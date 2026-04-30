Ferdi Kadıoğlu Premier Lig devine gidiyor! Fenerbahçe'ye para yağacak: Bonservis rekoru kıracak

İngiliz futbolunun köklü kulüplerinden Manchester United, sol bek ve joker oyuncu arayışında rotayı Brighton’ın yükselen değeri Ferdi Kadıoğlu’na kırdı.

TeamTALK tarafından paylaşılan habere göre; Kırmızı Şeytanlar, bir süredir gözlemci ekibiyle takip ettiği milli futbolcu için resmi temaslara başladı.

BRIGHTON KAPIYI 50 MİLYONDAN AÇTI

Brighton cephesinin ise bu transfer için beklentisi oldukça yüksek. Ada ekibinin, pazarlıkları 50 milyon Euro bandından başlattığı ve United yönetimiyle yoğun bir görüşme trafiğine girdiği belirtiliyor.

FENERBAHÇE KASASINI DOLDURACAK

Ferdi Kadıoğlu’nun olası Manchester United transferi, sadece İngiltere’de değil, eski kulübü Fenerbahçe’de de büyük bir heyecanla takip ediliyor. Sarı-lacivertli yönetimin, oyuncuyu Brighton’a gönderirken sözleşmeye eklettiği özel madde meyvelerini vermek üzere.

Anlaşma kapsamında, Ferdi’nin bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10’u doğrudan Fenerbahçe’nin kasasına girecek. Eğer transfer 50 milyon Euro civarında bir rakamla gerçekleşirse, Fenerbahçe bu dev operasyondan ciddi bir pay alarak önemli bir finansal girdi sağlayacak.

NEDEN FERDİ KADIOĞLU?

Premier Lig’e adım attığı günden bu yana hem savunma hem de hücum katkısıyla fark oluşturan Ferdi, modern bek tanımını tam anlamıyla karşılıyor. Hem sağ hem sol bekte, ihtiyaç halinde ise orta sahada görev alabilmesi, Brighton’ın dinamik yapısına kısa sürede uyum sağlaması ve yüksek maç trafiğinde sergilediği fiziksel direnç en büyük özellikleri olarak ön plana çıkıyor.