Seçim öncesi Fenerbahçe'ye büyük şok! UEFA kapıda, kasa boş: Dev ceza geliyor

Süper Lig devi Fenerbahçe 6-7 Haziran’daki tarihi seçime kilitlenmişken, kulübün mali tablosuna dair sarsıcı iddialar gündeme bomba gibi düştü. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin yarışacağı kongre öncesi, UEFA’dan gelmesi beklenen dev ceza ve Haziran başındaki yüklü ödemeler yönetimi zor bir sınavla karşı karşıya bırakabilir.

’de nefesler tutuldu, gözler Haziran ayının ilk haftasında yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’a çevrildi. Barış Göktürk’ün Aziz Yıldırım lehine çekilmesi ve Mehmet Ali Aydınlar’ın aday olmayacağını açıklamasıyla yarış, Yıldırım ve Hakan Safi arasında geçecek. Ancak kulüp koridorlarında şu an seçimden çok, kapıda olduğu iddia edilen mali kriz konuşuluyor.

Fenerbahçe'de yaklaşan seçim öncesinde, kulübün kapıda olduğu iddia edilen mali krizi ve UEFA'dan gelebilecek 15 milyon Euro'luk ceza konuşuluyor.
UEFA, finansal limit aşımı gerekçesiyle Fenerbahçe'ye yaklaşık 15 milyon Euro tutarında para cezası kesmeye hazırlanıyor.
UEFA incelemesinde Jose Mourinho, Diego Carlos ve Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmeleri yer alıyor.
Özellikle Kerem Aktürkoğlu transferinde, TFF'ye sunulan kontratın 'asgari ücret' üzerinden gösterilmesi ve geri kalan ödemelerin farklı kanallardan yapıldığı iddiası UEFA'nın radarına takılmış durumda.
Haziran ayının ilk haftasında toplam 92 milyon Euro tutarında acil ödeme yapılması gerekiyor.
Kulübün 2026 yıl sonuna kadar kapatması gereken toplam borç yükümlülüğü ise 150 milyon Euro seviyesinde.
UEFA’DAN 15 MİLYON EURO’LUK FATURA YOLDA

Sabah’ın paylaştığı habere göre; UEFA, finansal limit aşımı gerekçesiyle Fenerbahçe’ye yaklaşık 15 milyon Euro tutarında bir para cezası kesmeye hazırlanıyor. İncelemenin odağında ise dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, savunma oyuncusu Diego Carlos ve milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmeleri yer alıyor.

Özellikle Kerem Aktürkoğlu transferinde, TFF’ye sunulan kontratın "asgari ücret" üzerinden gösterilmesi ve geri kalan ödemelerin farklı kanallardan (imaj hakları vb.) yapıldığı iddiası, UEFA’nın radarına takılmış durumda. Kulübün bu süreci yakından takip ettiği ve resmi kararın Haziran ayının ilk günlerinde tebliğ edileceği belirtiliyor.

HAZİRAN AYI "HESAP" AYI OLACAK

Yeni başkanın koltuğa oturacağı hafta, kulübü sadece idari değil, ciddi bir nakit yönetimi sınavı da bekliyor. Ortaya atılan mali takvim oldukça kabarık:

Haziran’ın İlk Haftası: Toplam 92 milyon Euro tutarında acil ödeme yapılması gerekiyor.

2026 Yıl Sonu Hedefi: Kulübün yıl sonuna kadar kapatması gereken toplam borç yükümlülüğü ise 150 milyon Euro seviyesinde.

ADAYLAR NASIL BİR YOL İZLEYECEK?

Seçim öncesi patlak veren bu mali tablo, iki başkan adayının da stratejilerini değiştirebilir. Aziz Yıldırım’ın tecrübesine mi, yoksa Hakan Safi’nin yeni nesil yönetim anlayışına mı güvenileceği sorusu, bu dev borç sarmalı ve UEFA tehdidi gölgesinde cevap bulacak.

