Galatasaray’da şampiyonluk ve transfer ateşi bir arada: Hedef Nijeryalı dinamo! Osimhen devreye girdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Galatasaray, Türk futbol tarihine geçecek bir başarının eşiğinde. RAMS Park’ta Hesap.com Antalyaspor’u konuk edecek olan Aslan, taraftarı önünde kazanması halinde ligdeki 4 yıllık şampiyonluk ambargosunu resmileştirmiş olacak. Tribünlerin hıncahınç dolması beklenen dev karşılaşma öncesi camia tamamen şampiyonluk kutlamalarına odaklanmış durumda. Ancak Florya’da sadece kupa değil, transfer mesaisi de tam gaz devam ediyor.
Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda orta sahayı güçlendirmek isteyen yönetim, yaklaşık bir yıldır mercek altında tuttuğu Raphael Onyedika için resmi temaslara başladı. Club Brugge formasıyla Belçika’da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki Nijeryalı yıldız, hem 6 hem de 8 numara pozisyonlarında görev yapabilme özelliğiyle Buruk’un transfer listesinde ilk sıraya yerleşti.
Transfer sürecindeki en dikkat çekici detay ise Galatasaray’ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen’in devrede olması. Nijerya Milli Takımı’ndan arkadaşı olan Onyedika ile sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok isteyen Osimhen’in, vatandaşına kulüp ve İstanbul hakkında olumlu referanslar verdiği öğrenildi.
Bu sezon Club Brugge ile 40 resmi maça çıkarak istikrarlı bir görüntü çizen genç yetenek, skora da 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 23 milyon Euro seviyelerinde gösterilen Onyedika için Galatasaray yönetiminin tüm şartları zorlaması bekleniyor.
|Raphael Onyedika Dosyası
|Yaş
|24
|Mevki
|Ön Libero / Merkez Orta Saha
|Güncel Kulüp
|Club Brugge
|Bu Sezonki Performans
|40 Maç | 3 Gol - 2 Asist
|Piyasa Değeri
|23.000.000 €