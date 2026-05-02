Galatasaray'da 10 numara operasyonu! Fenerbahçe'nin eski aşkı 'Aslan' mı oluyor?

Süper Lig’de üst üste dördüncü şampiyonluk hedefiyle bu akşam Samsunspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray’da, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması için düğmeye basıldı.
Dries Mertens’in vedasının ardından 10 numara pozisyonunda oluşan boşluğu doldurmak isteyen yönetim, rotayı Sebastian Szymanski’ye çevirdi.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra rotasını Fransa’nın yolunu tutan ve Rennes forması giyen Polonyalı yıldız, Fransız ekibinde şu ana kadar 1 gol ve 3 asistlik bir grafik sergiledi.
Ajansspor'un haberine göre; Szymanski'nin menajerleri, oyuncuyu Galatasaray’a teklif etti. Sarı-kırmızılı yönetim bu öneriyi masaya yatırırken, transferle ilgili son sözü teknik direktör Okan Buruk söyleyecek.
Szymanski ismi Galatasaray camiası için yabancı değil. Üç sezon önce de Cimbom’un radarında olan futbolcu, o dönem tercihini Fenerbahçe’den yana kullanmıştı. Transferin ardından Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki’nin, "Florya’nın kalbinden aldık" şeklindeki iddialı açıklamaları uzun süre spor kamuoyunu meşgul etmişti. Şimdi ise ibre tersine dönmüş durumda; Galatasaray, bir zamanlar elinden kaçırdığı Polonyalıyı kadrosuna katarak hem teknik hem de psikolojik bir hamle yapmayı planlıyor.
Fenerbahçe forması giydiği dönemde derbi atmosferine alışık olan 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’a karşı sahaya çıktığı 5 resmi maçta 1 kez fileleri sarsmayı başarmıştı.
Sarı-kırmızılı kulüp, teknik heyetin onay vermesi durumunda transfer görüşmelerini resmiyete dökecek. Eğer anlaşma sağlanırsa, Szymanski önümüzdeki sezondan itibaren Galatasaray’ın yeni 10 numarası olarak hücum organizasyonlarını yönetecek.