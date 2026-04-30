Galatasaray'da Rafael Leao sesleri! Taraftarı sevindirecek haber geldi: Milan ile tüm ipler koptu

Samsunspor deplasmanında kritik bir şampiyonluk sınavı vermeye hazırlanan Galatasaray, bir yandan da önümüzdeki sezonun "Devler Ligi" kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.
Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi dünya yıldızlarını renklerine bağlayarak Avrupa’da ses getiren sarı-kırmızılılar, rotayı bu kez İtalya’ya kırdı. Hedefteki isim: Milan’ın Portekizli süper sol kanadı Rafael Leao.
Milan’da son dönemde teknik heyet ve taraftarla sorunlar yaşayan 26 yaşındaki futbolcu, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak bakıyor. Serie A’da lider Inter’in 12 puan gerisinde kalan Milano ekibinde eleştiri oklarının hedefi haline gelen Leao, taraftar tepkileri sonrası Instagram hesabını kapatma kararı almıştı. Portekizli yıldızın bu mutsuz tavrı, transfer iddialarını güçlendiriyor.
Güncel piyasa değeri 65 milyon euro olan ve Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu için Galatasaray yönetimi maliyet dengelerini gözeterek hareket ediyor. Sarı-kırmızılı kurmayların, yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferi kiralama yöntemiyle bitirmek istediği öğrenildi.
Çizgideki hızı ve adam eksiltme yeteneğiyle tanınan Leao, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 28 resmi maçta 10 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Toplamda 1.829 dakika süre alan Portekizli, hücum hattının her bölgesinde oynayabilme özelliğiyle Okan Buruk’un elini bir hayli güçlendirecek potansiyele sahip.
|Oyuncu
|Kulüp
|Maç Sayısı
|Gol
|Asist
|Dakika
|Oynadığı Bölgeler
|Leao
|Milan
|28
|10
|3
|1.829
|Hücum hattının her bölgesi
Galatasaray'ın Rafael Leao Transferindeki Kozları:
Transfer döneminin en çok konuşulan hamlesi olması beklenen bu girişimde, sarı-kırmızılı yönetimin önümüzdeki günlerde İtalya çıkarması yapması bekleniyor.