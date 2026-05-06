Mehmet Ali Aydınlar çekildi, Aziz Yıldırım kararını verdi: Seçilirse Fenerbahçe'nin başına gelecek isim belli oldu!

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan olağan seçimli genel kurul öncesi kulisler hareketli. Başkan adaylığı için ismi geçen Mehmet Ali Aydınlar’ın sürpriz bir kararla yarışta yer almayacağını duyurması, seçim aritmetiğini tamamen değiştirdi. Şimdi camia, efsane başkan Aziz Yıldırım’ın ağzından çıkacak olan son sözü bekliyor.

İBRE YÜZDE 51: "YOLUMA DEVAM EDECEĞİM"

Sabah gazetesinde yer alan iddialara göre, daha önce "Eğer Mehmet Ali Aydınlar aday olursa ben de karşısına çıkarım" dediği öne sürülen Aziz Yıldırım, rotasını çizmiş durumda. Gelen son bilgilere göre Yıldırım, yakın çevresine "Ben yoluma devam edeceğim" mesajını verdi. Mevcut tabloda Yıldırım’ın adaylık ihtimali yüzde 51 olarak değerlendirilirken, bugün yapacağı resmi açıklama ile adaylığını ilan etmesi bekleniyor.

BARIŞ GÖKTÜRK SÜRPRİZİ VE GÜÇLÜ LİSTE

Aziz Yıldırım’ın geri dönüş hazırlığında arkasında büyük bir kongre desteği olduğu belirtiliyor. Seçim stratejisini "tecrübe ve birliktelik" üzerine kuran Yıldırım’ın listesinde, bir diğer başkan adayı Barış Göktürk’ün de yer alacağı ifade ediliyor.

TEKNİK DİREKTÖR BİLMECESİ ÇÖZÜLDÜ: YİNE, YENİDEN KOCAMAN!

Domenico Tedesco’nun vedasının ardından takımın başına kimin geçeceği sorusu taraftarı heyecanlandırıyordu. Diğer adayların listesinde birçok yabancı isim telaffuz edilirken, Aziz Yıldırım’ın planının çok net olduğu sızdı.

Yıldırım’ın başkan seçilmesi halinde, sarı-lacivertli camiayı yakından tanıyan ve şampiyonluk tecrübesi olan Aykut Kocaman’ı vakit kaybetmeden göreve getireceği iddia ediliyor. Fenerbahçe’de taşları yerinden oynatacak olan bu seçim süreci, Aziz Yıldırım’ın bugün yapacağı hamleyle yeni bir boyut kazanacak.