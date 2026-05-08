Fenerbahçe’de seçim hareketliliği transfer hattına sıçradı: Hedef Benfica’nın Yunan golcüsü Pavlidis!

Fenerbahçe’de seçim heyecanı doruğa ulaşırken, başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, camiayı heyecanlandıracak bir golcü ismi gündemlerine aldı.
Hücum hattını dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmek isteyen iki tarafın da radarına, Benfica’nın Yunan gol makinesi Vangelis Pavlidis girdi. Portekiz ekibinin de gelecek teklifleri değerlendirmeye sıcak bakması, bu transferin önünü açan en büyük etken olarak görülüyor.
2024-25 sezonunda Benfica forması altında sergilediği performansla Avrupa’nın dikkatini çeken 27 yaşındaki yıldız, özellikle milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu ile yakaladığı saha içi uyumla adından söz ettirdi. Hücum hattındaki üretkenliğiyle Benfica’yı sırtlayan Pavlidis, sarı-lacivertli kurmayların listesinde en üst sıralara tırmandı.
Yunan golcü, geride bıraktığımız sezonda Benfica formasıyla tam 51 resmi maça çıkarak istikrarını kanıtladı. Bu karşılaşmalarda 29 gol ve 6 asistlik muazzam bir katkı sağlayan Pavlidis, kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçiriyor.
|Oyuncu Bilgisi
|Detay
|Güncel Değeri
|32 Milyon Euro
|Sözleşme Bitişi
|2029
|Milli Takım Kariyeri
|55 Maç / 10 Gol
|Transfer Hikayesi
|2024 yılında 18 milyon Euro karşılığında AZ Alkmaar'dan transfer edildi.
Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 32 milyon Euro olan Pavlidis, Benfica ile 2029 yılına kadar sözleşme sahibi. Ancak Portekiz ekibinin oyuncuyu elden çıkarmaya hazır olduğu yönündeki iddialar, Fenerbahçe cephesinde iştahları kabartıyor. Seçimi kazanacak olan tarafın, bu dev transfer harekatı için ciddi bir bütçeyi gözden çıkarması bekleniyor.