Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan adayı olan Aziz Yıldırım, seçim çalışmalarına devam ediyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Aziz Yıldırım şampiyonlarla bir araya geldi Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, 6-7 Haziran'daki Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi şampiyon boksörlerle bir araya geldi. Aziz Yıldırım, başkanlık seçim çalışmaları kapsamında boksörlerle kahvaltıda buluştu. Yıldırım, bu süreçte boksörlerin desteğinin büyük önem taşıdığını belirtti. Ziyaret öncesi ve sonrasında Aziz Yıldırım'a ilgi gösterildi.

Yıldırım, bugün öğle saatlerinde kahvaltıda Fenerbahçe Boksörler Lokali’nde şampiyon boksörlerle bir araya geldi.

Aziz Yıldırım, bu süreçte boksörlerin desteğinin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti. Ziyaret öncesi ve sonrası Yıldırım'a büyük ilgi vardı.