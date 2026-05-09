Fenerbahçe’de yaklaşan kongre öncesi transfer piyasası hiç olmadığı kadar hareketli. Hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi, taraftara şampiyonluk sözü verirken çıtayı en tepeye koydu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'de kaleci harekatı! Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'den Atletico'nun yıldız eldivenine kanca Fenerbahçe'de yaklaşan kongre öncesi hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi'nin transfer listesinde ilk sırada yer alan Atletico Madrid kalecisi Jan Oblak'ı transfer etme çabaları tüm hızıyla sürüyor. Hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi, taraftara şampiyonluk sözü vererek çıtayı en tepeye koydu. Atletico Madrid'in Sloven kalecisi Jan Oblak, her iki adayın da transfer listesinde ilk sırada yer alıyor. Önümüzdeki hafta İspanya'da yapılacak kritik görüşmelerle bu transfer için ilk resmi temasların kurulması bekleniyor. Bayern Münih ve Inter gibi Avrupa devleri de Oblak'ın durumunu yakından takip ediyor. Avrupa'nın dev kulüpleri Oblak'ın yüksek maaş yükü nedeniyle geri adım atarken, Fenerbahçe'nin Sloven yıldıza mevcut kazancını koruma garantisi vererek öne geçmeyi planladığı belirtiliyor. 33 yaşındaki tecrübeli eldiven, bu sezon tüm kulvarlarda 41 kez sahaya çıktı ve yıllık 20 milyon 830 bin Euro ile kulübünün en çok kazanan ismi konumunda.

İspanyol devi Atletico Madrid’in yollarını ayırmaya hazırlandığı Sloven file bekçisi Jan Oblak, her iki adayın da transfer listesinde ilk sıraya yerleşti. Önümüzdeki hafta İspanya’da yapılacak olan kritik görüşmelerle, bu dev transfer için ilk resmi temasların kurulması bekleniyor.

AVRUPA DEVLERİ PUSUDA, FENERBAHÇE MAAŞ KOZUYLA ÖNDE

33 yaşındaki tecrübeli eldivenin tek talibi Fenerbahçe değil. Manuel Neuer sonrası için hazırlık yapan Bayern Münih ve İtalya şampiyonu Inter, Oblak’ın durumunu yakından takip ediyor. Ancak transferdeki düğüm noktası ekonomik şartlar.

KRİTİK DETAY

Avrupa’nın dev kulüpleri Oblak’ın yüksek maaş yükü karşısında geri adım atarken, Fenerbahçe cephesinin Sloven yıldıza mevcut kazancını koruma garantisi vererek rakiplerinin önüne geçmeyi planladığı sızan bilgiler arasında.

RAKAMLARLA JAN OBLAK: TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ

2014 yılında Benfica’dan 16 milyon Euro bedelle Atletico Madrid’e transfer olan ve 12 sezondur Madrid ekibinin kalesini koruyan Oblak, bu sezon da formundan bir şey kaybetmedi.