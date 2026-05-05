Galatasaray'da defans sil baştan! Abdülkerim ve Davinson Sanchez'in yerine Virgil Van Dijk geliyor: Transferi Dursun Özbek bitirecek

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Son dönemdeki istatistiklerle taraftarını üzen Galatasaray’da, özellikle defans bloğundaki aksamalar teknik heyetin canını sıkıyor. 4-1’lik Samsunspor mağlubiyetiyle iyice gün yüzüne çıkan tabloda, Abdülkerim Bardakcı’nın fiziksel olarak ağır kalması ve Davinson Sanchez’in yaşadığı mental dalgalanmalar dikkat çekiyor. Geçtiğimiz üç sezona damga vuran bu ikilinin yerine, yeni sezonda çok daha tecrübeli ve lider karakterli bir isim aranıyor.
Savunma kurgusunu baştan aşağı yenilemek isteyen Galatasaray’da rota İngiltere’ye kırıldı. Başkan Dursun Özbek’in bizzat yürüteceği operasyonda hedef; Liverpool’un 34 yaşındaki kaptanı Virgil van Dijk. Temmuz ayında 35 yaşına girecek olan Hollandalı stoper, kariyerinin son büyük sözleşmesine imza atmaya hazırlanırken, Galatasaray yönetimi bu transfer için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak.
Bu sezon Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'nde üç kez karşı karşıya gelen Galatasaray, rakibini iki kez mağlup ederek Avrupa'da ses getirmişti. RAMS Park’taki atmosferden ve sarı-kırmızılı taraftarların tutkusundan oldukça etkilenen Van Dijk'ın, Galatasaray forması giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Cimbom'un önümüzdeki sezon da Devler Ligi'nde yer alacak olması, bu tarihi transferin önünü açan en güçlü unsurlardan biri olarak görülüyor.
Liverpool ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan yıldız savunmacı, İngiliz ekibinden yıllık net 11 milyon Euro kazanıyor. Galatasaray yönetimi, Hollandalı oyuncunun mevcut maaşını karşılamaya ve kulübüyle pazarlık masasına oturmaya hazır.
İlerleyen yaşına rağmen istikrarıyla parmak ısırtan Van Dijk, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 52 resmi maçta 6 gol ve 3 asistlik skor katkısıyla savunmadaki başarısını hücumda da perçinledi.
|Oyuncu
|Takım
|Maç Sayısı
|Gol
|Asist
|Katkı
|Van Dijk
|Liverpool
|52
|6
|3
|Savunma ve Hücum Başarısı
Eğer deneyimli stoperden beklenen "yeşil ışık" gelirse, Galatasaray sezon biter bitmez Ada çıkarması yaparak imzayı attıracak.