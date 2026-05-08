Fenerbahçe’de seçim heyecanı doruğa ulaşırken, başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, camiayı heyecanlandıracak bir golcü ismi gündemlerine aldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe’de seçim hareketliliği transfer hattına sıçradı: Hedef Benfica’nın Yunan golcüsü Pavlidis! Fenerbahçe başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, Benfica'nın Yunan golcüsü Vangelis Pavlidis'i transfer gündemlerine aldı. İki başkan adayı da Benfica'nın 27 yaşındaki Yunan golcüsü Vangelis Pavlidis'i transfer hedefi olarak belirledi. Pavlidis, 2024-25 sezonunda Benfica formasıyla dikkat çekti ve Kerem Aktürkoğlu ile uyumuyla öne çıktı. Yunan golcü, geride bıraktığımız sezonda 51 resmi maçta 29 gol ve 6 asist kaydetti. Pavlidis'in güncel piyasa değeri 32 milyon Euro ve Benfica ile sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor. Benfica'nın oyuncuyu elden çıkarmaya sıcak baktığı iddiaları Fenerbahçe'nin iştahını kabartıyor.

HEDEF: YUNAN GOLCÜ PAVLİDİS

Hücum hattını dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmek isteyen iki tarafın da radarına, Benfica’nın Yunan gol makinesi Vangelis Pavlidis girdi. Portekiz ekibinin de gelecek teklifleri değerlendirmeye sıcak bakması, bu transferin önünü açan en büyük etken olarak görülüyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU İLE MÜTHİŞ UYUM

2024-25 sezonunda Benfica forması altında sergilediği performansla Avrupa’nın dikkatini çeken 27 yaşındaki yıldız, özellikle milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu ile yakaladığı saha içi uyumla adından söz ettirdi. Hücum hattındaki üretkenliğiyle Benfica’yı sırtlayan Pavlidis, sarı-lacivertli kurmayların listesinde en üst sıralara tırmandı.

İSTATİSTİKLERİ GÖZ DOLDURUYOR

Yunan golcü, geride bıraktığımız sezonda Benfica formasıyla tam 51 resmi maça çıkarak istikrarını kanıtladı. Bu karşılaşmalarda 29 gol ve 6 asistlik muazzam bir katkı sağlayan Pavlidis, kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçiriyor.

YILDIZ OYUNCUNUN KÜNYESİ

Oyuncu Bilgisi Detay Güncel Değeri 32 Milyon Euro Sözleşme Bitişi 2029 Milli Takım Kariyeri 55 Maç / 10 Gol Transfer Hikayesi 2024 yılında 18 milyon Euro karşılığında AZ Alkmaar'dan transfer edildi.

MALİYETİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 32 milyon Euro olan Pavlidis, Benfica ile 2029 yılına kadar sözleşme sahibi. Ancak Portekiz ekibinin oyuncuyu elden çıkarmaya hazır olduğu yönündeki iddialar, Fenerbahçe cephesinde iştahları kabartıyor. Seçimi kazanacak olan tarafın, bu dev transfer harekatı için ciddi bir bütçeyi gözden çıkarması bekleniyor.