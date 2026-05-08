Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe'de seçim ateşi Mohamed Salah ile alevlendi: Hakan Safi'den Mısırlı yıldız için dev teklif!

Süper Lig devi Fenerbahçe haziran ayındaki olağanüstü genel kurula kilitlenirken, başkan adaylarından Hakan Safi transferde bombayı patlattı. Liverpool ile yollarını ayırmaya hazırlanan dünya yıldızı Mohamed Salah için dev bir bütçeyi gözden çıkaran Safi, seçim kozunu Mısırlı golcüyle oynuyor. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de seçim ateşi Mohamed Salah ile alevlendi: Hakan Safi'den Mısırlı yıldız için dev teklif!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.05.2026
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
08.05.2026
saat ikonu 09:27

'de Haziran ayının ilk haftasında yapılacak olan öncesi kulisler hareketli. Mevcut adaylardan Aziz Yıldırım ve , camianın özlemle beklediği şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi bileti için dev isimleri radarına aldı.

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe'de seçim ateşi Mohamed Salah ile alevlendi: Hakan Safi'den Mısırlı yıldız için dev teklif!

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe'nin Haziran ayındaki başkanlık seçimi öncesinde adaylardan Hakan Safi'nin, Liverpool'dan ayrılması beklenen Mohamed Salah'ı transfer etmek için 20 milyon Euro'luk bir teklif hazırladığı öğrenildi.
Fenerbahçe'de Haziran ayının ilk haftasında yapılacak başkanlık seçimi öncesi kulisler hareketli.
Adaylardan Hakan Safi'nin listesindeki bir numaralı ismin Mohamed Salah olduğu belirtildi.
Hakan Safi'nin, Salah'ın menajeriyle temasa geçtiği ve yıllık net 20 milyon Euro maaş ile başarıya endeksli bonuslar içeren bir paket sunduğu iddia edildi.
Mohamed Salah, bu sezon Liverpool formasıyla 39 resmi maçta 12 gol ve 9 asist kaydetti.
Salah, milli takım kariyerinde 113 maçta 65 gol attı.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe'de seçim ateşi Mohamed Salah ile alevlendi: Hakan Safi'den Mısırlı yıldız için dev teklif!

Galatasaray’ın ligdeki dominasyonunu kırmayı ve Avrupa’da ses getirecek bir kadro kurmayı vaat eden Hakan Safi’nin listesindeki bir numaralı ismin olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de seçim ateşi Mohamed Salah ile alevlendi: Hakan Safi'den Mısırlı yıldız için dev teklif!

DUDAK UÇUKLATAN RAKAM: 20 MİLYON EURO

İngiliz devi Liverpool’dan ayrılma kararı alan 33 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeriyle ilk temasların kurulduğu belirtiliyor. Hakan Safi’nin, Mısırlı yıldızı ikna etmek için yıllık net 20 milyon euro maaşın yanı sıra, başarıya endeksli yüksek bonuslar içeren devasa bir paket sunduğu iddia edildi. Safi’nin planı, seçimi kazandığı anda bu transferi resmileştirerek camiaya "merhaba" demek.

Fenerbahçe'de seçim ateşi Mohamed Salah ile alevlendi: Hakan Safi'den Mısırlı yıldız için dev teklif!

TRANSFER YARIŞI KIZIŞIYOR

Salah sadece Fenerbahçe'nin değil; ezeli rakibi Galatasaray ve astronomik tekliflerle bilinen Suudi Arabistan kulüplerinin de takibinde.

Fenerbahçe'de seçim ateşi Mohamed Salah ile alevlendi: Hakan Safi'den Mısırlı yıldız için dev teklif!

KARİYER ZİRVESİNİ LİVERPOOL’DA YAŞADI

Chelsea, Fiorentina ve Roma maceralarının ardından Jürgen Klopp ile Liverpool çatısı altında adeta yeniden doğan Salah, modern futbolun en ikonik figürlerinden biri haline geldi. Bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 39 resmi maçta toplam 3 bin 60 dakika süre alan tecrübeli kanat oyuncusu, 12 gol ve 9 asistlik katkısıyla kalitesinden ödün vermediğini bir kez daha kanıtladı.

OyuncuKulüpOynanan MaçOynanan DakikaGolAsistKariyer Dönüm Noktası
Mohamed SalahLiverpool393060129Chelsea, Fiorentina ve Roma maceralarının ardından Jürgen Klopp ile yeniden doğuş
Fenerbahçe'de seçim ateşi Mohamed Salah ile alevlendi: Hakan Safi'den Mısırlı yıldız için dev teklif!

MISIR'IN KRALI DÜNYA KUPASI YOLUNDA

Milli takım kariyerinde de efsaneleşen Salah, 2011'den bu yana giydiği Mısır formasıyla çıktığı 113 maçta 65 gol kaydetti. Ülkesinin en büyük umudu olan yıldız oyuncu, 2026 Dünya Kupası öncesinde kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanırken, Fenerbahçe’nin bu transferdeki kararlılığı seçim sürecinin en çok konuşulan başlığı olacak gibi görünüyor.

Fenerbahçe'de seçim ateşi Mohamed Salah ile alevlendi: Hakan Safi'den Mısırlı yıldız için dev teklif!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin teknik direktör adayları belli oldu: 2 yabancı 1 Türk!
Hakan Safi'den üç transfer müjdesi! Fenerbahçe için kesenin ağzını açtı: Yıldız isimle anlaşma tamam
ETİKETLER
#fenerbahçe
#Futbol
#başkanlık seçimi
#mohamed salah
#Hakan Safi
#Transfer Dedikodusu
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.