Galatasaray, Türk futbol tarihine geçecek bir başarının eşiğinde. RAMS Park’ta Hesap.com Antalyaspor’u konuk edecek olan Aslan, taraftarı önünde kazanması halinde ligdeki 4 yıllık şampiyonluk ambargosunu resmileştirmiş olacak. Tribünlerin hıncahınç dolması beklenen dev karşılaşma öncesi camia tamamen şampiyonluk kutlamalarına odaklanmış durumda. Ancak Florya’da sadece kupa değil, transfer mesaisi de tam gaz devam ediyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Galatasaray’da şampiyonluk ve transfer ateşi bir arada: Hedef Nijeryalı dinamo! Osimhen devreye girdi Galatasaray, ligdeki şampiyonluğunu ilan etme arifesinde iken orta sahayı güçlendirmek için Club Brugge'un Nijeryalı futbolcusu Raphael Onyedika'yı transfer etmek için temaslara başladı. Galatasaray, RAMS Park'ta Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek ve kazanması halinde ligdeki 4 yıllık şampiyonluk ambargosunu resmileştirecek. Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta sahayı güçlendirmek için yaklaşık bir yıldır mercek altında tuttuğu Raphael Onyedika için resmi temaslara başladı. 24 yaşındaki Nijeryalı yıldız Raphael Onyedika, hem 6 hem de 8 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor. Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Onyedika'nın sarı-kırmızılı formayı giymesi için vatandaşına olumlu referanslar verdi. Raphael Onyedika'nın güncel piyasa değeri 23 milyon Euro seviyelerinde gösteriliyor.

ORTA SAHAYA DİNAMO: RAPHAEL ONYEDİKA

Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda orta sahayı güçlendirmek isteyen yönetim, yaklaşık bir yıldır mercek altında tuttuğu Raphael Onyedika için resmi temaslara başladı. Club Brugge formasıyla Belçika’da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki Nijeryalı yıldız, hem 6 hem de 8 numara pozisyonlarında görev yapabilme özelliğiyle Buruk’un transfer listesinde ilk sıraya yerleşti.

OPERASYONUN GİZLİ KAHRAMANI: VİCTOR OSİMHEN

Transfer sürecindeki en dikkat çekici detay ise Galatasaray’ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen’in devrede olması. Nijerya Milli Takımı’ndan arkadaşı olan Onyedika ile sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok isteyen Osimhen’in, vatandaşına kulüp ve İstanbul hakkında olumlu referanslar verdiği öğrenildi.

PİYASA DEĞERİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Bu sezon Club Brugge ile 40 resmi maça çıkarak istikrarlı bir görüntü çizen genç yetenek, skora da 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 23 milyon Euro seviyelerinde gösterilen Onyedika için Galatasaray yönetiminin tüm şartları zorlaması bekleniyor.

RAPHAEL ONYEDİKA'NIN İSTATİSTİKLERİ: