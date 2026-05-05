Fenerbahçe'de seçim ateşi: Başkan adaylarının teknik direktör planları belli oldu: Ünlü isim 'Geliyorum' dedi

Fenerbahçe’de Haziran ayında yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi geri sayım başladı. Başkan adaylarının en kritik vaadi olan teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Mehmet Ali Aydınlar, Barış Göktürk ve Hakan Safi’nin listesindeki isimler taraftarı heyecanlandıracak cinsten. İşte detaylar...

Sarı-lacivertli camia, Haziran ayında sandık başına gitmeye hazırlanırken, kulislerde bir numaralı gündem maddesi takımı kime emanet edileceği. Henüz adaylığını resmiyete kavuşturmayan ancak hazırlıklarını sürdüren Mehmet Ali Aydınlar ile diğer Barış Göktürk ve Hakan Safi’nin hoca planlamaları netleşmeye başladı.

Fenerbahçe'de yaklaşan seçimler öncesi başkan adaylarının teknik direktör planları netleşmeye başladı.
Başkan adayı Mehmet Ali Aydınlar'ın ilk hedefi Jürgen Klopp'tu, ancak Klopp şu anda dinlenmek istediğini belirtti.
Aydınlar, Chelsea'nin eski hocası Enzo Maresca ile temaslarda önemli mesafe kat etti ve Maresca projeye sıcak bakıyor.
Diğer başkan adayı Barış Göktürk, Türkiye'yi tanıyan Vincenzo Montella'yı listesinin başına aldı.
Başkan adayı Hakan Safi ise yabancı ve Avrupa'da başarı yakalamış bir teknik direktör profili üzerinde duruyor.
MEHMET ALİ AYDINLAR’IN İLK HEDEFİ KLOPP!

Başkan adaylığını açıklaması an meselesi olan Mehmet Ali Aydınlar’ın, vizyon projesi olarak dünya futbolunun en önemli isimlerinden Jürgen Klopp’u belirlediği öğrenildi. Sabah’ın haberine göre; Aydınlar, Alman teknik adamla bizzat temasa geçti. Ancak Klopp, şu aşamada bir kulüp çalıştırmayı düşünmediğini ve dinlenmek istediğini belirterek bu teklife teşekkür etti.

CHELSEA’NİN ESKİ HOCASI MARESCA’DAN YEŞİL IŞIK

Klopp’tan istediği cevabı alamayan Mehmet Ali Aydınlar, rotayı anında İtalya’ya kırdı. Chelsea ile yolları ayrılan genç ve başarılı teknik adam Enzo Maresca ile kurulan temaslarda önemli mesafe kat edildi. İtalyan çalıştırıcının, projesine oldukça sıcak baktığı ve taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu seyrettiği ifade ediliyor.

BARIŞ GÖKTÜRK’TEN "YERLİYE YAKIN" FORMÜLÜ: VİNCENZO MONTELLA

Bir diğer başkan adayı Barış Göktürk ise hoca tercihinde farklı bir strateji izliyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Yeni hocamız yerli veya yerliye yakın bir kişi olacak" diyen Göktürk’ün kastettiği ismin Vincenzo Montella olduğu sızan bilgiler arasında. Türkiye’yi ve Süper Lig’i yakından tanıyan İtalyan teknik adamın, Göktürk’ün listesinin ilk sırasında yer aldığı belirtiliyor.

HAKAN SAFİ YABANCI EKOLÜNDE KARARLI

Seçim yarışının bir diğer ismi Hakan Safi de tercihini yabancı isimlerden yana kullanıyor. Safi’nin özellikle Avrupa’da başarı yakalamış ve modern futbolu temsil eden bir hoca profili üzerinde durduğu, listesindeki adaylarla görüşmelerini gizlilikle yürüttüğü kaydedildi.

