Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.

Siyasilerden Galatasaray'a peş peşe tebrik mesajı

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.05.2026
saat ikonu 03:25
|
GÜNCELLEME:
10.05.2026
saat ikonu 03:29
1
Siyasilerden Galatasaray'a tebrik mesajları

Galatasaray, Hesap.com Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada rakibini 4-2 yenerek sezonun bitimine 1 hafta kala üst üste 4. kez şampiyonluğunu ilan etti.

2
Siyasilerden Galatasaray'a tebrik mesajları

Siyasi liderler, şampiyon takımı kutlama mesajları ile tebrik etti.

3
Siyasilerden Galatasaray'a tebrik mesajları

İşte o mesajlardan bazıları...

4
Siyasilerden Galatasaray'a peş peşe tebrik mesajı

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN

"Üst üste 4'üncü kez Trendyol Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray'ı, futbolcularıyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve taraftarıyla tüm Galatasaray Spor Kulübü camiasını yürekten tebrik ediyorum."

5
Siyasilerden Galatasaray'a tebrik mesajı

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ

"Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda şampiyon olan Galatasaray’ı; teknik heyetini, futbolcularını ve taraftarlarını tebrik ederim."

6
Siyasilerden Galatasaray'a peş peşe tebrik mesajı

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK

"Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray Spor Kulübü'nü tebrik ediyorum."

7
Siyasilerden Galatasaray'a peş peşe tebrik mesajı

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL

"Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray camiasını, futbolcularını, teknik heyetini ve taraftarlarını en içten dileklerimle kutluyorum. Sahadaki mücadelesiyle sporumuza değer katan tüm kulüplerimize teşekkür ediyorum."

8
Siyasilerden Galatasaray'a peş peşe tebrik mesajı

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MÜSAVAT DERVİŞOĞLU

"Süper Lig’i lider tamamlayarak 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray Spor Kulübü’nü kutluyorum. Sezon boyunca sahada mücadele eden futbolcuları; şampiyonlukta emeği geçen teknik heyeti, yönetimi ve taraftarı tebrik ediyorum."

9
Siyasilerden Galatasaray'a peş peşe tebrik mesajı

DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANI TUNCER BAKIRHAN

"Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray’ı kutluyor; futbolcularını, teknik heyetini ve sarı-kırmızılı taraftarları tebrik ediyorum."

10
Siyasilerden Galatasaray'a peş peşe tebrik mesajı

YENİDEN REFAH PARTİSİ GENEL BAŞKANI FATİH ERBAKAN

"Süper Lig’de üst üste 4. kez şampiyon olan Galatasaray’ı, futbolcularını, teknik heyetini ve taraftarlarını tebrik ediyorum."

 

11
Siyasilerden Galatasaray'a peş peşe tebrik mesajı

GELECEK PARTİSİ GENEL BAŞKANI AHMET DAVUTOĞLU

"2025-2026 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği bulunan başta futbolcular olmak üzere; teknik heyeti, kulüp yönetimini ve büyük Galatasaray taraftarını da yürekten kutluyorum."

12
Siyasilerden Galatasaray'a peş peşe tebrik mesajı

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN

"Süper Lig 2025-2026 şampiyonu Galatasaray’ın futbolcularını, teknik ekibini, yönetimini ve tüm camiayı tebrik ediyorum."

13
Siyasilerden Galatasaray'a peş peşe tebrik mesajı

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ

"Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray’ı, ortaya koyduğu başarılı performans dolayısıyla kutluyor; futbolcularını, teknik heyetini ve tüm sarı-kırmızılı taraftarları tebrik ediyorum."

14
Siyasilerden Galatasaray'a peş peşe tebrik mesajı

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK

"Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray! Sezon boyunca ortaya koydukları istikrarlı performansla bu başarıya imza atan futbolcuları ve teknik heyeti yürekten kutluyorum. Galatasaray camiasına tebriklerimi iletiyorum."

15
Siyasilerden Galatasaray'a peş peşe tebrik mesajı

ANAHTAR PARTİ GENEL BAŞKANI YAVUZ AĞIRALİOĞLU

"Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray futbol takımını ve Galatasaray camiasını tebrik ediyorum."

16
Siyasilerden Galatasaray'a peş peşe tebrik mesajı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ

"Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray’ı kutluyorum. Bu başarıda emeği bulunan futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve büyük Galatasaray taraftarını tebrik ediyorum."

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.