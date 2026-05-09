Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

CANLI MAÇ ANLATIMI | Beşiktaş ile Trabzonspor derbide karşılaşıyor

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligin üst sıralarında ve alt sıralarında büyük bir çekişme yaşanırken haftanın sonucu merakla beklenen dev derbisinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadı'ndaki maçta hakem Oğuzhan Çakır düdük çalıyor. Ligi 4. sırada tamamlaması garantilenen Beşiktaş, Trabzonspor karşısında kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Trabzonspor ise Beşiktaş deplasmanından galibiyetle ayrılarak Fenerbahçe'nin Konyaspor deplasmanında puan kaybetmesini bekleyerek ikincilik umudunu son haftaya taşımanın hesaplarını yapıyor. Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasından gelişmeler ve maçın canlı anlatımı haberimizde...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
CANLI MAÇ ANLATIMI | Beşiktaş ile Trabzonspor derbide karşılaşıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.05.2026
saat ikonu 17:47
|
GÜNCELLEME:
09.05.2026
saat ikonu 18:05

'de 2025-2026 sezonunun sonuna doğru gelinirken gözler 33. hafta maçlarına çevrilmiş durumda. Ligin zirvesinde ve alt sıralarında büyük bir mücadele yaşanırken futbolseverler aynı anda oynanacak 9 karşılaşmada alınacak sonuçları takip ediyor.

HABERİN ÖZETİ

CANLI MAÇ ANLATIMI | Beşiktaş ile Trabzonspor derbide karşılaşıyor

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçları kapsamında Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki derbi mücadelesi futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri.
Beşiktaş 4. sırada 59 puanla, Trabzonspor ise 3. sırada 66 puanla yer alıyor.
Karşılaşma Tüpraş Stadı'nda hakem Oğuzhan Çakır yönetiminde oynanacak.
Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadele 3-3 berabere sonuçlanmıştı.
Beşiktaş ligde oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Trabzonspor ise ligde oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

Ligde haftanın sonucu merakla beklenen dev derbisinde 4. sırada bulunan 59 puanlı ile 3. sırada bulunan 66 puanlı , Tüpraş Stadı'nda karşılaşıyor. Futbolseverlerin nefeslerini tutarak takip edeceği dev maçta hakem Oğuzhan Çakır düdük çalıyor. Karşılaşmada VAR hakemi olarak ise Erkan Engin görev yapıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadele 3-3'lük eşitlikle sona ermişti.

BEŞİKTAŞ'IN SON DURUMU

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar, bu sezon sahasında oynadığı 16 maçta ise 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. "Kara Kartal" bu maçlarda 29 gol atarken kalesinde ise 18 gol gördü.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Beşiktaş ile Trabzonspor derbide karşılaşıyor

TRABZONSPOR'UN SON DURUMU

Teknik direktör Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, bu sezon deplasmanda oynadığı 16 maçta ise 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Trabzonspor, bu maçlarda 30 gol atarken kalesinde ise 20 gol gördü.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Beşiktaş ile Trabzonspor derbide karşılaşıyor

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Olaitan, Cerny, Toure, Oh

Trabzonspor: Onana, Ozan, Nwaiwu, Salih, Lovik, Oulai, Folcarelli, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR CANLI MAÇ ANLATIMI

Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CANLI MAÇ ANLATIMI | Galatasaray şampiyonluk maçında Antalyaspor karşısında
CANLI MAÇ ANLATIMI | Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor
ETİKETLER
#futbol
#Beşiktaş
#trabzonspor
#Spor
#trendyol süper lig
#Maç Günü
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.