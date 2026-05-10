Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor'a olay cevap! 'Çöp kovalı' paylaşıma sert gönderme

Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır şampiyonluk ilanı sonrası eski takımı Trabzonspor'un 'çöp kovalı' paylaşımına sert göndermede bulundu.

GİRİŞ:
10.05.2026
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
10.05.2026
saat ikonu 10:00

'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor'u yenen Galatasaray 26. şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk sonrası gecenin en çok konuşulan olaylarından biri de kaleci ’ın göndermesi oldu.

Galatasaray, Antalyaspor'u yenerek Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk sonrası kaleci Uğurcan Çakır'ın paylaşımı gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.
Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u yenerek şampiyon oldu.
Bu, Galatasaray'ın 26. şampiyonluğuydu.
Uğurcan Çakır, şampiyonluk sonrası yaptığı bir paylaşımla Trabzonspor'a göndermede bulundu.
Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın ayrıldığı gün eldivenlerini çöp kovasının yanına koyarak bir paylaşım yapmıştı.
Uğurcan Çakır, Süper Lig kupasının yanına eldivenlerini koyarak bu paylaşıma yanıt verdi.
Uğurcan Çakır ayrıca, zamanı geldiğinde konuşacağını ve Galatasaray taraftarına teşekkür ettiğini belirtti.
Maç sonrası kaleci Uğurcan Çakır, ’un çöp kovası yanına koyduğu eldiven görseline cevap verdi. Görsel sosyal medyada yorumlanırken malzemenin çöp kovası olmadığı öne sürüldü.

TRABZONSPOR ÇÖP KOVASININ YANINA KOYDU

Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'dan ayrıldığı günün ertesi paylaşım yapan bordo-mavililer, kaleci eldivenini çöp kovasının yanına koyarak göndermede bulunmuştu.

UĞURCAN CEVAP VERDİ

Maç sonu yaptığı paylaşımda Süper Lig kupasının yanına eldivenlerini koyan Uğurcan Çakır, Trabzonspor'a yanıt verdi. Uğurcan Çakır ayrıca, "Çok fazla konuşulacak şey var, zamanı geldiğinde konuşacağım. Galatasaray taraftarına arkamda durdukları için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

