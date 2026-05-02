Galatasaray'da 3 yıldızla yollar ayrılıyor! Kiralık isimler evine dönüyor

Sahasında konuk ettiği Fenerbahçe’yi 3-0 gibi net bir skorla geçerek bitime 3 hafta kala farkı 7 puana çıkaran Galatasaray’da bayram havası esiyor. Cumartesi günü oynanacak Samsunspor mücadelesine "şampiyonluk maçı" gözüyle bakan sarı-kırmızılılar, bu maçı kazanması halinde üst üste 4., toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Ancak yönetim, kutlama hazırlıklarının yanı sıra 2026/27 sezonunun kadro mühendisliği için de vites yükseltti.
Dünya yıldızlarını kadrosuna katarak adından söz ettiren Aslan, gelecek sezon daha dinamik bir kadro kurmak istiyor. Bu doğrultuda yapılan değerlendirmelerde, takıma kiralık olarak katılan isimlerin performansı beklentilerin altında kaldı. Teknik heyet ve yönetimin ortak kararıyla; Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla ile sezon sonunda yolların ayrılması kesinleşti.
Galatasaray'da kiralık dönemleri sona erecek olan oyuncuların güncel durumu şöyle:
Sacha Boey: Bayern Münih'ten büyük umutlarla yeniden kiralanan Fransız sağ bek, bu sezon 15 maçta görev alırken sadece 1 gollük katkı verdi. Boey'in Alman deviyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Noa Lang: Napoli'den kiralanan Hollandalı kanat oyuncusu, 16 maçta 2 gol ve 2 asistlik bir grafik çizdi. Beklentileri tam olarak karşılayamayan Lang, sezon sonu İtalya'ya geri dönecek.
Yaser Asprilla: Girona'dan kadroya dahil edilen Kolombiyalı genç yetenek, forma giydiği 9 maçta skor üretmeyi başaramadı. 2030'a kadar Girona ile sözleşmesi olan Asprilla, yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giymeyecek.
Giden oyuncuların yerini doldurmak için şimdiden arayışlara başlayan Galatasaray yönetimi, transfer döneminde yine dünyaca ünlü isimleri İstanbul'a getirmeyi hedefliyor. Şampiyonluk sonrası kadrodaki revizyonun derinleşmesi ve özellikle Avrupa kupaları için daha iddialı bir kadro kurulması bekleniyor.