Galatasaray Bernardo Silva bombasını patlatıyor! Transferde tanıdık isim devreye girdi: Sane modeli izlenecek

Önümüzdeki sezonun kadro planlamasını şimdiden kurmak isteyen Galatasaray yönetimi, 2026 Dünya Kupası öncesi kadrosunu "rüya takım" seviyesine taşımaya kararlı.
Geçtiğimiz sezon Bayern Münih ile yollarını ayıran Leroy Sane’yi bonservissiz kadrosuna katarak büyük bir sükse yapan Cimbom, aynı stratejiyi Bernardo Silva için de devreye soktu.
Manchester City macerasını noktalamaya hazırlanan 31 yaşındaki Portekizli 10 numara için en büyük referans tanıdık bir isimden geldi. Sarı-kırmızılı formayı giyen eski takım arkadaşı İlkay Gündoğan, Silva’nın İstanbul’a gelmesi için bizzat devrede. Portekizli yıldızı ikna etmek adına yoğun mesai harcayan İlkay, Galatasaray'ın vizyonunu ve hedeflerini Silva’ya anlatıyor.
Galatasaray yönetimi, City ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli yıldız için bonservis bedeli ödememeyi planlıyor. Tıpkı Sane transferinde olduğu gibi, makul bir imza parası ve maaş dengesiyle operasyon bitirilecek. Ancak Silva’nın talepleri oldukça yüksek:
|Sözleşme Süresi
|3 Yıl
|Mali Beklenti
|Toplamda 50 milyon euroyu bulan bir paket
Sarı-kırmızılıların bu yoldaki en büyük rakibi ise İtalya’dan. Serie A’da uzun süredir şampiyonluk hasreti çeken Juventus, teknik direktör Luciano Spalletti yönetiminde yeni bir yapılanmaya gidiyor. İtalyan devinin Silva’yı kadronun merkezine koymak istediği ve transfer için Galatasaray ile çekiştiği bildirildi.
Aslan’da transfer taarruzu için tarih de belirlendi. 23 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olan seçimli genel kurulun hemen ardından resmi temasların sıklaştırılması bekleniyor. Yönetim, 2026 Dünya Kupası heyecanı başlamadan ve rekabet kızışmadan Haziran ayı içerisinde bu transferi resmiyete dökerek gövde gösterisi yapmayı amaçlıyor.
Manchester City ile Premier Lig'de zirve mücadelesi veren Bernardo Silva, bu sezon çıktığı 47 resmi maçta sergilediği performansla hala dünyanın en iyilerinden biri olduğunu kanıtladı. Portekizli yıldız, sezonu 3 gol ve 5 asistle tamamlayarak istikrarını korudu.
|Oyuncu
|Kulüp
|Lig
|Maç Sayısı (Resmi)
|Gol
|Asist
|Durum
|Bernardo Silva
|Manchester City
|Premier Lig
|47
|3
|5
|Dünyanın en iyilerinden biri, istikrarlı performans