Galatasaray'da orta sahaya Hollandalı dinamo! Juventus'un yıldızına edilen rekor teklif ortaya çıktı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yeni sezonda Avrupa’da başarı hedefleyen ve orta sahasını dünya yıldızıyla takviye etmek isteyen Galatasaray, rotayı İtalya’ya kırdı. Juventus forması giyen Teun Koopmeiners’i kadrosuna katmak için kolları sıvayan Aslan, transfer operasyonunda vites yükseltti.
Torino ekibinde beklenen patlamayı yapamayan Koopmeiners, teknik heyet tarafından satış listesine konulsa da yönetim oyuncuyu ucuza bırakma niyetinde değil. İtalyan basınında yer alan iddialara göre Juventus, oyuncu için yapılan yatırımın geri dönüşünü tam anlamıyla almak istiyor. Galatasaray’ın ise bu transfer için yaklaşık 35 milyon euro bandında bir teklifle masaya oturmaya hazırlandığı belirtiliyor.
Transfer sürecinde Galatasaray’ın önündeki en büyük engel sadece bonservis bedeli değil. İngiliz devi Manchester United’ın da Hollandalı oyuncuyu yakından takip ettiği ve transfer yarışına dahil olduğu ifade ediliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, bu güçlü rakibi ekarte etmek için süreci hızlandırarak imzayı en kısa sürede attırmayı planlıyor.
Koopmeiners ismi Galatasaray taraftarı için yabancı değil. Bu sezon Juventus formasıyla 42 resmi maça çıkan ve skora 2 gol, 1 asistlik katkı veren Hollandalı oyuncu, her iki golünü de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’a karşı kaydetmişti. Bu performansı sonrası sarı-kırmızılıların radarına giren oyuncu, şimdi o stadın ev sahibi olmaya çok yakın.
|Piyasa Değeri
|20 Milyon Euro
|Sözleşme Bitiş Tarihi
|2029
|Sezon Karnesi
|42 Maç / 2 Gol - 1 Asist