Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Samsunspor engelini aşması durumunda üst üste 4. zaferine ulaşacak olan ve toplamda 26. şampiyonluk kupasını müzesine götürmeyi hedefleyen Galatasaray, bir yandan sahaya odaklanırken diğer yandan yeni sezonun kadro mühendisliği için düğmeye bastı. Avrupa ve ligde iddialı bir kadro kurmak isteyen yönetim, transfer listesinin ilk sırasına dev bir ismi yazdı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Galatasaray'da Icardi sonrası dev golcü geliyor! Fenerbahçe'ye transfer çalımı: İtalyanlar duyurdu Galatasaray, Mauro Icardi ve Ahmed Kutucu ile yolların ayrılma ihtimaline karşı, forvet arayışlarına hız verdi ve Napoli'nin golcüsü Romelu Lukaku'yu transfer listesine aldı. Galatasaray, gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor. Mauro Icardi ve Ahmed Kutucu ile sezon sonunda yolların ayrılma ihtimali forvet arayışlarını hızlandırdı. İtalyan basınına göre Galatasaray'ın radarına Napoli'nin golcüsü Romelu Lukaku girdi. Milan da Lukaku ile ilgileniyor ancak oyuncunun yıllık 8 milyon Euro civarındaki yüksek maaşı Milan'ı geri adım attırıyor. Romelu Lukaku'nun Suudi Arabistan kulüplerinden astronomik teklifler aldığı ancak kariyerini rekabetçi bir ligde sürdürmek istediği belirtiliyor. Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi kozunu kullanarak Lukaku transferi için somut adımlar atması bekleniyor.

FORVETTE BÜYÜK DEĞİŞİM: LUKAKU SESLERİ

Gelecek sezon tüm kulvarlarda kupa hedefleyen Cimbom'da, hücum hattında köklü bir değişim yaşanması bekleniyor. Takımın gol yükünü çeken Mauro Icardi ve Ahmed Kutucu ile sezon sonunda yolların ayrılma ihtimalinin belirmesi üzerine, forvet arayışları hız kazandı. İtalyan basınından sızan haberlere göre; sarı-kırmızılıların radarına giren son isim, Napoli’nin dünyaca ünlü santrforu Romelu Lukaku oldu.

İTALYAN BASINI YAZDI: "GALATASARAY PUSUDA"

Tuttosport’ta yer alan habere göre; Napoli’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Belçikalı golcü için Galatasaray devreye girdi. Haberin detaylarında şu dikkat çekici noktalar yer alıyor:

MİLAN’IN ÖNÜNDEKİ MAAŞ ENGELİ

Serie A devi Milan da Lukaku ile yakından ilgileniyor. Ancak oyuncunun yıllık 8 milyon Euro civarındaki yüksek maaşı, İtalyan ekibinin geri adım atmasına neden oluyor.

ARAP YARIMADASI’NA SOĞUK BAKIYOR

Suudi Arabistan kulüplerinden astronomik teklifler alan 32 yaşındaki yıldızın, kariyerini henüz bu bölgede sürdürmeye sıcak bakmadığı ve rekabetçi bir ligde kalmak istediği belirtiliyor.

EZELİ RAKİP DETAYI

Adı daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan deneyimli golcü için Galatasaray’ın şu an en ciddi takipçilerden biri olduğu vurgulanıyor.

GÜNCEL DURUMU VE PİYASA DEĞERİ

Bu sezon Napoli formasıyla sahaya çıktığı 7 maçta 1 kez fileleri havalandıran Lukaku, her ne kadar sezona tutuk başlasa da tecrübesiyle hala Avrupa’nın en korkulan forvetleri arasında. 2027 yılına kadar Napoli ile sözleşmesi bulunan Belçikalı oyuncunun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro seviyelerinde seyrediyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Şampiyonlar Ligi kozunu kullanarak bu transferde önümüzdeki günlerde somut adımlar atması bekleniyor.