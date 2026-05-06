Galatasaray taraftarının sevgilisi, "Aşkın Olayım" şarkısıyla özdeşleşen Mauro Icardi döneminde sona gelindi. Sarı-kırmızılı camiayı derinden sarsacak ayrılık haberi gündeme bomba gibi düştü. Sözleşme yenileme konusunda tarafların el sıkışamadığı öğrenilirken, Arjantinli süperstarın bavullarını toplamaya başladığı belirtildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ RAMS Park'ta hüzünlü gece: Mauro Icardi Galatasaray'a veda edecek! Galatasaray'ın taraftar sevgilisi Mauro Icardi'nin kulüpten ayrılacağı ve sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya varılamadığı belirtiliyor. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasındaki Antalyaspor maçı, Icardi için RAMS Park'ta son maç olacak ve golle veda etmek istiyor. Icardi, Galatasaray formasıyla çıktığı 132 resmi maçta 77 gol atıp 24 asist yaparak toplamda 101 gole doğrudan katkı sağladı. Galatasaray yönetimi, Icardi'nin olası ayrılığının ardından yeni bir golcü arayışına hız verdi.

SON KEZ RAMS PARK'TA

Sabah'ın haberine göre; Trendyol Süper Lig’in 33.haftasında oynanacak Antalyaspor karşılaşması, Icardi için sadece bir lig maçı değil, duygusal bir veda anlamı taşıyor. Deneyimli golcünün, RAMS Park'ta son kez taraftarının önüne çıkacağı ve bu kritik müsabakaya özel olarak motive olduğu gelen bilgiler arasında. Icardi’nin en büyük arzusu, fileleri son kez havalandırarak tribünlerle kucaklaşmak ve efsaneleştiği stada golle veda etmek.

RAKAMLARLA BİR DEVRİN ÖZETİ

Galatasaray forması altında adeta yeniden doğan 33 yaşındaki forvet, geride bıraktığı sürede inanılması güç bir istatistiğe imza attı. Sarı-kırmızılı formayı terlettiği 132 resmi maçta, rakip ağları 77 kez sarsan Tangocu, 24 de asist yaparak toplamda 101 gole doğrudan katkı sağladı.

Oyuncu Yaş Takım Maç Sayısı Gol Asist Toplam Katkı Mauro Icardi 33 Galatasaray 132 77 24 101

YÖNETİM YENİ "9 NUMARA" MESAİSİNDE

Icardi’nin İstanbul’daki eşyalarını toplamaya başlamasıyla birlikte Galatasaray yönetimi de boş durmuyor. Arjantinli yıldızın boşluğunu doldurmak için kolları sıvayan kurmaylar, yeni golcü arayışlarını hızlandırdı. Taraftarların bu ayrılığa nasıl bir tepki vereceği ise şimdiden merak konusu.