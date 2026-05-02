Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe'de Ederson krizi çözülüyor! Sadettin Saran'dan olay karar çıktı: Tarih verildi

Çaykur Rizespor maçındaki fahiş hatası ve derbide gördüğü kırmızı kartla bardağı taşıran Ederson için geri sayım başladı; ancak bu ayrılığın önünde dudak uçuklatan bir mali engel duruyor.

02.05.2026
saat ikonu 10:08
02.05.2026
saat ikonu 10:08

’de son haftalarda yaşanan puan kayıpları ve derbi mağlubiyeti, okların ’a çevrilmesine neden oldu. Özellikle Çaykur Rizespor deplasmanında son dakikada gelen golle bırakılan 2 puanın baş sorumlusu olarak gösterilen tecrübeli kaleci, Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartla taraftarın sabrını tamamen taşırdı.

Fenerbahçe'de son haftalardaki performans düşüşü ve taraftar tepkileri nedeniyle kaleci Ederson ile yolların ayrılması gündeme gelirken, bu kararın seçim sonrası yeni yönetime bırakıldığı belirtiliyor.
Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan puan kayıpları ve derbi mağlubiyetleri sonrası kaleci Ederson'a tepki artıyor.
Çaykur Rizespor deplasmanında son dakikada yenen gol ve Galatasaray derbisinde görülen kırmızı kart, taraftarın sabrını taşırdı.
Sabah gazetesinin haberine göre, camia içinde Ederson ile yolların ayrılması konusunda ciddi bir görüş birliği hakim.
32 yaşındaki kalecinin kulübe olan maliyeti ve 11 milyon Euro'luk maaşı ile 2028'e kadar süren sözleşmesi ayrılık kararını zorlaştırıyor.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve ekibi, bu kritik kararı seçim sonrası göreve gelecek yeni yönetime bırakma kararı aldı.
Ederson'un geleceğine dair nihai karar, 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da seçilecek yeni yönetim tarafından verilecek.
AYRILIK SESLERİ YÜKSELİYOR

Sabah gazetesinin haberine göre; hem camia içinde hem de kulüp koridorlarında Ederson ile yolların ayrılması konusunda ciddi bir görüş birliği hakim. Ancak bu ayrılık kararı, kağıt üzerinde göründüğü kadar kolay değil.

32 yaşındaki kalecinin kulübe olan maliyeti adeta el yakıyor. Ederson’un güncel durumu şu verilerle yönetimin önünde duruyor:

OyuncuYaşMaliyetMaaşSözleşme SonuMevcut Durum
Ederson32Yüksek11 Milyon Euro2028Performans düşüşü ve taraftar tepkisi

KARAR YENİ YÖNETİME EMANET

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve ekibi, kulübü bu denli büyük bir mali yükün altına sokacak ya da tazminat krizine yol açacak kararı tek başına almak istemiyor. Gelen bilgilere göre yönetim, Ederson’un geleceğine dair nihai kararı seçim sonrası iş başına gelecek kadroya devretme kararı aldı.

KRİTİK TARİH: 6-7 HAZİRAN

Sarı-lacivertli ekipte düğüm, 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul’un ardından çözülecek. Seçilecek olan yeni yönetimin ilk icraatlarından biri, 2028’e kadar kontratı bulunan Brezilyalı eldivenle masaya oturup orta yolu bulmak ya da radikal bir ayrılık operasyonuna imza atmak olacak.

