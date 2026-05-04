Beşiktaş’ta transfer hareketliliği erken başladı. Gelecek sezon şampiyonluk yarışında hata payını sıfıra indirmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda kaleci takviyesi için kollarını sıvadı. Mevcut kadroda Ersin Destanoğlu’nun kalma ihtimali masada olsa da, yönetimin hedefi rekabeti artıracak üst düzey bir ismi takıma kazandırmak.

HABERİN ÖZETİ Beşiktaş kaleci operasyonunu başlattı! Transferde tüm pürüzler giderildi: Genç yıldız 'Yeşil ışık' yaktı Beşiktaş, gelecek sezon şampiyonluk yarışında iddialı olmak ve rekabeti artırmak amacıyla teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda kaleci transferi için harekete geçti. Beşiktaş, daha önce ara transfer döneminde de ilgilendiği Chelsea'nin 24 yaşındaki kalecisi Filip Jörgensen'i transfer etmek için görüşmelere yeniden başladı. Chelsea'deki teknik direktör değişikliği sonrası Jörgensen'in transferine engel olan durumun ortadan kalktığı belirtiliyor. Jörgensen'in, düzenli olarak forma giyebileceği bir projede yer almak istediği ve Beşiktaş'ın ilgisine olumlu yaklaştığı yönünde bilgiler geliyor. Beşiktaş'ın B ve C planları olarak Santos'tan Gabriel Brazao ve Arsenal'den Kepa Arrizabalaga da listede yer alıyor.

ENGEL KALKTI, GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLADI

Aslında Beşiktaş’ın Filip Jörgensen aşkı yeni değil. Ara transfer döneminde de 24 yaşındaki kaleci için girişimlerde bulunan Kartal, o dönem Chelsea menajeri Liam Rosenior’un oyuncuyu bırakmak istememesi nedeniyle geri adım atmıştı. Ancak İngiliz ekibinde yaşanan teknik direktör değişikliği sonrası taşlar yerinden oynadı. Rosenior’un ayrılığı ile birlikte Beşiktaş yönetimi, Danimarkalı eldiven için transfer operasyonunu yeniden alevlendirdi.

JÖRGENSEN’DEN TRANSFER MESAJI

Bu sezon Londra ekibinde yalnızca 10 maçta şans bulabilen ve ligin ikinci yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle formadan uzak kalan Jörgensen, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazır. Düzenli olarak ilk 11’de sahaya çıkabileceği bir projede yer almak isteyen genç kalecinin, Beşiktaş’ın ilgisine "Yeşil ışık" yaktığı gelen bilgiler arasında.

ALTERNATİFLER DE HAZIR

Beşiktaş’ın kalesi için tek aday Jörgensen değil. Chelsea ile 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve piyasa değeri 15 milyon Euro olan başarılı kalecide pürüz çıkması ihtimaline karşılık B ve C planları da hazır tutuluyor.

Santos’un dikkat çeken ismi Gabriel Brazao ve Arsenal forması giyen deneyimli eldiven Kepa Arrizabalaga listenin üst sıralarında. Siyah-beyazlı kurmayların, maliyet ve performans dengesini gözeterek önümüzdeki günlerde bu isimler için resmi temasları sıklaştırması bekleniyor.