Süper Lig'de Lukaku çılgınlığı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş devrede: Napoli ile ipler koptu

Süper Lig'de transfer kazanı erken kaynamaya başladı. Galatasaray’da Mauro Icardi’nin sözleşme durumu belirsizliğini korurken, sarı-kırmızılı yönetim forvet hattında radikal bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Icardi ile henüz yeni bir görüşme yapmayan Cimbom, rotasını bir kez daha İtalya’ya, Napoli’ye kırdı.

NAPOLİ HATTI YENİDEN DEVREDE

Son dönemde Dries Mertens, Victor Osimhen ve Noa Lang gibi isimleri Napoli’den kadrosuna katarak büyük başarı yakalayan Galatasaray, İtalyan ekibiyle olan iyi ilişkilerini bu kez Romelu Lukaku için kullanacak. Napoli ile bağlarını koparma noktasına gelen ve sezon sonunda ayrılması beklenen 33 yaşındaki tecrübeli golcü için sarı-kırmızılılar oldukça iştahlı.

DEVLERİN MAAŞ SAVAŞI

Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Lukaku’nun yıllık maliyeti yaklaşık 8 milyon euro civarında. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; Milan da oyuncuyla yakından ilgileniyor. Ancak Napoli yönetiminin, yıldız ismini Serie A’daki rakiplerinden birine kaptırmak istememesi, Galatasaray’ın elini güçlendiriyor. Türkiye ihtimali, İtalyan kulübünün tercihi doğrultusunda her geçen gün ağırlık kazanıyor.

İSTANBUL’DA "LUKAKU DERBİSİ"

Transfer yarışında Galatasaray yalnız değil. Belçikalı yıldız için Fenerbahçe ve Beşiktaş da pusuda bekliyor: Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Lukaku'yu hücum hattı için "ideal profil" olarak gördüğü ve yönetime olumlu rapor sunduğu belirtiliyor. Fenerbahçe ise daha önce oyuncuyla temas kursa da kulüpteki seçim süreci nedeniyle şu an için bekleme moduna geçmiş durumda.

ASLAN'IN KOZU ŞAMPİYONLAR LİGİ

Galatasaray, sezon sonunda Şampiyonlar Ligi biletini cebine koyarak hem maddi avantaj sağlamayı hem de dev organizasyon vitriniyle rakiplerini geride bırakarak Lukaku’ya parçalı formayı giydirmeyi hedefliyor.