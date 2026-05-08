Spor
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Skriniar hakkındaki o sözler bardağı taşırdı! Fenerbahçe cephesinden zehir zemberek açıklama

Fenerbahçe Spor Kulübü, bir televizyon programında Milan Skriniar ve kulüp yapısı hakkında ortaya atılan iddialara zehir zemberek bir açıklamayla cevap verdi. Sarı-lacivertliler, yapılan yorumların "manipülasyon" olduğunu vurguladı.

GİRİŞ:
08.05.2026
saat ikonu 14:58
|
GÜNCELLEME:
08.05.2026
saat ikonu 14:58

Sarı-lacivertli camiada sular durulmuyor. Son dönemde hem saha içi hem saha dışı olaylarla gündeme gelen , bu kez bir medya mensubunun iddiaları üzerine resmi bir bildiri yayımladı. ekranlarında Barış Yurduseven tarafından dile getirilen ve doğrudan ile kulüp yönetimini hedef alan sözler, kulüp kanadında bardağı taşıran son damla oldu.

Fenerbahçe, TRT Spor'da Barış Yurduseven'in Milan Skriniar hakkında yaptığı iddialar üzerine kulübü, başkanı ve sporcuları hedef gösteren, somut bilgiye dayanmayan açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle resmi bir bildiri yayımlayarak hukuki haklarını kullanacağını duyurdu.
Fenerbahçe, Barış Yurduseven'in TRT Spor'daki ifadelerini 'hedef gösterici ve sorumsuz' olarak nitelendirdi.
Açıklamada, bu ifadelerin 'hiçbir somut bilgiye dayanmadığı ve gerçekle bağdaşmadığı' belirtildi.
Tartışmanın odağındaki isim Milan Skriniar'ın, Galatasaray maçında kaleciyi dışarı attırdığı ve 20 ve 42. dakikalarda atılması gerektiği iddia edildi.
Fenerbahçe, bu tür söylemlerin eleştiri sınırlarını aştığını ve manipülasyon niteliği taşıdığını savunuyor.
Kulüp, taraftarların önüne atıldığını düşündüğü çalışanlarını ve sporcularını korumak adına tüm hukuki haklarını kullanacağını açıkladı.
"HEDEF GÖSTERİCİ VE SORUMSUZ AÇIKLAMALAR"

Fenerbahçe Spor Kulübü’nden yapılan resmi açıklamada, Barış Yurduseven’in ifadelerinin hiçbir somut bilgiye dayanmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Barış Yurduseven’in TRT Spor ekranlarında kulübümüz, başkanımız ve sporcularımıza yönelik kullandığı ifadeler; hiçbir somut bilgiye dayanmayan, gerçekle bağdaşmayan, hedef gösterici ve sorumsuz açıklamalardır."

Açıklamanın devamında, kulübün kurumsal yapısının ve profesyonellerinin dedikodularla itibarsızlaştırılmaya çalışılmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı. Özellikle kamu yayıncılığı yapan bir kurumda bu tür ağır ithamların sorgulanmadan dile getirilmesinin "yayıncılık ilkelerine aykırı" olduğu ifade edildi.

TARTIŞMANIN ODAĞINDAKİ İSİM: MİLAN SKRİNİAR

Krizin fitilini ateşleyen olay, Barış Yurduseven’in Galatasaray derbisi üzerinden Milan Skriniar’ı hedef almasıydı. Yurduseven, canlı yayında şu iddialarda bulunmuştu: "İçeride 'klik' var diyorlar, gördük kliğin kim olduğunu. Kaleciyi attırdı Galatasaray maçında dışarıya o Skriniar. Ona azıcık bir bakın, bir kamera yollayın sadece onu çekin, onun hareketlerine bir bakın. Hele Galatasaray maçında yaptıklarına bir bakın onun. Kaleciyi o attırdı dışarı, yüzde 100 o attırdı dışarı. Sen takım kaptanı olsan devre arası hocana dersin ki, 'Hoca bunu dışarı al.' 20 ve 42. dakikalarda atılması lazımdı onun 2 defa."

KULÜPTEN HUKUKİ İŞLEM SİNYALİ

Fenerbahçe yönetimi, bu söylemlerin eleştiri sınırlarını aşarak açık bir manipülasyon niteliği taşıdığını savundu. Kulüp, taraftarların önüne bilinçli bir şekilde atıldığını düşündüğü çalışanlarını ve sporcularını korumak adına tüm hukuki haklarını kullanacağını belirterek açıklamayı noktaladı: "Kulübümüzün kurumsal yapısını yok sayan, yöneticilerimizi, çalışanlarımızı ve sporcularımızı kamuoyu önünde küçük düşürmeye çalışan bu söylemler; eleştiri sınırlarını aşmakta, açıkça manipülasyon niteliği taşımaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya ve kişi hedef göstermeye yönelik bu sorumsuz üsluba karşı gerekli tüm hukuki haklarımızın saklı olduğunu ayrıca belirtmek isteriz."

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
