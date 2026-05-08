Fenerbahçe'de seçim ateşi Mohamed Salah ile alevlendi: Hakan Safi'den Mısırlı yıldız için dev teklif!

Fenerbahçe'de Haziran ayının ilk haftasında yapılacak olan başkanlık seçimi öncesi kulisler hareketli. Mevcut adaylardan Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, camianın özlemle beklediği şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi bileti için dev isimleri radarına aldı.
Galatasaray’ın ligdeki dominasyonunu kırmayı ve Avrupa’da ses getirecek bir kadro kurmayı vaat eden Hakan Safi’nin listesindeki bir numaralı ismin Mohamed Salah olduğu öğrenildi.
İngiliz devi Liverpool’dan ayrılma kararı alan 33 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeriyle ilk temasların kurulduğu belirtiliyor. Hakan Safi’nin, Mısırlı yıldızı ikna etmek için yıllık net 20 milyon euro maaşın yanı sıra, başarıya endeksli yüksek bonuslar içeren devasa bir paket sunduğu iddia edildi. Safi’nin planı, seçimi kazandığı anda bu transferi resmileştirerek camiaya "merhaba" demek.
Salah sadece Fenerbahçe'nin değil; ezeli rakibi Galatasaray ve astronomik tekliflerle bilinen Suudi Arabistan kulüplerinin de takibinde.
Chelsea, Fiorentina ve Roma maceralarının ardından Jürgen Klopp ile Liverpool çatısı altında adeta yeniden doğan Salah, modern futbolun en ikonik figürlerinden biri haline geldi. Bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 39 resmi maçta toplam 3 bin 60 dakika süre alan tecrübeli kanat oyuncusu, 12 gol ve 9 asistlik katkısıyla kalitesinden ödün vermediğini bir kez daha kanıtladı.
|Oyuncu
|Kulüp
|Oynanan Maç
|Oynanan Dakika
|Gol
|Asist
|Kariyer Dönüm Noktası
|Mohamed Salah
|Liverpool
|39
|3060
|12
|9
|Chelsea, Fiorentina ve Roma maceralarının ardından Jürgen Klopp ile yeniden doğuş
Milli takım kariyerinde de efsaneleşen Salah, 2011'den bu yana giydiği Mısır formasıyla çıktığı 113 maçta 65 gol kaydetti. Ülkesinin en büyük umudu olan yıldız oyuncu, 2026 Dünya Kupası öncesinde kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanırken, Fenerbahçe’nin bu transferdeki kararlılığı seçim sürecinin en çok konuşulan başlığı olacak gibi görünüyor.