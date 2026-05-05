Yeni sezonda Avrupa’da başarı hedefleyen ve orta sahasını dünya yıldızıyla takviye etmek isteyen Galatasaray, rotayı İtalya’ya kırdı. Juventus forması giyen Teun Koopmeiners’i kadrosuna katmak için kolları sıvayan Aslan, transfer operasyonunda vites yükseltti.

HABERİN ÖZETİ Galatasaray'da orta sahaya Hollandalı dinamo! Juventus'un yıldızına edilen rekor teklif ortaya çıktı Galatasaray, Juventus'ta forma giyen orta saha oyuncusu Teun Koopmeiners'i kadrosuna katmak için yaklaşık 35 milyon euro teklif etti ve bu transferde Manchester United ile rekabet ediyor. Galatasaray, Juventus'un Hollandalı orta saha oyuncusu Teun Koopmeiners'i transfer etmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Koopmeiners için yaklaşık 35 milyon euro seviyesinde bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Transferde Galatasaray'ın en büyük rakibi İngiliz devi Manchester United. Teun Koopmeiners, bu sezon Juventus formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı iki gol kaydetti. Koopmeiners'in piyasa değeri 20 milyon euro ve sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY'DAN REKOR TEKLİF!

Torino ekibinde beklenen patlamayı yapamayan Koopmeiners, teknik heyet tarafından satış listesine konulsa da yönetim oyuncuyu ucuza bırakma niyetinde değil. İtalyan basınında yer alan iddialara göre Juventus, oyuncu için yapılan yatırımın geri dönüşünü tam anlamıyla almak istiyor. Galatasaray’ın ise bu transfer için yaklaşık 35 milyon euro bandında bir teklifle masaya oturmaya hazırlandığı belirtiliyor.

DEV RAKİP: MANCHESTER UNİTED

Transfer sürecinde Galatasaray’ın önündeki en büyük engel sadece bonservis bedeli değil. İngiliz devi Manchester United’ın da Hollandalı oyuncuyu yakından takip ettiği ve transfer yarışına dahil olduğu ifade ediliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, bu güçlü rakibi ekarte etmek için süreci hızlandırarak imzayı en kısa sürede attırmayı planlıyor.

CİMBOM’U ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE YAKMIŞTI

Koopmeiners ismi Galatasaray taraftarı için yabancı değil. Bu sezon Juventus formasıyla 42 resmi maça çıkan ve skora 2 gol, 1 asistlik katkı veren Hollandalı oyuncu, her iki golünü de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’a karşı kaydetmişti. Bu performansı sonrası sarı-kırmızılıların radarına giren oyuncu, şimdi o stadın ev sahibi olmaya çok yakın.

Sözleşmesi ve Mevcut Durumu