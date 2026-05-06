Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

RAMS Park'ta hüzünlü gece: Mauro Icardi Galatasaray'a veda edecek!

Galatasaray’da iki şampiyonluğun başmimarlarından olan Mauro Icardi, Antalyaspor mücadelesiyle birlikte sarı-kırmızılı tribünlere veda etmeye hazırlanıyor. Arjantinli yıldız için İstanbul defteri kapanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
RAMS Park'ta hüzünlü gece: Mauro Icardi Galatasaray'a veda edecek!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 09:39

taraftarının sevgilisi, "Aşkın Olayım" şarkısıyla özdeşleşen Mauro Icardi döneminde sona gelindi. Sarı-kırmızılı camiayı derinden sarsacak ayrılık haberi gündeme bomba gibi düştü. Sözleşme yenileme konusunda tarafların el sıkışamadığı öğrenilirken, Arjantinli süperstarın bavullarını toplamaya başladığı belirtildi.

HABERİN ÖZETİ

RAMS Park'ta hüzünlü gece: Mauro Icardi Galatasaray'a veda edecek!

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray'ın taraftar sevgilisi Mauro Icardi'nin kulüpten ayrılacağı ve sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya varılamadığı belirtiliyor.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasındaki Antalyaspor maçı, Icardi için RAMS Park'ta son maç olacak ve golle veda etmek istiyor.
Icardi, Galatasaray formasıyla çıktığı 132 resmi maçta 77 gol atıp 24 asist yaparak toplamda 101 gole doğrudan katkı sağladı.
Galatasaray yönetimi, Icardi'nin olası ayrılığının ardından yeni bir golcü arayışına hız verdi.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
RAMS Park'ta hüzünlü gece: Mauro Icardi Galatasaray'a veda edecek!

SON KEZ RAMS PARK'TA

Sabah'ın haberine göre; Trendyol Süper Lig’in 33.haftasında oynanacak Antalyaspor karşılaşması, Icardi için sadece bir lig maçı değil, duygusal bir veda anlamı taşıyor. Deneyimli golcünün, RAMS Park'ta son kez taraftarının önüne çıkacağı ve bu kritik müsabakaya özel olarak motive olduğu gelen bilgiler arasında. Icardi’nin en büyük arzusu, fileleri son kez havalandırarak tribünlerle kucaklaşmak ve efsaneleştiği stada golle veda etmek.

RAMS Park'ta hüzünlü gece: Mauro Icardi Galatasaray'a veda edecek!

RAKAMLARLA BİR DEVRİN ÖZETİ

Galatasaray forması altında adeta yeniden doğan 33 yaşındaki forvet, geride bıraktığı sürede inanılması güç bir istatistiğe imza attı. Sarı-kırmızılı formayı terlettiği 132 resmi maçta, rakip ağları 77 kez sarsan Tangocu, 24 de asist yaparak toplamda 101 gole doğrudan katkı sağladı.

OyuncuYaşTakımMaç SayısıGolAsistToplam Katkı
Mauro Icardi33Galatasaray1327724101
RAMS Park'ta hüzünlü gece: Mauro Icardi Galatasaray'a veda edecek!

YÖNETİM YENİ "9 NUMARA" MESAİSİNDE

Icardi’nin İstanbul’daki eşyalarını toplamaya başlamasıyla birlikte Galatasaray yönetimi de boş durmuyor. Arjantinli yıldızın boşluğunu doldurmak için kolları sıvayan kurmaylar, yeni golcü arayışlarını hızlandırdı. Taraftarların bu ayrılığa nasıl bir tepki vereceği ise şimdiden merak konusu.

RAMS Park'ta hüzünlü gece: Mauro Icardi Galatasaray'a veda edecek!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mehmet Ali Aydınlar çekildi, Aziz Yıldırım kararını verdi: Seçilirse Fenerbahçe'nin başına gelecek isim belli oldu!
Galatasaray’da orta saha sil baştan: 10 numara için rüya hedef Bruno Fernandes!
ETİKETLER
#galatasaray
#mauro icardi
#futbol
#transfer
#Futbol
#gol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.