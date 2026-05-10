Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor'a olay cevap! 'Çöp kovalı' paylaşıma sert gönderme

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor'u yenen Galatasaray 26. şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk sonrası gecenin en çok konuşulan olaylarından biri de kaleci Uğurcan Çakır’ın göndermesi oldu.

Maç sonrası kaleci Uğurcan Çakır, Trabzonspor’un çöp kovası yanına koyduğu eldiven görseline cevap verdi. Görsel sosyal medyada yorumlanırken malzemenin çöp kovası olmadığı öne sürüldü.

TRABZONSPOR ÇÖP KOVASININ YANINA KOYDU

Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'dan ayrıldığı günün ertesi paylaşım yapan bordo-mavililer, kaleci eldivenini çöp kovasının yanına koyarak göndermede bulunmuştu.

UĞURCAN CEVAP VERDİ

Maç sonu yaptığı paylaşımda Süper Lig kupasının yanına eldivenlerini koyan Uğurcan Çakır, Trabzonspor'a yanıt verdi. Uğurcan Çakır ayrıca, "Çok fazla konuşulacak şey var, zamanı geldiğinde konuşacağım. Galatasaray taraftarına arkamda durdukları için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.