Samsunspor deplasmanında kritik bir şampiyonluk sınavı vermeye hazırlanan Galatasaray, bir yandan da önümüzdeki sezonun "Devler Ligi" kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Galatasaray'da Rafael Leao sesleri! Taraftarı sevindirecek haber geldi: Milan ile tüm ipler koptu Galatasaray, önümüzdeki sezonun Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmak için Milan'ın Portekizli sol kanadı Rafael Leao'yu transfer etmeyi hedefliyor. Galatasaray, daha önce Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi yıldızları kadrosuna katarak Avrupa'da ses getirmişti. Milan'da teknik heyet ve taraftarla sorunlar yaşayan 26 yaşındaki Rafael Leao, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak bakıyor. Maliyet dengelerini gözeterek hareket eden Galatasaray yönetimi, yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferi kiralama yöntemiyle bitirmek istiyor. Leao, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 28 resmi maçta 10 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Leao, çizgideki hızı ve adam eksiltme yeteneğiyle tanınıyor ve hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor.

Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi dünya yıldızlarını renklerine bağlayarak Avrupa’da ses getiren sarı-kırmızılılar, rotayı bu kez İtalya’ya kırdı. Hedefteki isim: Milan’ın Portekizli süper sol kanadı Rafael Leao.

MİLANO’DA İPLER GERİLDİ, ROTAYI İSTANBUL’A KIRABİLİR

Milan’da son dönemde teknik heyet ve taraftarla sorunlar yaşayan 26 yaşındaki futbolcu, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak bakıyor. Serie A’da lider Inter’in 12 puan gerisinde kalan Milano ekibinde eleştiri oklarının hedefi haline gelen Leao, taraftar tepkileri sonrası Instagram hesabını kapatma kararı almıştı. Portekizli yıldızın bu mutsuz tavrı, transfer iddialarını güçlendiriyor.

KİRALIK FORMÜLÜ MASADA

Güncel piyasa değeri 65 milyon euro olan ve Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu için Galatasaray yönetimi maliyet dengelerini gözeterek hareket ediyor. Sarı-kırmızılı kurmayların, yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferi kiralama yöntemiyle bitirmek istediği öğrenildi.

HÜCUMUN HER BÖLGESİNDE GÖREV YAPIYOR

Çizgideki hızı ve adam eksiltme yeteneğiyle tanınan Leao, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 28 resmi maçta 10 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Toplamda 1.829 dakika süre alan Portekizli, hücum hattının her bölgesinde oynayabilme özelliğiyle Okan Buruk’un elini bir hayli güçlendirecek potansiyele sahip.

Oyuncu Kulüp Maç Sayısı Gol Asist Dakika Oynadığı Bölgeler Leao Milan 28 10 3 1.829 Hücum hattının her bölgesi

Galatasaray'ın Rafael Leao Transferindeki Kozları:

Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir proje sunulması.

Icardi ve Osimhen gibi yıldızlarla dolu kadro yapısı.

Oyuncunun Milan’da yaşadığı huzursuzluk.

Transfer döneminin en çok konuşulan hamlesi olması beklenen bu girişimde, sarı-kırmızılı yönetimin önümüzdeki günlerde İtalya çıkarması yapması bekleniyor.