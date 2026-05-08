Spor
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Fenerbahçe’de teknik direktör için kollar sıvandı: Hakan Safi’den sürpriz İtalyan hamlesi!

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin haziran ayındaki kongre öncesi başkan adaylarından Hakan Safi, teknik direktör rotasını İngiltere’ye kırdı. Xabi Alonso ve Filipe Luis isimlerinin ardından Safi’nin listesindeki son bomba Enzo Maresca oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe’de teknik direktör için kollar sıvandı: Hakan Safi’den sürpriz İtalyan hamlesi!
GİRİŞ:
08.05.2026
11:42
08.05.2026
11:42

Fenerbahçe'de yaklaşan seçimli genel kurul öncesi kulisleri alev aldı. Başkan adayı Hakan Safi, camianın merakla beklediği teknik direktör bilmecesine dair somut adımlar atmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de yaklaşan seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Hakan Safi'nin teknik direktör bilmecesine dair somut adımlar attığı ve İtalyan teknik adam Enzo Maresca ile masaya oturduğu öğrenildi.
Başkan adayı Hakan Safi, teknik direktörlük için dünyaca ünlü isimlerle temas kurmasının ardından Enzo Maresca ile görüştü.
Taraflar arasında gerçekleşen görüşmede projeler ve sözleşme şartları detaylıca ele alındı.
Enzo Maresca'nın, Safi'nin vizyonuna ve sunduğu teklife sıcak baktığı belirtiliyor.
Maresca, Chelsea'de görev yaptığı 92 maçta 1.97 puan ortalaması yakaladı ve geçtiğimiz yıl Chelsea ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası ile UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Maresca'nın ismi, Fenerbahçe dışında İtalya'nın köklü kulüpleriyle de anılıyor.
SAFİ'NİN HEDEFİ: MARESCA!

Daha önce dünyaca ünlü isimlerle temas kuran Safi’nin, son durak olarak İtalyan futbolunun yükselen değeri Enzo Maresca ile masaya oturduğu öğrenildi.

LONDRA’DAN İSTANBUL’A ŞAMPİYONLUK ESİNTİSİ

Takvim’in geçtiği bilgilere göre, taraflar arasında gerçekleşen görüşmede projeler ve sözleşme şartları detaylıca ele alındı. Son olarak İngiliz devi Chelsea’de görev yapan 46 yaşındaki teknik adamın, Safi’nin vizyonuna ve sunduğu teklife oldukça sıcak baktığı belirtiliyor.

CHELSEA DÖNEMİ

Takımın başında çıktığı 92 maçta 1.97 puan ortalaması yakalayarak istikrarlı bir grafik çizdi. Geçtiğimiz yıl Chelsea ile hem FIFA Kulüpler Dünya Kupası hem de UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşayarak Avrupa sahnesinde rüştünü ispatladı. Parma ve Leicester City gibi ekiplerde de dümene geçen İtalyan çalıştırıcı, Ocak ayından bu yana yeni projesini seçmek için bekleyişini sürdürüyor.

İTALYAN DEVLERİ DE PUSUDA

Genç ve başarıya aç profiliyle dikkat çeken Maresca’nın tek talibi Fenerbahçe değil. Başarılı teknik adamın ismi, ülkesi İtalya’nın köklü kulüpleriyle de anılıyor. Hakan Safi’nin bu transfer yarışında elini çabuk tutarak, seçim kozu olarak Maresca ismini resmen duyurması bekleniyor.

