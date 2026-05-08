Galatasaray’da şampiyonluk ve transfer ateşi bir arada: Hedef Nijeryalı dinamo! Osimhen devreye girdi

Süper Lig’de üst üste 4. zaferine sadece 90 dakika uzaklıkta olan Galatasaray, Antalyaspor maçına kilitlenirken yönetim bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmak için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, Club Brugge'ün Nijeryalı orta sahası Raphael Onyedika için girişimlere başlarken, Victor Osimhen'in de vatandaşıyla aynı takımda oynamaya sıcak baktığı öğrenildi. İşte detaylar...

GİRİŞ:
08.05.2026
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
08.05.2026
saat ikonu 10:07

, Türk tarihine geçecek bir başarının eşiğinde. RAMS Park’ta Hesap.com Antalyaspor’u konuk edecek olan Aslan, taraftarı önünde kazanması halinde ligdeki 4 yıllık şampiyonluk ambargosunu resmileştirmiş olacak. Tribünlerin hıncahınç dolması beklenen dev karşılaşma öncesi camia tamamen şampiyonluk kutlamalarına odaklanmış durumda. Ancak Florya’da sadece kupa değil, mesaisi de tam gaz devam ediyor.

Galatasaray, ligdeki şampiyonluğunu ilan etme arifesinde iken orta sahayı güçlendirmek için Club Brugge'un Nijeryalı futbolcusu Raphael Onyedika'yı transfer etmek için temaslara başladı.
Galatasaray, RAMS Park'ta Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek ve kazanması halinde ligdeki 4 yıllık şampiyonluk ambargosunu resmileştirecek.
Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta sahayı güçlendirmek için yaklaşık bir yıldır mercek altında tuttuğu Raphael Onyedika için resmi temaslara başladı.
24 yaşındaki Nijeryalı yıldız Raphael Onyedika, hem 6 hem de 8 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor.
Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Onyedika'nın sarı-kırmızılı formayı giymesi için vatandaşına olumlu referanslar verdi.
Raphael Onyedika'nın güncel piyasa değeri 23 milyon Euro seviyelerinde gösteriliyor.
ORTA SAHAYA DİNAMO: RAPHAEL ONYEDİKA

Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda orta sahayı güçlendirmek isteyen yönetim, yaklaşık bir yıldır mercek altında tuttuğu Raphael Onyedika için resmi temaslara başladı. Club Brugge formasıyla Belçika’da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki Nijeryalı yıldız, hem 6 hem de 8 numara pozisyonlarında görev yapabilme özelliğiyle Buruk’un transfer listesinde ilk sıraya yerleşti.

OPERASYONUN GİZLİ KAHRAMANI: VİCTOR OSİMHEN

Transfer sürecindeki en dikkat çekici detay ise Galatasaray’ın dünyaca ünlü golcüsü Victor ’in devrede olması. Nijerya Milli Takımı’ndan arkadaşı olan Onyedika ile sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok isteyen Osimhen’in, vatandaşına kulüp ve İstanbul hakkında olumlu referanslar verdiği öğrenildi.

PİYASA DEĞERİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Bu sezon Club Brugge ile 40 resmi maça çıkarak istikrarlı bir görüntü çizen genç yetenek, skora da 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 23 milyon Euro seviyelerinde gösterilen Onyedika için Galatasaray yönetiminin tüm şartları zorlaması bekleniyor.

RAPHAEL ONYEDİKA'NIN İSTATİSTİKLERİ:

Raphael Onyedika Dosyası
Yaş24
MevkiÖn Libero / Merkez Orta Saha
Güncel KulüpClub Brugge
Bu Sezonki Performans40 Maç | 3 Gol - 2 Asist
Piyasa Değeri23.000.000 €
