak takip edeceği dev maçta hakem Oğuzhan Çakır düdük çalıyor. Karşılaşmada VAR hakemi olarak ise Erkan Engin görev yapıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadele 3-3'lük eşitlikle sona ermişti.

BEŞİKTAŞ'IN SON DURUMU

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar, bu sezon sahasında oynadığı 16 maçta ise 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. "Kara Kartal" bu maçlarda 29 gol atarken kalesinde ise 18 gol gördü.

TRABZONSPOR'UN SON DURUMU

Teknik direktör Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, bu sezon deplasmanda oynadığı 16 maçta ise 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Trabzonspor, bu maçlarda 30 gol atarken kalesinde ise 20 gol gördü.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Olaitan, Cerny, Toure, Oh

Trabzonspor: Onana, Ozan, Nwaiwu, Salih, Lovik, Oulai, Folcarelli, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR CANLI MAÇ ANLATIMI

Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.