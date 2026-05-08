Fenerbahçe’de teknik direktör için kollar sıvandı: Hakan Safi’den sürpriz İtalyan hamlesi!

Fenerbahçe’de yaklaşan seçimli genel kurul öncesi transfer kulisleri alev aldı. Başkan adayı Hakan Safi, camianın merakla beklediği teknik direktör bilmecesine dair somut adımlar atmaya devam ediyor.
Daha önce dünyaca ünlü isimlerle temas kuran Safi’nin, son durak olarak İtalyan futbolunun yükselen değeri Enzo Maresca ile masaya oturduğu öğrenildi.
Takvim’in geçtiği bilgilere göre, taraflar arasında gerçekleşen görüşmede projeler ve sözleşme şartları detaylıca ele alındı. Son olarak İngiliz devi Chelsea’de görev yapan 46 yaşındaki teknik adamın, Safi’nin vizyonuna ve sunduğu teklife oldukça sıcak baktığı belirtiliyor.
Takımın başında çıktığı 92 maçta 1.97 puan ortalaması yakalayarak istikrarlı bir grafik çizdi. Geçtiğimiz yıl Chelsea ile hem FIFA Kulüpler Dünya Kupası hem de UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşayarak Avrupa sahnesinde rüştünü ispatladı. Parma ve Leicester City gibi ekiplerde de dümene geçen İtalyan çalıştırıcı, Ocak ayından bu yana yeni projesini seçmek için bekleyişini sürdürüyor.
Genç ve başarıya aç profiliyle dikkat çeken Maresca’nın tek talibi Fenerbahçe değil. Başarılı teknik adamın ismi, ülkesi İtalya’nın köklü kulüpleriyle de anılıyor. Hakan Safi’nin bu transfer yarışında elini çabuk tutarak, seçim kozu olarak Maresca ismini resmen duyurması bekleniyor.