Sahasında konuk ettiği Fenerbahçe’yi 3-0 gibi net bir skorla geçerek bitime 3 hafta kala farkı 7 puana çıkaran Galatasaray’da bayram havası esiyor. Cumartesi günü oynanacak Samsunspor mücadelesine "şampiyonluk maçı" gözüyle bakan sarı-kırmızılılar, bu maçı kazanması halinde üst üste 4., toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Ancak yönetim, kutlama hazırlıklarının yanı sıra 2026/27 sezonunun kadro mühendisliği için de vites yükseltti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Galatasaray'da 3 yıldızla yollar ayrılıyor! Kiralık isimler evine dönüyor Galatasaray, Fenerbahçe galibiyeti sonrası şampiyonluğa bir adım yaklaşırken, gelecek sezon için kadro mühendisliği çalışmalarına başladı ve kiralık olarak forma giyen Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla ile yolların ayrılacağını duyurdu. Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla ile sezon sonunda yolların ayrılması kesinleşti. Sacha Boey, Bayern Münih'ten kiralanmış olup bu sezon 15 maçta 1 gol katkısı verdi. Noa Lang, Napoli'den kiralanmış olup 16 maçta 2 gol ve 2 asist kaydetti. Yaser Asprilla, Girona'dan kiralanmış olup 9 maçta skor üretemedi. Galatasaray yönetimi, giden oyuncuların yerini doldurmak için yine dünyaca ünlü isimleri transfer etmeyi hedefliyor.

KİRALIK YILDIZLARA GEÇER NOT ÇIKMADI

Dünya yıldızlarını kadrosuna katarak adından söz ettiren Aslan, gelecek sezon daha dinamik bir kadro kurmak istiyor. Bu doğrultuda yapılan değerlendirmelerde, takıma kiralık olarak katılan isimlerin performansı beklentilerin altında kaldı. Teknik heyet ve yönetimin ortak kararıyla; Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla ile sezon sonunda yolların ayrılması kesinleşti.

İŞTE AYRILIĞI KESİNLEŞEN İSİMLERİN KARNE ÖZETİ

Galatasaray'da kiralık dönemleri sona erecek olan oyuncuların güncel durumu şöyle:

Sacha Boey: Bayern Münih'ten büyük umutlarla yeniden kiralanan Fransız sağ bek, bu sezon 15 maçta görev alırken sadece 1 gollük katkı verdi. Boey'in Alman deviyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Noa Lang: Napoli'den kiralanan Hollandalı kanat oyuncusu, 16 maçta 2 gol ve 2 asistlik bir grafik çizdi. Beklentileri tam olarak karşılayamayan Lang, sezon sonu İtalya'ya geri dönecek.

Yaser Asprilla: Girona'dan kadroya dahil edilen Kolombiyalı genç yetenek, forma giydiği 9 maçta skor üretmeyi başaramadı. 2030'a kadar Girona ile sözleşmesi olan Asprilla, yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giymeyecek.

TRANSFERDE "YILDIZ" HAREKATI SÜRECEK

Giden oyuncuların yerini doldurmak için şimdiden arayışlara başlayan Galatasaray yönetimi, transfer döneminde yine dünyaca ünlü isimleri İstanbul'a getirmeyi hedefliyor. Şampiyonluk sonrası kadrodaki revizyonun derinleşmesi ve özellikle Avrupa kupaları için daha iddialı bir kadro kurulması bekleniyor.