RAMS Park'ta hüzünlü gece: Mauro Icardi Galatasaray'a veda edecek!

Galatasaray taraftarının sevgilisi, "Aşkın Olayım" şarkısıyla özdeşleşen Mauro Icardi döneminde sona gelindi. Sarı-kırmızılı camiayı derinden sarsacak ayrılık haberi gündeme bomba gibi düştü. Sözleşme yenileme konusunda tarafların el sıkışamadığı öğrenilirken, Arjantinli süperstarın bavullarını toplamaya başladığı belirtildi.
Sabah'ın haberine göre; Trendyol Süper Lig’in 33.haftasında oynanacak Antalyaspor karşılaşması, Icardi için sadece bir lig maçı değil, duygusal bir veda anlamı taşıyor. Deneyimli golcünün, RAMS Park'ta son kez taraftarının önüne çıkacağı ve bu kritik müsabakaya özel olarak motive olduğu gelen bilgiler arasında. Icardi’nin en büyük arzusu, fileleri son kez havalandırarak tribünlerle kucaklaşmak ve efsaneleştiği stada golle veda etmek.
Galatasaray forması altında adeta yeniden doğan 33 yaşındaki forvet, geride bıraktığı sürede inanılması güç bir istatistiğe imza attı. Sarı-kırmızılı formayı terlettiği 132 resmi maçta, rakip ağları 77 kez sarsan Tangocu, 24 de asist yaparak toplamda 101 gole doğrudan katkı sağladı.
|Oyuncu
|Yaş
|Takım
|Maç Sayısı
|Gol
|Asist
|Toplam Katkı
|Mauro Icardi
|33
|Galatasaray
|132
|77
|24
|101
Icardi’nin İstanbul’daki eşyalarını toplamaya başlamasıyla birlikte Galatasaray yönetimi de boş durmuyor. Arjantinli yıldızın boşluğunu doldurmak için kolları sıvayan kurmaylar, yeni golcü arayışlarını hızlandırdı. Taraftarların bu ayrılığa nasıl bir tepki vereceği ise şimdiden merak konusu.