Süper Lig’de üst üste dördüncü şampiyonluk hedefiyle bu akşam Samsunspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray’da, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması için düğmeye basıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Galatasaray'da 10 numara operasyonu! Fenerbahçe'nin eski aşkı 'Aslan' mı oluyor? Galatasaray, Dries Mertens'in ayrılmasının ardından 10 numarada oluşan boşluğu doldurmak için Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Sebastian Szymanski'yi transfer etmeyi planlıyor. Szymanski'nin menajerleri oyuncuyu Galatasaray'a teklif etti ve son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek. Polonyalı yıldız, daha önce Fenerbahçe'de forma giymişti ve Galatasaray da üç sezon önce oyuncuyu transfer etmek istemişti. Szymanski, Rennes formasıyla bu sezon 1 gol ve 3 asist kaydetti. Galatasaray, Szymanski'yi kadrosuna katarak hem teknik hem de psikolojik bir hamle yapmayı hedefliyor.

Dries Mertens’in vedasının ardından 10 numara pozisyonunda oluşan boşluğu doldurmak isteyen yönetim, rotayı Sebastian Szymanski’ye çevirdi.

MENAJERLER ÖNERDİ, GÖZLER OKAN BURUK’TA

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra rotasını Fransa’nın yolunu tutan ve Rennes forması giyen Polonyalı yıldız, Fransız ekibinde şu ana kadar 1 gol ve 3 asistlik bir grafik sergiledi.

Ajansspor'un haberine göre; Szymanski'nin menajerleri, oyuncuyu Galatasaray’a teklif etti. Sarı-kırmızılı yönetim bu öneriyi masaya yatırırken, transferle ilgili son sözü teknik direktör Okan Buruk söyleyecek.

TRANSFERDE "RÖVANŞ" KOKUSU

Szymanski ismi Galatasaray camiası için yabancı değil. Üç sezon önce de Cimbom’un radarında olan futbolcu, o dönem tercihini Fenerbahçe’den yana kullanmıştı. Transferin ardından Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki’nin, "Florya’nın kalbinden aldık" şeklindeki iddialı açıklamaları uzun süre spor kamuoyunu meşgul etmişti. Şimdi ise ibre tersine dönmüş durumda; Galatasaray, bir zamanlar elinden kaçırdığı Polonyalıyı kadrosuna katarak hem teknik hem de psikolojik bir hamle yapmayı planlıyor.

DERBİLERDEKİ KARNESİ

Fenerbahçe forması giydiği dönemde derbi atmosferine alışık olan 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’a karşı sahaya çıktığı 5 resmi maçta 1 kez fileleri sarsmayı başarmıştı.

YENİ SEZONUN KİLİT İSMİ OLABİLİR

Sarı-kırmızılı kulüp, teknik heyetin onay vermesi durumunda transfer görüşmelerini resmiyete dökecek. Eğer anlaşma sağlanırsa, Szymanski önümüzdeki sezondan itibaren Galatasaray’ın yeni 10 numarası olarak hücum organizasyonlarını yönetecek.