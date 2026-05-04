Fenerbahçe’de nefesler tutuldu, gözler Haziran ayındaki olağan seçimli genel kurula çevrildi. Hakan Safi ve Barış Göktürk’ün resmiyete kavuşturduğu adaylık yarışına, Mehmet Ali Aydınlar’ın da kısa süre içinde dahil olması bekleniyor. Camianın asıl merakla beklediği hamle ise eski başkan Aziz Yıldırım’dan gelecek karar. Adaylık trafiği hızlanırken, her başkan adayının cebindeki "teknik direktör kartı" da kulisleri hareketlendirdi.

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'de teknik direktör adayları tek tek ortaya çıktı! Başkan adaylarının listesi sızdı: Klopp, Glasner, Aykut Kocaman... Fenerbahçe'de yaklaşan olağan seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarının teknik direktör kartları ve olası isimler kulislerde konuşuluyor. Mehmet Ali Aydınlar'ın teknik direktör hedefinin Jürgen Klopp olduğu, ancak Klopp'un önceliğinin Almanya Milli Takımı olduğu belirtiliyor. Aydınlar'ın alternatif ismi olarak Brezilya'da başarılı olan Filipe Luis'in adı geçiyor. Hakan Safi'nin listesinde ise Stuttgart ile yükselen bir grafik çizen Sebastian Hoeness'in yer aldığı ve ön görüşmelerin yapıldığı söyleniyor. Henüz adaylığını netleştirmeyen Aziz Yıldırım'ın ise Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmeyi düşündüğü konuşuluyor. Kulüp profesyonellerinin gündeminde ise sezon sonunda Crystal Palace'dan ayrılacak olan Oliver Glasner'in olduğu ve güçlü bir opsiyon olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

MEHMET ALİ AYDINLAR’IN HEDEFİ: DÜNYA YILDIZLARI

Adaylığını açıklamaya hazırlanan Mehmet Ali Aydınlar’ın çıtayı en üst seviyeye koyduğu iddia ediliyor. Kulislerde konuşulan en çarpıcı isim ise Jürgen Klopp. Aydınlar’ın Alman teknik adamla bir dirsek temasında bulunduğu öne sürülse de, Real Madrid’i dahi reddeden Klopp’un önceliğinin Almanya Milli Takımı olduğu biliniyor.

BREZİLYA’DAN ALTERNATİF

Klopp’un zor bir hedef olması nedeniyle Aydınlar’ın listesindeki diğer ismin, Brezilya’da önemli başarılar yakalayan ve şu an boşta olan Filipe Luis olduğu belirtiliyor.

HAKAN SAFİ’NİN ALMAN EKOLÜ: SEBASTİAN HOENESS

Başkanlığa talip olan Hakan Safi ise rotayı Bundesliga’ya kırmış durumda. Stuttgart ile 2023’ten bu yana yükselen bir grafik çizen Sebastian Hoeness’in Safi’nin listesinin ilk sırasında yer aldığı ve taraflar arasında ön görüşmelerin yapıldığı gelen haberler arasında.

AZİZ YILDIRIM VE "EFSANE" DÖNÜŞÜ MÜ?

Henüz son kararını vermeyen ancak adaylık ihtimali her geçen gün güçlenen Aziz Yıldırım’ın planı ise daha tanıdık bir isim üzerine kurulu. Yıldırım’ın göreve gelmesi halinde takımı, sarı-lacivertli taraftarların hafızasında önemli bir yere sahip olan Aykut Kocaman’a emanet etmeyi düşündüğü konuşuluyor.

YÖNETİMİN GÜNDEMİNDEKİ SÜRPRİZ: OLİVER GLASNER

Adayların özel planlarının yanı sıra, kulüp profesyonellerinin de boş durmadığı ifade ediliyor. Sezon sonunda Crystal Palace ile yollarını ayıracak olan Oliver Glasner, Fenerbahçe’nin kurumsal hafızasındaki yerini koruyor. Avusturyalı çalıştırıcının, yeni dönemde kim seçilirse seçilsin güçlü bir opsiyon olarak masada kalması bekleniyor.