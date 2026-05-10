Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında şaşırtan görüntü: Fenerbahçeli taraftarlar da katıldı

GİRİŞ:
10.05.2026
saat ikonu 02:03
GÜNCELLEME:
10.05.2026
saat ikonu 02:03
Galatasaray sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek Süper Lig'de üst üste 4'üncü, toplamda 26'ncı şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitimiyle birlikte yurdun dört bir yanında sokaklara döküldü. Bazı illerdeki şampiyonluk kutlamalarına Fenerbahçeli taraftarların da katılması görenleri şaşırttı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 

Maçın ardından cadde ve sokaklara akın eden taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Kutlamaların yapıldığı illerden biri de Karabük oldu. Safranbolu ilçe merkezinde bir araya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar meşaleler yakıp tezahüratlar eşliğinde şampiyonluğu kutladı. 

Kutlamalar sırasında bazı Fenerbahçe taraftarlarının da eğlenceye katıldığı görüldü.

Sarı-lacivertli taraftarlar, uzun yıllardır yaşayamadıkları şampiyonluk sevincini Galatasaray’ın şampiyonluğunda yaşamaya çalıştıklarını ifade etti.

Kutlamalarda rakip takım taraftarlarıyla karşılaşanlar büyük şaşkınlık yaşadı.

Kutlamalar gece geç saatlere kadar sürerken, bölgede polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Adıyaman'da da kentin işlek noktalarından biri olan Sümer Meydanı'na toplanan kalabalık arasında bir Fenerbahçe taraftarının Galatasaraylılarla birlikte şampiyonluğu kutlaması dikkat çekti.

