Beşiktaş kaleci operasyonunu başlattı! Transferde tüm pürüzler giderildi: Genç yıldız 'Yeşil ışık' yaktı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Beşiktaş’ta transfer hareketliliği erken başladı. Gelecek sezon şampiyonluk yarışında hata payını sıfıra indirmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda kaleci takviyesi için kollarını sıvadı. Mevcut kadroda Ersin Destanoğlu’nun kalma ihtimali masada olsa da, yönetimin hedefi rekabeti artıracak üst düzey bir ismi takıma kazandırmak.
Aslında Beşiktaş’ın Filip Jörgensen aşkı yeni değil. Ara transfer döneminde de 24 yaşındaki kaleci için girişimlerde bulunan Kartal, o dönem Chelsea menajeri Liam Rosenior’un oyuncuyu bırakmak istememesi nedeniyle geri adım atmıştı. Ancak İngiliz ekibinde yaşanan teknik direktör değişikliği sonrası taşlar yerinden oynadı. Rosenior’un ayrılığı ile birlikte Beşiktaş yönetimi, Danimarkalı eldiven için transfer operasyonunu yeniden alevlendirdi.
Bu sezon Londra ekibinde yalnızca 10 maçta şans bulabilen ve ligin ikinci yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle formadan uzak kalan Jörgensen, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazır. Düzenli olarak ilk 11’de sahaya çıkabileceği bir projede yer almak isteyen genç kalecinin, Beşiktaş’ın ilgisine "Yeşil ışık" yaktığı gelen bilgiler arasında.
Beşiktaş’ın kalesi için tek aday Jörgensen değil. Chelsea ile 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve piyasa değeri 15 milyon Euro olan başarılı kalecide pürüz çıkması ihtimaline karşılık B ve C planları da hazır tutuluyor.
Santos’un dikkat çeken ismi Gabriel Brazao ve Arsenal forması giyen deneyimli eldiven Kepa Arrizabalaga listenin üst sıralarında. Siyah-beyazlı kurmayların, maliyet ve performans dengesini gözeterek önümüzdeki günlerde bu isimler için resmi temasları sıklaştırması bekleniyor.