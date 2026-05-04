Fenerbahçe'de teknik direktör adayları tek tek ortaya çıktı! Başkan adaylarının listesi sızdı: Klopp, Glasner, Aykut Kocaman...

Fenerbahçe’de nefesler tutuldu, gözler Haziran ayındaki olağan seçimli genel kurula çevrildi. Hakan Safi ve Barış Göktürk’ün resmiyete kavuşturduğu adaylık yarışına, Mehmet Ali Aydınlar’ın da kısa süre içinde dahil olması bekleniyor. Camianın asıl merakla beklediği hamle ise eski başkan Aziz Yıldırım’dan gelecek karar. Adaylık trafiği hızlanırken, her başkan adayının cebindeki "teknik direktör kartı" da kulisleri hareketlendirdi.
Adaylığını açıklamaya hazırlanan Mehmet Ali Aydınlar’ın çıtayı en üst seviyeye koyduğu iddia ediliyor. Kulislerde konuşulan en çarpıcı isim ise Jürgen Klopp. Aydınlar’ın Alman teknik adamla bir dirsek temasında bulunduğu öne sürülse de, Real Madrid’i dahi reddeden Klopp’un önceliğinin Almanya Milli Takımı olduğu biliniyor.
Klopp’un zor bir hedef olması nedeniyle Aydınlar’ın listesindeki diğer ismin, Brezilya’da önemli başarılar yakalayan ve şu an boşta olan Filipe Luis olduğu belirtiliyor.
Başkanlığa talip olan Hakan Safi ise rotayı Bundesliga’ya kırmış durumda. Stuttgart ile 2023’ten bu yana yükselen bir grafik çizen Sebastian Hoeness’in Safi’nin listesinin ilk sırasında yer aldığı ve taraflar arasında ön görüşmelerin yapıldığı gelen haberler arasında.
Henüz son kararını vermeyen ancak adaylık ihtimali her geçen gün güçlenen Aziz Yıldırım’ın planı ise daha tanıdık bir isim üzerine kurulu. Yıldırım’ın göreve gelmesi halinde takımı, sarı-lacivertli taraftarların hafızasında önemli bir yere sahip olan Aykut Kocaman’a emanet etmeyi düşündüğü konuşuluyor.
Adayların özel planlarının yanı sıra, kulüp profesyonellerinin de boş durmadığı ifade ediliyor. Sezon sonunda Crystal Palace ile yollarını ayıracak olan Oliver Glasner, Fenerbahçe’nin kurumsal hafızasındaki yerini koruyor. Avusturyalı çalıştırıcının, yeni dönemde kim seçilirse seçilsin güçlü bir opsiyon olarak masada kalması bekleniyor.