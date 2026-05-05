Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'da orta sahaya Hollandalı dinamo! Juventus'un yıldızına edilen rekor teklif ortaya çıktı

Süper Lig devi Galatasaray, Juventus’un Hollandalı yıldızı Teun Koopmeiners için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı yönetim, Manchester United’ın da radarında olan 26 yaşındaki oyuncu için dev bir bütçe ayırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Galatasaray'da orta sahaya Hollandalı dinamo! Juventus'un yıldızına edilen rekor teklif ortaya çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 09:55

Yeni sezonda Avrupa’da başarı hedefleyen ve orta sahasını dünya yıldızıyla takviye etmek isteyen , rotayı İtalya’ya kırdı. forması giyen Teun Koopmeiners’i kadrosuna katmak için kolları sıvayan Aslan, transfer operasyonunda vites yükseltti.

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray'da orta sahaya Hollandalı dinamo! Juventus'un yıldızına edilen rekor teklif ortaya çıktı

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray, Juventus'ta forma giyen orta saha oyuncusu Teun Koopmeiners'i kadrosuna katmak için yaklaşık 35 milyon euro teklif etti ve bu transferde Manchester United ile rekabet ediyor.
Galatasaray, Juventus'un Hollandalı orta saha oyuncusu Teun Koopmeiners'i transfer etmek için harekete geçti.
Sarı-kırmızılılar, Koopmeiners için yaklaşık 35 milyon euro seviyesinde bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
Transferde Galatasaray'ın en büyük rakibi İngiliz devi Manchester United.
Teun Koopmeiners, bu sezon Juventus formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı iki gol kaydetti.
Koopmeiners'in piyasa değeri 20 milyon euro ve sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray'da orta sahaya Hollandalı dinamo! Juventus'un yıldızına edilen rekor teklif ortaya çıktı

GALATASARAY'DAN REKOR TEKLİF!

Torino ekibinde beklenen patlamayı yapamayan Koopmeiners, teknik heyet tarafından satış listesine konulsa da yönetim oyuncuyu ucuza bırakma niyetinde değil. İtalyan basınında yer alan iddialara göre Juventus, oyuncu için yapılan yatırımın geri dönüşünü tam anlamıyla almak istiyor. Galatasaray’ın ise bu transfer için yaklaşık 35 milyon euro bandında bir teklifle masaya oturmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Galatasaray'da orta sahaya Hollandalı dinamo! Juventus'un yıldızına edilen rekor teklif ortaya çıktı

DEV RAKİP: MANCHESTER UNİTED

Transfer sürecinde Galatasaray’ın önündeki en büyük engel sadece bonservis bedeli değil. İngiliz devi ’ın da Hollandalı oyuncuyu yakından takip ettiği ve transfer yarışına dahil olduğu ifade ediliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, bu güçlü rakibi ekarte etmek için süreci hızlandırarak imzayı en kısa sürede attırmayı planlıyor.

Galatasaray'da orta sahaya Hollandalı dinamo! Juventus'un yıldızına edilen rekor teklif ortaya çıktı

CİMBOM’U ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE YAKMIŞTI

Koopmeiners ismi Galatasaray taraftarı için yabancı değil. Bu sezon Juventus formasıyla 42 resmi maça çıkan ve skora 2 gol, 1 asistlik katkı veren Hollandalı oyuncu, her iki golünü de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’a karşı kaydetmişti. Bu performansı sonrası sarı-kırmızılıların radarına giren oyuncu, şimdi o stadın ev sahibi olmaya çok yakın.

Galatasaray'da orta sahaya Hollandalı dinamo! Juventus'un yıldızına edilen rekor teklif ortaya çıktı

Sözleşmesi ve Mevcut Durumu

Piyasa Değeri20 Milyon Euro
Sözleşme Bitiş Tarihi2029
Sezon Karnesi42 Maç / 2 Gol - 1 Asist
Galatasaray'da orta sahaya Hollandalı dinamo! Juventus'un yıldızına edilen rekor teklif ortaya çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Ederson ile yollar ayrılıyor! Yönetim kararını verdi: İşte ayrılığın perde arkası
Galatasaray'da defans sil baştan! Abdülkerim ve Davinson Sanchez'in yerine Virgil Van Dijk geliyor: Transferi Dursun Özbek bitirecek
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#juventus
#Futbol Transfer
#Manchester United
#Teun Koopmeiners
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.