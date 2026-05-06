Yeni sezon yapılanması için kolları sıvayan Fenerbahçe’de radikal bir revizyon kapıda. "Kalede tam değişim" parolasıyla hareket eden yönetim ve başkan adayları, mevcut rotasyondaki üç isimle de devam etmeme kararı aldı. Bu doğrultuda Ederson, Mert Günok ve Tarık Çetin ile sezon sonunda yolların resmen ayrılması bekleniyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı: Üç isimle vedalaşılıyor, rota dünya yıldızına çevrildi! Fenerbahçe, yeni sezon yapılanması kapsamında kaleyi tamamen değiştirmeyi hedefleyerek üç kaleciyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Mevcut kaleciler Ederson, Mert Günok ve Tarık Çetin ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. Teknik heyet ve yönetimin ortak kararı, kaleyi daha dinamik ve uluslararası tecrübeye sahip isimlerle yeniden inşa etmek. Yıllık 11 milyon Euro maaş yükü bulunan Ederson için Suudi Arabistan kulüplerine satış formülü düşünülüyor. Yeni sezonda birinci kaleci üst düzey, tecrübeli bir yabancı; ikinci kaleci ise gelecek vaat eden, potansiyeli yüksek yerli bir yetenek olacak.

Kulüp içinden gelen bilgilere göre, teknik heyet ve yönetimin ortak kararı; kaleyi çok daha dinamik ve uluslararası tecrübeye sahip isimlerle yeniden inşa etmek.

EDERSON İÇİN "ARAP YARIMADASI" FORMÜLÜ

Listenin en başında yer alan ve yıllık 11 milyon Euro gibi devasa bir maaş yükü bulunan Sambacı eldiven Ederson için planlar netleşti. Başkan adaylarının, maliyetiyle dikkat çeken Brezilyalı file bekçisini uygun bir bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan kulüplerinden birine satmayı hedeflediği öğrenildi.

Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Ederson’un da bu ayrılığa yeşil ışık yaktığı ve gelen teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu gelen bilgiler arasında.

BİR DÜNYA YILDIZI, BİR GENÇ YETENEK

Fenerbahçe’nin yeni sezondaki kale hiyerarşisi ise şimdiden belli:

Birinci Kaleci: Üst düzey, tecrübeli bir yabancı isim.

İkinci Kaleci: Gelecek vaat eden, potansiyeli yüksek yerli bir yetenek.

Mevcut kaleciler Mert Günok ve Tarık Çetin’in de bu yeni yapılanma kapsamında planlarda yer almadığı ve kendilerine kulüp bulmalarının iletileceği belirtiliyor.