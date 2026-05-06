Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Hakan Safi'den üç transfer müjdesi! Fenerbahçe için kesenin ağzını açtı: Yıldız isimle anlaşma tamam

Eski yönetici Hakan Safi, Fenerbahçe Başkanlığı için adaylığını resmen ilan ederken, Liverpool'dan ayrılacak dünyaca ünlü yıldız ile el sıkıştığı iddiası spor kulislerine bomba gibi düştü. İşte detaylar...

GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 11:03

’de yaklaşan seçimli olağanüstü genel kurul öncesi sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertli camianın yakından tanıdığı isimlerden olan ve döneminde görev yapan eski yönetici Hakan Safi, kulüp başkanlığı için yola çıktığını duyurdu. Seçim çalışmalarına hız kesmeden başlayan Safi’nin, taraftarı heyecanlandıracak dev bir transfer hamlesi hazırlığında olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de yaklaşan seçimli olağanüstü genel kurul öncesinde, eski yönetici Hakan Safi kulüp başkanlığına adaylığını duyurdu ve Mohamed Salah'ı transfer etme hazırlığında olduğunu açıkladı.
Hakan Safi, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na şartsız ve koşulsuz aday olduğunu resmen açıkladı.
Safi'nin, Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanan Mohamed Salah ile prensipte anlaştığı ileri sürülüyor.
Safi'nin Salah'ın yanı sıra iki önemli isimle daha el sıkıştığı iddia ediliyor.
Mevcut başkan Ali Koç'un bu süreçte Hakan Safi'ye destek vereceği konuşuluyor.
"ŞARTSIZ VE KOŞULSUZ ADAYIM"

Yaptığı yazılı açıklamayla adaylığını resmiyete döken Hakan Safi, 1999 yılından bu yana kongre üyesi olduğu kulübüne hizmet etmek istediğini vurguladı. Safi, adaylık mesajında şu ifadelere yer verdi: "Çocukluğumdan beri sevdalısı olduğum bu kıymetli camianın daha güçlü yarınlara ulaşması adına önemli bir sorumluluk üstlenme kararı aldım. Seçimli olağanüstü kongremizde Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na şartsız ve koşulsuz adaylığımı resmi olarak paylaşıyorum."

Hedefinin mutlak şampiyonluk olduğunu belirten Safi, Fenerbahçe’yi daha başarılı ve mutlu günlere taşıyacağına dair camiaya söz verdi.

TRANSFERDE HEDEF: MOHAMED SALAH

Hakan Safi’nin seçim sürecindeki en büyük kozunun ise olduğu ileri sürülüyor. Özellikle Kerem Aktürkoğlu transferindeki finansör rolüyle bilinen Safi’nin, Liverpool’dan ayrılmaya hazırlanan Mısırlı yıldızla prensipte anlaştığı kaydedildi. Teknik direktör arayışlarını da eş zamanlı yürüten Safi’nin, Salah’ın yanı sıra iki önemli isimle daha el sıkıştığı gelen bilgiler arasında.

Salah'ın Liverpool Karnesi:

KategoriDeğer
Maç Sayısı440
Gol257
Asist122
BaşarılarPremier Lig, Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüp Dünya Kupası ve 4 kez gol krallığı.
ALİ KOÇ’UN DESTEĞİ ARKASINDA

Kulislerde konuşulan bir diğer önemli detay ise mevcut başkan Ali Koç'un bu süreçte Hakan Safi’ye destek vereceği yönünde. Safi’nin hem yönetim tecrübesi hem de güçlü finansal projeleriyle seçim yarışında iddialı bir konuma gelmesi bekleniyor. Fenerbahçe camiası, bu dev projelerin ve adaylık sürecinin yansımalarını merakla takip ediyor.

