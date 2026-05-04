Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe'de seçim yarışı kızıştı: Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi liste netleşiyor. Barış Göktürk’ün ardından sürpriz isimlerin adı geçerken, camiayı heyecanlandıran hamle eski başkan Aziz Yıldırım’dan geldi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de seçim yarışı kızıştı: Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 11:43

Fenerbahçe’de kongre rüzgarları her geçen gün şiddetini artırıyor. Mevcut yönetimin ardından kulübün geleceğinde söz sahibi olmak isteyen adaylar bir bir vitrine çıkmaya başladı. Barış Göktürk’ün adaylığını resmi olarak ilan etmesiyle başlayan süreçte, Hakan Safi ve Mehmet Ali Aydınlar isimlerinin de kısa süre içerisinde yarışa dahil olması bekleniyor. Ancak asıl bomba, kulübün efsaneleşen ismi cephesinde patladı.

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe'de seçim yarışı kızıştı: Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi!

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe'de yaklaşan kongre öncesinde kulübün efsane ismi Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan adaylığını açıklama kararı aldığı ve bu durumun seçim dengelerini değiştirmesinin beklendiği belirtiliyor.
Fenerbahçe'de kongre rüzgarları artarken, Barış Göktürk'ün adaylığının ardından Hakan Safi ve Mehmet Ali Aydınlar'ın da yarışa dahil olması bekleniyor.
Efsane isim Aziz Yıldırım, Haziran ayının ilk haftasında yapılacak genel kurulda aday olma kararı aldı ve kısa süre içinde adaylığını resmen duyuracak.
Fenerbahçe'de mevcut tabloya göre dördü resmiyet kazanmış, dördü yarışa dahil olacak güçlü adayların olduğu tarihi bir seçime ilerleniyor.
Sarı-lacivertli delegeler 6-7 Haziran'da sandık başına gidecek.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe'de seçim yarışı kızıştı: Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi!

AZİZ YILDIRIM "SON BİR KEZ" DİYOR

Uzun süredir sessizliğini koruyan ve camianın nabzını tutan Aziz Yıldırım, dümene yeniden geçmek için kollarını sıvadı. Edinilen bilgilere göre Yıldırım, Haziran ayının ilk haftasında yapılacak olan genel kurulda aday olma kararı aldı.

Fenerbahçe'de seçim yarışı kızıştı: Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi!

Gazetesi’nde yer alan detaylara göre; Yıldırım’ın önümüzdeki günlerde kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyerek gövde gösterisi yapacağı ve adaylığını resmen kamuoyuna duyuracağı öğrenildi. Kulübün içinde bulunduğu kritik süreçte "elini taşın altına koyma" kararı alan eski başkanın, bu hamlesiyle seçim dengelerini tamamen değiştirmesi bekleniyor.

SEÇİM YARIŞINDA ÇOK SESLİ DÖNEM

Şu anki tabloya göre Fenerbahçe, biri resmiyet kazanmış toplamda dört güçlü adayın yarışacağı tarihi bir seçime doğru ilerliyor:

AdayDurum
Barış GöktürkAdaylığını ilk açıklayan ve çalışmalara başlayan isim.
Hakan Safi & Mehmet Ali AydınlarListelerini hazırlayan ve resmi açıklama için gün sayan isimler.
Aziz Yıldırım"Geri dönüyorum" mesajıyla seçimin en dikkat çeken figürü.
Fenerbahçe'de seçim yarışı kızıştı: Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi!

Sarı-lacivertli delegelerin 6-7 Haziran’da sandık başına gideceği bu kritik virajda, Aziz Yıldırım’ın açıklayacağı yönetim listesi ve projeleri şimdiden merak konusu oldu. Fenerbahçe’de taşları yerinden oynatacak bu gelişme, taraftarlar arasında da büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçe'de seçim yarışı kızıştı: Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de teknik direktör adayları tek tek ortaya çıktı! Başkan adaylarının listesi sızdı: Klopp, Glasner, Aykut Kocaman...
Süper Lig'de Lukaku çılgınlığı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş devrede: Napoli ile ipler koptu
Beşiktaş'tan Brezilyalı yıldıza kanca! Sergen Yalçın çok istedi: Serdal Adalı devreye girdi
ETİKETLER
#Futbol
#chp
#Aziz Yıldırım
#yerel seçimler
#belediye başkan adayları
#Siyaset
#Hakan Safi
#fenerbahçe kongresi
#TÜRKİYE
#Mehmet Ali Aydınlar
#Seçim Adayları
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.