Fenerbahçe'de seçim ateşi: Başkan adaylarının teknik direktör planları belli oldu: Ünlü isim 'Geliyorum' dedi

Sarı-lacivertli camia, Haziran ayında sandık başına gitmeye hazırlanırken, kulislerde bir numaralı gündem maddesi takımı kime emanet edileceği. Henüz adaylığını resmiyete kavuşturmayan ancak hazırlıklarını sürdüren Mehmet Ali Aydınlar ile diğer adaylar Barış Göktürk ve Hakan Safi’nin hoca planlamaları netleşmeye başladı.
Başkan adaylığını açıklaması an meselesi olan Mehmet Ali Aydınlar’ın, vizyon projesi olarak dünya futbolunun en önemli isimlerinden Jürgen Klopp’u belirlediği öğrenildi. Sabah’ın haberine göre; Aydınlar, Alman teknik adamla bizzat temasa geçti. Ancak Klopp, şu aşamada bir kulüp çalıştırmayı düşünmediğini ve dinlenmek istediğini belirterek bu teklife teşekkür etti.
Klopp’tan istediği cevabı alamayan Mehmet Ali Aydınlar, rotayı anında İtalya’ya kırdı. Chelsea ile yolları ayrılan genç ve başarılı teknik adam Enzo Maresca ile kurulan temaslarda önemli mesafe kat edildi. İtalyan çalıştırıcının, Fenerbahçe projesine oldukça sıcak baktığı ve taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu seyrettiği ifade ediliyor.
Bir diğer başkan adayı Barış Göktürk ise hoca tercihinde farklı bir strateji izliyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Yeni hocamız yerli veya yerliye yakın bir kişi olacak" diyen Göktürk’ün kastettiği ismin Vincenzo Montella olduğu sızan bilgiler arasında. Türkiye’yi ve Süper Lig’i yakından tanıyan İtalyan teknik adamın, Göktürk’ün listesinin ilk sırasında yer aldığı belirtiliyor.
Seçim yarışının bir diğer ismi Hakan Safi de teknik direktör tercihini yabancı isimlerden yana kullanıyor. Safi’nin özellikle Avrupa’da başarı yakalamış ve modern futbolu temsil eden bir hoca profili üzerinde durduğu, listesindeki adaylarla görüşmelerini gizlilikle yürüttüğü kaydedildi.