Fenerbahçe'de Haziran ayının ilk haftasında yapılacak olan başkanlık seçimi öncesi kulisler hareketli. Mevcut adaylardan Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, camianın özlemle beklediği şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi bileti için dev isimleri radarına aldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'de seçim ateşi Mohamed Salah ile alevlendi: Hakan Safi'den Mısırlı yıldız için dev teklif! Fenerbahçe'nin Haziran ayındaki başkanlık seçimi öncesinde adaylardan Hakan Safi'nin, Liverpool'dan ayrılması beklenen Mohamed Salah'ı transfer etmek için 20 milyon Euro'luk bir teklif hazırladığı öğrenildi. Fenerbahçe'de Haziran ayının ilk haftasında yapılacak başkanlık seçimi öncesi kulisler hareketli. Adaylardan Hakan Safi'nin listesindeki bir numaralı ismin Mohamed Salah olduğu belirtildi. Hakan Safi'nin, Salah'ın menajeriyle temasa geçtiği ve yıllık net 20 milyon Euro maaş ile başarıya endeksli bonuslar içeren bir paket sunduğu iddia edildi. Mohamed Salah, bu sezon Liverpool formasıyla 39 resmi maçta 12 gol ve 9 asist kaydetti. Salah, milli takım kariyerinde 113 maçta 65 gol attı.

Galatasaray’ın ligdeki dominasyonunu kırmayı ve Avrupa’da ses getirecek bir kadro kurmayı vaat eden Hakan Safi’nin listesindeki bir numaralı ismin Mohamed Salah olduğu öğrenildi.

DUDAK UÇUKLATAN RAKAM: 20 MİLYON EURO

İngiliz devi Liverpool’dan ayrılma kararı alan 33 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeriyle ilk temasların kurulduğu belirtiliyor. Hakan Safi’nin, Mısırlı yıldızı ikna etmek için yıllık net 20 milyon euro maaşın yanı sıra, başarıya endeksli yüksek bonuslar içeren devasa bir paket sunduğu iddia edildi. Safi’nin planı, seçimi kazandığı anda bu transferi resmileştirerek camiaya "merhaba" demek.

TRANSFER YARIŞI KIZIŞIYOR

Salah sadece Fenerbahçe'nin değil; ezeli rakibi Galatasaray ve astronomik tekliflerle bilinen Suudi Arabistan kulüplerinin de takibinde.

KARİYER ZİRVESİNİ LİVERPOOL’DA YAŞADI

Chelsea, Fiorentina ve Roma maceralarının ardından Jürgen Klopp ile Liverpool çatısı altında adeta yeniden doğan Salah, modern futbolun en ikonik figürlerinden biri haline geldi. Bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 39 resmi maçta toplam 3 bin 60 dakika süre alan tecrübeli kanat oyuncusu, 12 gol ve 9 asistlik katkısıyla kalitesinden ödün vermediğini bir kez daha kanıtladı.

Oyuncu Kulüp Oynanan Maç Oynanan Dakika Gol Asist Kariyer Dönüm Noktası Mohamed Salah Liverpool 39 3060 12 9 Chelsea, Fiorentina ve Roma maceralarının ardından Jürgen Klopp ile yeniden doğuş

MISIR'IN KRALI DÜNYA KUPASI YOLUNDA

Milli takım kariyerinde de efsaneleşen Salah, 2011'den bu yana giydiği Mısır formasıyla çıktığı 113 maçta 65 gol kaydetti. Ülkesinin en büyük umudu olan yıldız oyuncu, 2026 Dünya Kupası öncesinde kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanırken, Fenerbahçe’nin bu transferdeki kararlılığı seçim sürecinin en çok konuşulan başlığı olacak gibi görünüyor.