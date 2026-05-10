Siyasilerden Galatasaray'a peş peşe tebrik mesajı

Galatasaray, Hesap.com Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada rakibini 4-2 yenerek sezonun bitimine 1 hafta kala üst üste 4. kez şampiyonluğunu ilan etti.
Siyasi liderler, şampiyon takımı kutlama mesajları ile tebrik etti.
İşte o mesajlardan bazıları...
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN
"Üst üste 4'üncü kez Trendyol Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray'ı, futbolcularıyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve taraftarıyla tüm Galatasaray Spor Kulübü camiasını yürekten tebrik ediyorum."
TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ
"Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda şampiyon olan Galatasaray’ı; teknik heyetini, futbolcularını ve taraftarlarını tebrik ederim."
GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK
"Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray Spor Kulübü'nü tebrik ediyorum."
CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL
"Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray camiasını, futbolcularını, teknik heyetini ve taraftarlarını en içten dileklerimle kutluyorum. Sahadaki mücadelesiyle sporumuza değer katan tüm kulüplerimize teşekkür ediyorum."
İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MÜSAVAT DERVİŞOĞLU
"Süper Lig’i lider tamamlayarak 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray Spor Kulübü’nü kutluyorum. Sezon boyunca sahada mücadele eden futbolcuları; şampiyonlukta emeği geçen teknik heyeti, yönetimi ve taraftarı tebrik ediyorum."
DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANI TUNCER BAKIRHAN
"Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray’ı kutluyor; futbolcularını, teknik heyetini ve sarı-kırmızılı taraftarları tebrik ediyorum."
YENİDEN REFAH PARTİSİ GENEL BAŞKANI FATİH ERBAKAN
"Süper Lig’de üst üste 4. kez şampiyon olan Galatasaray’ı, futbolcularını, teknik heyetini ve taraftarlarını tebrik ediyorum."
GELECEK PARTİSİ GENEL BAŞKANI AHMET DAVUTOĞLU
"2025-2026 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği bulunan başta futbolcular olmak üzere; teknik heyeti, kulüp yönetimini ve büyük Galatasaray taraftarını da yürekten kutluyorum."
DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN
"Süper Lig 2025-2026 şampiyonu Galatasaray’ın futbolcularını, teknik ekibini, yönetimini ve tüm camiayı tebrik ediyorum."
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ
"Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray’ı, ortaya koyduğu başarılı performans dolayısıyla kutluyor; futbolcularını, teknik heyetini ve tüm sarı-kırmızılı taraftarları tebrik ediyorum."
ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK
"Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray! Sezon boyunca ortaya koydukları istikrarlı performansla bu başarıya imza atan futbolcuları ve teknik heyeti yürekten kutluyorum. Galatasaray camiasına tebriklerimi iletiyorum."
ANAHTAR PARTİ GENEL BAŞKANI YAVUZ AĞIRALİOĞLU
"Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray futbol takımını ve Galatasaray camiasını tebrik ediyorum."
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ
"Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray’ı kutluyorum. Bu başarıda emeği bulunan futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve büyük Galatasaray taraftarını tebrik ediyorum."