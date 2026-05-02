Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'da 10 numara operasyonu! Fenerbahçe'nin eski aşkı 'Aslan' mı oluyor?

Dries Mertens’in ayrılığı sonrası oyun kurucu eksikliği yaşayan Galatasaray, tanıdık bir ismi gündemine aldı. Bir dönem Fenerbahçe formasıyla "Florya’nın kalbinden aldık" denilerek transfer edilen Sebastian Szymanski, bu kez sarı-kırmızılı formayı giymeye yakın.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Galatasaray'da 10 numara operasyonu! Fenerbahçe'nin eski aşkı 'Aslan' mı oluyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.05.2026
saat ikonu 14:29
|
GÜNCELLEME:
02.05.2026
saat ikonu 14:29

’de üst üste dördüncü şampiyonluk hedefiyle bu akşam Samsunspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray’da, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması için düğmeye basıldı.

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray'da 10 numara operasyonu! Fenerbahçe'nin eski aşkı 'Aslan' mı oluyor?

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray, Dries Mertens'in ayrılmasının ardından 10 numarada oluşan boşluğu doldurmak için Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Sebastian Szymanski'yi transfer etmeyi planlıyor.
Szymanski'nin menajerleri oyuncuyu Galatasaray'a teklif etti ve son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.
Polonyalı yıldız, daha önce Fenerbahçe'de forma giymişti ve Galatasaray da üç sezon önce oyuncuyu transfer etmek istemişti.
Szymanski, Rennes formasıyla bu sezon 1 gol ve 3 asist kaydetti.
Galatasaray, Szymanski'yi kadrosuna katarak hem teknik hem de psikolojik bir hamle yapmayı hedefliyor.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray'da 10 numara operasyonu! Fenerbahçe'nin eski aşkı 'Aslan' mı oluyor?

Dries Mertens’in vedasının ardından 10 numara pozisyonunda oluşan boşluğu doldurmak isteyen yönetim, rotayı Sebastian ’ye çevirdi.

Galatasaray'da 10 numara operasyonu! Fenerbahçe'nin eski aşkı 'Aslan' mı oluyor?

MENAJERLER ÖNERDİ, GÖZLER OKAN BURUK’TA

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra rotasını Fransa’nın yolunu tutan ve Rennes forması giyen Polonyalı yıldız, Fransız ekibinde şu ana kadar 1 gol ve 3 asistlik bir grafik sergiledi.

Galatasaray'da 10 numara operasyonu! Fenerbahçe'nin eski aşkı 'Aslan' mı oluyor?

Ajansspor'un haberine göre; Szymanski'nin menajerleri, oyuncuyu Galatasaray’a teklif etti. Sarı-kırmızılı yönetim bu öneriyi masaya yatırırken, transferle ilgili son sözü teknik direktör söyleyecek.

Galatasaray'da 10 numara operasyonu! Fenerbahçe'nin eski aşkı 'Aslan' mı oluyor?

TRANSFERDE "RÖVANŞ" KOKUSU

Szymanski ismi Galatasaray camiası için yabancı değil. Üç sezon önce de Cimbom’un radarında olan futbolcu, o dönem tercihini Fenerbahçe’den yana kullanmıştı. Transferin ardından Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki’nin, "Florya’nın kalbinden aldık" şeklindeki iddialı açıklamaları uzun süre spor kamuoyunu meşgul etmişti. Şimdi ise ibre tersine dönmüş durumda; Galatasaray, bir zamanlar elinden kaçırdığı Polonyalıyı kadrosuna katarak hem teknik hem de psikolojik bir hamle yapmayı planlıyor.

Galatasaray'da 10 numara operasyonu! Fenerbahçe'nin eski aşkı 'Aslan' mı oluyor?

DERBİLERDEKİ KARNESİ

Fenerbahçe forması giydiği dönemde derbi atmosferine alışık olan 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’a karşı sahaya çıktığı 5 resmi maçta 1 kez fileleri sarsmayı başarmıştı.

Galatasaray'da 10 numara operasyonu! Fenerbahçe'nin eski aşkı 'Aslan' mı oluyor?

YENİ SEZONUN KİLİT İSMİ OLABİLİR

Sarı-kırmızılı kulüp, teknik heyetin onay vermesi durumunda transfer görüşmelerini resmiyete dökecek. Eğer anlaşma sağlanırsa, Szymanski önümüzdeki sezondan itibaren Galatasaray’ın yeni 10 numarası olarak hücum organizasyonlarını yönetecek.

Galatasaray'da 10 numara operasyonu! Fenerbahçe'nin eski aşkı 'Aslan' mı oluyor?
ETİKETLER
#Futbol
#süper lig
#okan buruk
#szymanski
#10 Numara
#Galatasaray Transferleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.