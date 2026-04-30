Önümüzdeki sezonun kadro planlamasını şimdiden kurmak isteyen Galatasaray yönetimi, 2026 Dünya Kupası öncesi kadrosunu "rüya takım" seviyesine taşımaya kararlı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Galatasaray Bernardo Silva bombasını patlatıyor! Transferde tanıdık isim devreye girdi: Sane modeli izlenecek Galatasaray, 2026 Dünya Kupası öncesi kadrosunu güçlendirmek amacıyla Manchester City'den ayrılmaya hazırlanan Bernardo Silva'yı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı hedefliyor. Galatasaray yönetimi, Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki Portekizli oyuncu Bernardo Silva için bonservis bedeli ödememeyi planlıyor. Eski takım arkadaşı İlkay Gündoğan, Silva'nın Galatasaray'a gelmesi için bizzat devreye girerek oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Silva'nın transfer için 3 yıllık sözleşme ve toplamda 50 milyon euroyu bulan bir mali paket talep ettiği belirtiliyor. Galatasaray'ın transferdeki en büyük rakibi, teknik direktör Luciano Spalletti yönetiminde yapılanan Juventus. Transfer operasyonu, 23 Mayıs'ta yapılacak seçimli genel kurulun ardından hızlandırılacak ve Haziran ayı içerisinde resmiyete dökülmesi hedefleniyor.

Geçtiğimiz sezon Bayern Münih ile yollarını ayıran Leroy Sane’yi bonservissiz kadrosuna katarak büyük bir sükse yapan Cimbom, aynı stratejiyi Bernardo Silva için de devreye soktu.

İLKAY GÜNDOĞAN DEVREDE!

Manchester City macerasını noktalamaya hazırlanan 31 yaşındaki Portekizli 10 numara için en büyük referans tanıdık bir isimden geldi. Sarı-kırmızılı formayı giyen eski takım arkadaşı İlkay Gündoğan, Silva’nın İstanbul’a gelmesi için bizzat devrede. Portekizli yıldızı ikna etmek adına yoğun mesai harcayan İlkay, Galatasaray'ın vizyonunu ve hedeflerini Silva’ya anlatıyor.

TRANSFERİN YOL HARİTASI: SANE MODELİ

Galatasaray yönetimi, City ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli yıldız için bonservis bedeli ödememeyi planlıyor. Tıpkı Sane transferinde olduğu gibi, makul bir imza parası ve maaş dengesiyle operasyon bitirilecek. Ancak Silva’nın talepleri oldukça yüksek:

Sözleşme Süresi 3 Yıl Mali Beklenti Toplamda 50 milyon euroyu bulan bir paket

EN DİŞLİ RAKİP: JUVENTUS

Sarı-kırmızılıların bu yoldaki en büyük rakibi ise İtalya’dan. Serie A’da uzun süredir şampiyonluk hasreti çeken Juventus, teknik direktör Luciano Spalletti yönetiminde yeni bir yapılanmaya gidiyor. İtalyan devinin Silva’yı kadronun merkezine koymak istediği ve transfer için Galatasaray ile çekiştiği bildirildi.

KRİTİK EŞİK: 23 MAYIS SEÇİMLERİ

Aslan’da transfer taarruzu için tarih de belirlendi. 23 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olan seçimli genel kurulun hemen ardından resmi temasların sıklaştırılması bekleniyor. Yönetim, 2026 Dünya Kupası heyecanı başlamadan ve rekabet kızışmadan Haziran ayı içerisinde bu transferi resmiyete dökerek gövde gösterisi yapmayı amaçlıyor.

BU SEZONUN KARNESİ

Manchester City ile Premier Lig'de zirve mücadelesi veren Bernardo Silva, bu sezon çıktığı 47 resmi maçta sergilediği performansla hala dünyanın en iyilerinden biri olduğunu kanıtladı. Portekizli yıldız, sezonu 3 gol ve 5 asistle tamamlayarak istikrarını korudu.