Son dönemdeki istatistiklerle taraftarını üzen Galatasaray’da, özellikle defans bloğundaki aksamalar teknik heyetin canını sıkıyor. 4-1’lik Samsunspor mağlubiyetiyle iyice gün yüzüne çıkan tabloda, Abdülkerim Bardakcı’nın fiziksel olarak ağır kalması ve Davinson Sanchez’in yaşadığı mental dalgalanmalar dikkat çekiyor. Geçtiğimiz üç sezona damga vuran bu ikilinin yerine, yeni sezonda çok daha tecrübeli ve lider karakterli bir isim aranıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Galatasaray'da defans sil baştan! Abdülkerim ve Davinson Sanchez'in yerine Virgil Van Dijk geliyor: Transferi Dursun Özbek bitirecek Galatasaray, savunma hattındaki aksaklıklar nedeniyle Liverpool'un tecrübeli kaptanı Virgil van Dijk'ı transfer etmeyi hedefliyor. Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın fiziksel ağırlığı ve Davinson Sanchez'in mental dalgalanmaları nedeniyle yeni sezonda tecrübeli bir stoper arayışında. Başkan Dursun Özbek'in yürüttüğü operasyonda, 34 yaşındaki Liverpool kaptanı Virgil van Dijk'ın transferi hedefleniyor. Van Dijk'ın RAMS Park atmosferinden ve Galatasaray taraftarından etkilendiği, Şampiyonlar Ligi faktörünün de transferi güçlendirdiği belirtiliyor. Galatasaray yönetimi, yıllık net 11 milyon Euro kazanan Van Dijk'ın maaşını karşılamaya ve Liverpool ile pazarlık yapmaya hazır. Van Dijk, bu sezon 52 resmi maçta 6 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.

BAŞKAN ÖZBEK’İN RÜYA TRANSFERİ: VAN DİJK

Savunma kurgusunu baştan aşağı yenilemek isteyen Galatasaray’da rota İngiltere’ye kırıldı. Başkan Dursun Özbek’in bizzat yürüteceği operasyonda hedef; Liverpool’un 34 yaşındaki kaptanı Virgil van Dijk. Temmuz ayında 35 yaşına girecek olan Hollandalı stoper, kariyerinin son büyük sözleşmesine imza atmaya hazırlanırken, Galatasaray yönetimi bu transfer için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak.

RAMS PARK ETKİSİ VE ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Bu sezon Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'nde üç kez karşı karşıya gelen Galatasaray, rakibini iki kez mağlup ederek Avrupa'da ses getirmişti. RAMS Park’taki atmosferden ve sarı-kırmızılı taraftarların tutkusundan oldukça etkilenen Van Dijk'ın, Galatasaray forması giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Cimbom'un önümüzdeki sezon da Devler Ligi'nde yer alacak olması, bu tarihi transferin önünü açan en güçlü unsurlardan biri olarak görülüyor.

MAAŞ PAKETİ HAZIR

Liverpool ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan yıldız savunmacı, İngiliz ekibinden yıllık net 11 milyon Euro kazanıyor. Galatasaray yönetimi, Hollandalı oyuncunun mevcut maaşını karşılamaya ve kulübüyle pazarlık masasına oturmaya hazır.

İSTATİSTİKLERLE VAN DİJK

İlerleyen yaşına rağmen istikrarıyla parmak ısırtan Van Dijk, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 52 resmi maçta 6 gol ve 3 asistlik skor katkısıyla savunmadaki başarısını hücumda da perçinledi.

Oyuncu Takım Maç Sayısı Gol Asist Katkı Van Dijk Liverpool 52 6 3 Savunma ve Hücum Başarısı

Eğer deneyimli stoperden beklenen "yeşil ışık" gelirse, Galatasaray sezon biter bitmez Ada çıkarması yaparak imzayı attıracak.