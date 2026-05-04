Fenerbahçe'de seçim yarışı kızıştı: Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fenerbahçe’de kongre rüzgarları her geçen gün şiddetini artırıyor. Mevcut yönetimin ardından kulübün geleceğinde söz sahibi olmak isteyen adaylar bir bir vitrine çıkmaya başladı. Barış Göktürk’ün adaylığını resmi olarak ilan etmesiyle başlayan süreçte, Hakan Safi ve Mehmet Ali Aydınlar isimlerinin de kısa süre içerisinde yarışa dahil olması bekleniyor. Ancak asıl bomba, kulübün efsaneleşen ismi Aziz Yıldırım cephesinde patladı.
Uzun süredir sessizliğini koruyan ve camianın nabzını tutan Aziz Yıldırım, dümene yeniden geçmek için kollarını sıvadı. Edinilen bilgilere göre Yıldırım, Haziran ayının ilk haftasında yapılacak olan genel kurulda aday olma kararı aldı.
Türkiye Gazetesi’nde yer alan detaylara göre; Yıldırım’ın önümüzdeki günlerde kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyerek gövde gösterisi yapacağı ve adaylığını resmen kamuoyuna duyuracağı öğrenildi. Kulübün içinde bulunduğu kritik süreçte "elini taşın altına koyma" kararı alan eski başkanın, bu hamlesiyle seçim dengelerini tamamen değiştirmesi bekleniyor.
Şu anki tabloya göre Fenerbahçe, biri resmiyet kazanmış toplamda dört güçlü adayın yarışacağı tarihi bir seçime doğru ilerliyor:
|Aday
|Durum
|Barış Göktürk
|Adaylığını ilk açıklayan ve çalışmalara başlayan isim.
|Hakan Safi & Mehmet Ali Aydınlar
|Listelerini hazırlayan ve resmi açıklama için gün sayan isimler.
|Aziz Yıldırım
|"Geri dönüyorum" mesajıyla seçimin en dikkat çeken figürü.
Sarı-lacivertli delegelerin 6-7 Haziran’da sandık başına gideceği bu kritik virajda, Aziz Yıldırım’ın açıklayacağı yönetim listesi ve projeleri şimdiden merak konusu oldu. Fenerbahçe’de taşları yerinden oynatacak bu gelişme, taraftarlar arasında da büyük yankı uyandırdı.