Galatasaray, dün oynanan ve nefes nefese geçen maçta Antalyaspor’u 4-2 yenerek üst üste 4. kez şampiyonluğunu ilan etti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Galatasaray, Antalyaspor'u 4-2 yenerek 4. kez şampiyonluğunu ilan etti ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazandı. Şampiyonlukla birlikte Galatasaray, bir kez daha UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde etti. UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabındaki kura çekimi 27 Ağustos 2026'da yapılacak. Lig aşamasındaki ilk karşılaşmalar 8-10 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak. Galatasaray'ın olası rakipleri arasında Manchester City, Arsenal, Inter, Real Madrid, Paris Saint Germain, PSV Eindhoven, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Porto, Manchester United, Villarreal, Atletico Madrid, Lens, RB Leipzig ve Barcelona bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, şampiyonlukla birlikte bir kez daha UEFA Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım hakkı kazandı. Galatasaray’ın, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabındaki olası rakipleri de netleşmeye başladı.

KURA ÇEKİMİ 27 AĞUSTOS'TA YAPILACAK

Devler Ligi’nde 2026-2027 sezonunun kura çekimi 27 Ağustos 2026’da yapılacak. Lig aşamasındaki ilk karşılaşmalar ise 8-10 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak.

İŞTE ASLAN'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

İşte UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezonda lig etabında yer alacak Galatasaray'ın muthemel rakipleri...

Manchester City (İngiltere)

Arsenal (İngiltere)

Inter (İtalya)

Real Madrid (İspanya)

Paris Saint Germain (Fransa)

PSV Eindhoven (Hollanda)

Bayern Münih (Almanya)

Borussia Dortmund (Almanya)

Porto (Portekiz)

Manchester United (İngiltere)

Villarreal (İspanya

Atletico Madrid (İspanya)

Lens (Fransa)

RB Leipzig (Almanya)

Barcelona (İspanya)