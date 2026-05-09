Fenerbahçe'de kaleci harekatı! Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'den Atletico'nun yıldız eldivenine kanca

Fenerbahçe’de yaklaşan kongre öncesi transfer piyasası hiç olmadığı kadar hareketli. Hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi, taraftara şampiyonluk sözü verirken çıtayı en tepeye koydu.
İspanyol devi Atletico Madrid’in yollarını ayırmaya hazırlandığı Sloven file bekçisi Jan Oblak, her iki adayın da transfer listesinde ilk sıraya yerleşti. Önümüzdeki hafta İspanya’da yapılacak olan kritik görüşmelerle, bu dev transfer için ilk resmi temasların kurulması bekleniyor.
33 yaşındaki tecrübeli eldivenin tek talibi Fenerbahçe değil. Manuel Neuer sonrası için hazırlık yapan Bayern Münih ve İtalya şampiyonu Inter, Oblak’ın durumunu yakından takip ediyor. Ancak transferdeki düğüm noktası ekonomik şartlar.
Avrupa’nın dev kulüpleri Oblak’ın yüksek maaş yükü karşısında geri adım atarken, Fenerbahçe cephesinin Sloven yıldıza mevcut kazancını koruma garantisi vererek rakiplerinin önüne geçmeyi planladığı sızan bilgiler arasında.
2014 yılında Benfica’dan 16 milyon Euro bedelle Atletico Madrid’e transfer olan ve 12 sezondur Madrid ekibinin kalesini koruyan Oblak, bu sezon da formundan bir şey kaybetmedi.
|Özellik
|Detay
|Maç Sayısı
|Bu sezon tüm kulvarlarda 41 kez sahaya çıktı.
|Maddi Yükü
|Yıllık 20 milyon 830 bin Euro ile kulübünün en çok kazanan ismi.
|Kıyas
|Takımın ikinci en çok kazananı 12.5 milyon Euro ile Ademola Lookman iken, Oblak’ın maaşı dudak uçuklatıyor.