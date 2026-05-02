Fenerbahçe'de Ederson krizi çözülüyor! Sadettin Saran'dan olay karar çıktı: Tarih verildi

Fenerbahçe’de son haftalarda yaşanan puan kayıpları ve derbi mağlubiyeti, okların kaleci Ederson’a çevrilmesine neden oldu. Özellikle Çaykur Rizespor deplasmanında son dakikada gelen golle bırakılan 2 puanın baş sorumlusu olarak gösterilen tecrübeli kaleci, Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartla taraftarın sabrını tamamen taşırdı.
Sabah gazetesinin haberine göre; hem camia içinde hem de kulüp koridorlarında Ederson ile yolların ayrılması konusunda ciddi bir görüş birliği hakim. Ancak bu ayrılık kararı, kağıt üzerinde göründüğü kadar kolay değil.
32 yaşındaki kalecinin kulübe olan maliyeti adeta el yakıyor. Ederson’un güncel durumu şu verilerle yönetimin önünde duruyor:
|Oyuncu
|Yaş
|Maliyet
|Maaş
|Sözleşme Sonu
|Mevcut Durum
|Ederson
|32
|Yüksek
|11 Milyon Euro
|2028
|Performans düşüşü ve taraftar tepkisi
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve ekibi, kulübü bu denli büyük bir mali yükün altına sokacak ya da tazminat krizine yol açacak kararı tek başına almak istemiyor. Gelen bilgilere göre yönetim, Ederson’un geleceğine dair nihai kararı seçim sonrası iş başına gelecek kadroya devretme kararı aldı.
Sarı-lacivertli ekipte düğüm, 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul’un ardından çözülecek. Seçilecek olan yeni yönetimin ilk icraatlarından biri, 2028’e kadar kontratı bulunan Brezilyalı eldivenle masaya oturup orta yolu bulmak ya da radikal bir ayrılık operasyonuna imza atmak olacak.