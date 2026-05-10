Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray, dün oynanan ve nefes nefese geçen maçta Antalyaspor’u 4-2 yenerek üst üste 4. kez şampiyonluğunu ilan etti.
Sarı-kırmızılı ekip, şampiyonlukla birlikte bir kez daha UEFA Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım hakkı kazandı. Galatasaray’ın, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabındaki olası rakipleri de netleşmeye başladı.
Devler Ligi’nde 2026-2027 sezonunun kura çekimi 27 Ağustos 2026’da yapılacak. Lig aşamasındaki ilk karşılaşmalar ise 8-10 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak.
İşte UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezonda lig etabında yer alacak Galatasaray'ın muthemel rakipleri...
|UEFA Şampiyonlar Ligi - Galatasaray'ın Muhtemel Rakipleri (Lig Etabı)
|Manchester City (İngiltere)
|Arsenal (İngiltere)
|Inter (İtalya)
|Real Madrid (İspanya)
|Paris Saint Germain (Fransa)
|PSV Eindhoven (Hollanda)
|Bayern Münih (Almanya)
|Borussia Dortmund (Almanya)
|Porto (Portekiz)
|Manchester United (İngiltere)
|Villarreal (İspanya)
|Atletico Madrid (İspanya)
|Lens (Fransa)
|RB Leipzig (Almanya)
|Barcelona (İspanya)