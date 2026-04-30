Ferdi Kadıoğlu Premier Lig devine gidiyor! Fenerbahçe'ye para yağacak: Bonservis rekoru kıracak

Brighton formasıyla İngiltere’yi kasıp kavuran milli yıldız Ferdi Kadıoğlu için devrim niteliğinde bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Manchester United, başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak için resmen harekete geçti.

İngiliz futbolunun köklü kulüplerinden , sol bek ve joker oyuncu arayışında rotayı ’ın yükselen değeri ’na kırdı.

Manchester United, Brighton'ın oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nu sol bek ve joker oyuncu olarak transfer etmek için resmi temaslara başladı.
Brighton, Ferdi Kadıoğlu için pazarlıklara 50 milyon Euro bandından başladı.
Ferdi Kadıoğlu'nun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'u Fenerbahçe'nin kasasına girecek.
Ferdi Kadıoğlu, hem sağ hem sol bekte ve ihtiyaç halinde orta sahada görev alabiliyor.
TeamTALK tarafından paylaşılan habere göre; Kırmızı Şeytanlar, bir süredir gözlemci ekibiyle takip ettiği milli futbolcu için resmi temaslara başladı.

BRIGHTON KAPIYI 50 MİLYONDAN AÇTI

Brighton cephesinin ise bu için beklentisi oldukça yüksek. Ada ekibinin, pazarlıkları 50 milyon Euro bandından başlattığı ve United yönetimiyle yoğun bir görüşme trafiğine girdiği belirtiliyor.

FENERBAHÇE KASASINI DOLDURACAK

Ferdi Kadıoğlu’nun olası Manchester United transferi, sadece İngiltere’de değil, eski kulübü ’de de büyük bir heyecanla takip ediliyor. Sarı-lacivertli yönetimin, oyuncuyu Brighton’a gönderirken sözleşmeye eklettiği özel madde meyvelerini vermek üzere.

Anlaşma kapsamında, Ferdi’nin bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10’u doğrudan Fenerbahçe’nin kasasına girecek. Eğer transfer 50 milyon Euro civarında bir rakamla gerçekleşirse, Fenerbahçe bu dev operasyondan ciddi bir pay alarak önemli bir finansal girdi sağlayacak.

NEDEN FERDİ KADIOĞLU?

Premier Lig’e adım attığı günden bu yana hem savunma hem de hücum katkısıyla fark oluşturan Ferdi, modern bek tanımını tam anlamıyla karşılıyor. Hem sağ hem sol bekte, ihtiyaç halinde ise orta sahada görev alabilmesi, Brighton’ın dinamik yapısına kısa sürede uyum sağlaması ve yüksek maç trafiğinde sergilediği fiziksel direnç en büyük özellikleri olarak ön plana çıkıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe Mohamed Salah ile anlaştı! Maaş talebi dudak uçuklattı: Derbi sonrası kritik gelişme
Galatasaray'da Rafael Leao sesleri! Taraftarı sevindirecek haber geldi: Milan ile tüm ipler koptu
