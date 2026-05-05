Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'da defans sil baştan! Abdülkerim ve Davinson Sanchez'in yerine Virgil Van Dijk geliyor: Transferi Dursun Özbek bitirecek

Galatasaray’da son dönemde yaşanan puan kayıpları ve savunma hattındaki form düşüklüğü, yönetimi dev bir hamle yapmaya itti. Sarı-kırmızılılar, Liverpool’un dünyaca ünlü stoperi Virgil van Dijk’ı kadrosuna katmak için kolları sıvadı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Galatasaray'da defans sil baştan! Abdülkerim ve Davinson Sanchez'in yerine Virgil Van Dijk geliyor: Transferi Dursun Özbek bitirecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 09:29

Son dönemdeki istatistiklerle taraftarını üzen Galatasaray’da, özellikle defans bloğundaki aksamalar teknik heyetin canını sıkıyor. 4-1’lik Samsunspor mağlubiyetiyle iyice gün yüzüne çıkan tabloda, Abdülkerim Bardakcı’nın fiziksel olarak ağır kalması ve Davinson Sanchez’in yaşadığı mental dalgalanmalar dikkat çekiyor. Geçtiğimiz üç sezona damga vuran bu ikilinin yerine, yeni sezonda çok daha tecrübeli ve lider karakterli bir isim aranıyor.

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray'da defans sil baştan! Abdülkerim ve Davinson Sanchez'in yerine Virgil Van Dijk geliyor: Transferi Dursun Özbek bitirecek

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray, savunma hattındaki aksaklıklar nedeniyle Liverpool'un tecrübeli kaptanı Virgil van Dijk'ı transfer etmeyi hedefliyor.
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın fiziksel ağırlığı ve Davinson Sanchez'in mental dalgalanmaları nedeniyle yeni sezonda tecrübeli bir stoper arayışında.
Başkan Dursun Özbek'in yürüttüğü operasyonda, 34 yaşındaki Liverpool kaptanı Virgil van Dijk'ın transferi hedefleniyor.
Van Dijk'ın RAMS Park atmosferinden ve Galatasaray taraftarından etkilendiği, Şampiyonlar Ligi faktörünün de transferi güçlendirdiği belirtiliyor.
Galatasaray yönetimi, yıllık net 11 milyon Euro kazanan Van Dijk'ın maaşını karşılamaya ve Liverpool ile pazarlık yapmaya hazır.
Van Dijk, bu sezon 52 resmi maçta 6 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray'da defans sil baştan! Abdülkerim ve Davinson Sanchez'in yerine Virgil Van Dijk geliyor: Transferi Dursun Özbek bitirecek

BAŞKAN ÖZBEK’İN RÜYA TRANSFERİ: VAN DİJK

Savunma kurgusunu baştan aşağı yenilemek isteyen Galatasaray’da rota İngiltere’ye kırıldı. Başkan Dursun Özbek’in bizzat yürüteceği operasyonda hedef; ’un 34 yaşındaki kaptanı Virgil van Dijk. Temmuz ayında 35 yaşına girecek olan Hollandalı stoper, kariyerinin son büyük sözleşmesine imza atmaya hazırlanırken, Galatasaray yönetimi bu transfer için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak.

Galatasaray'da defans sil baştan! Abdülkerim ve Davinson Sanchez'in yerine Virgil Van Dijk geliyor: Transferi Dursun Özbek bitirecek

RAMS PARK ETKİSİ VE ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Bu sezon Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'nde üç kez karşı karşıya gelen Galatasaray, rakibini iki kez mağlup ederek Avrupa'da ses getirmişti. RAMS Park’taki atmosferden ve sarı-kırmızılı taraftarların tutkusundan oldukça etkilenen Van Dijk'ın, Galatasaray forması giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Cimbom'un önümüzdeki sezon da Devler Ligi'nde yer alacak olması, bu tarihi transferin önünü açan en güçlü unsurlardan biri olarak görülüyor.

Galatasaray'da defans sil baştan! Abdülkerim ve Davinson Sanchez'in yerine Virgil Van Dijk geliyor: Transferi Dursun Özbek bitirecek

MAAŞ PAKETİ HAZIR

Liverpool ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan yıldız savunmacı, İngiliz ekibinden yıllık net 11 milyon Euro kazanıyor. Galatasaray yönetimi, Hollandalı oyuncunun mevcut maaşını karşılamaya ve kulübüyle pazarlık masasına oturmaya hazır.

Galatasaray'da defans sil baştan! Abdülkerim ve Davinson Sanchez'in yerine Virgil Van Dijk geliyor: Transferi Dursun Özbek bitirecek

İSTATİSTİKLERLE VAN DİJK

İlerleyen yaşına rağmen istikrarıyla parmak ısırtan Van Dijk, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 52 resmi maçta 6 gol ve 3 asistlik skor katkısıyla savunmadaki başarısını hücumda da perçinledi.

OyuncuTakımMaç SayısıGolAsistKatkı
Van DijkLiverpool5263Savunma ve Hücum Başarısı

Eğer deneyimli stoperden beklenen "yeşil ışık" gelirse, Galatasaray sezon biter bitmez Ada çıkarması yaparak imzayı attıracak.

Galatasaray'da defans sil baştan! Abdülkerim ve Davinson Sanchez'in yerine Virgil Van Dijk geliyor: Transferi Dursun Özbek bitirecek
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Ederson ile yollar ayrılıyor! Yönetim kararını verdi: İşte ayrılığın perde arkası
Fenerbahçe'de seçim yarışı kızıştı: Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi!
ETİKETLER
#Futbol
#Futbol
#liverpool
#Virgil Van Dijk
#Galatasaray Transferleri
#Defans Transferi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.