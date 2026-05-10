Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında şaşırtan görüntü: Fenerbahçeli taraftarlar da katıldı

Galatasaray sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek Süper Lig'de üst üste 4'üncü, toplamda 26'ncı şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitimiyle birlikte yurdun dört bir yanında sokaklara döküldü. Bazı illerdeki şampiyonluk kutlamalarına Fenerbahçeli taraftarların da katılması görenleri şaşırttı.