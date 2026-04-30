Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray Bernardo Silva bombasını patlatıyor! Transferde tanıdık isim devreye girdi: Sane modeli izlenecek

Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray, transferde gözünü kararttı. Leroy Sane transferiyle Avrupa’da ses getiren sarı-kırmızılılar, şimdi de Manchester City’nin vedaya hazırlanan dünyaca ünlü yıldızı Bernardo Silva için tüm şartları zorluyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 09:26

Önümüzdeki sezonun kadro planlamasını şimdiden kurmak isteyen Galatasaray yönetimi, 2026 Dünya Kupası öncesi kadrosunu "rüya takım" seviyesine taşımaya kararlı.

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray Bernardo Silva bombasını patlatıyor! Transferde tanıdık isim devreye girdi: Sane modeli izlenecek

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray, 2026 Dünya Kupası öncesi kadrosunu güçlendirmek amacıyla Manchester City'den ayrılmaya hazırlanan Bernardo Silva'yı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı hedefliyor.
Galatasaray yönetimi, Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki Portekizli oyuncu Bernardo Silva için bonservis bedeli ödememeyi planlıyor.
Eski takım arkadaşı İlkay Gündoğan, Silva'nın Galatasaray'a gelmesi için bizzat devreye girerek oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.
Silva'nın transfer için 3 yıllık sözleşme ve toplamda 50 milyon euroyu bulan bir mali paket talep ettiği belirtiliyor.
Galatasaray'ın transferdeki en büyük rakibi, teknik direktör Luciano Spalletti yönetiminde yapılanan Juventus.
Transfer operasyonu, 23 Mayıs'ta yapılacak seçimli genel kurulun ardından hızlandırılacak ve Haziran ayı içerisinde resmiyete dökülmesi hedefleniyor.
Geçtiğimiz sezon Bayern Münih ile yollarını ayıran Leroy Sane’yi bonservissiz kadrosuna katarak büyük bir sükse yapan Cimbom, aynı stratejiyi Bernardo Silva için de devreye soktu.

İLKAY GÜNDOĞAN DEVREDE!

Manchester City macerasını noktalamaya hazırlanan 31 yaşındaki Portekizli 10 numara için en büyük referans tanıdık bir isimden geldi. Sarı-kırmızılı formayı giyen eski takım arkadaşı İlkay Gündoğan, Silva’nın İstanbul’a gelmesi için bizzat devrede. Portekizli yıldızı ikna etmek adına yoğun mesai harcayan İlkay, Galatasaray'ın vizyonunu ve hedeflerini Silva’ya anlatıyor.

TRANSFERİN YOL HARİTASI: SANE MODELİ

Galatasaray yönetimi, City ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli yıldız için bonservis bedeli ödememeyi planlıyor. Tıpkı Sane transferinde olduğu gibi, makul bir imza parası ve maaş dengesiyle operasyon bitirilecek. Ancak Silva’nın talepleri oldukça yüksek:

Sözleşme Süresi3 Yıl
Mali BeklentiToplamda 50 milyon euroyu bulan bir paket

EN DİŞLİ RAKİP: JUVENTUS

Sarı-kırmızılıların bu yoldaki en büyük rakibi ise İtalya’dan. Serie A’da uzun süredir şampiyonluk hasreti çeken Juventus, teknik direktör Luciano Spalletti yönetiminde yeni bir yapılanmaya gidiyor. İtalyan devinin Silva’yı kadronun merkezine koymak istediği ve transfer için Galatasaray ile çekiştiği bildirildi.

KRİTİK EŞİK: 23 MAYIS SEÇİMLERİ

Aslan’da transfer taarruzu için tarih de belirlendi. 23 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olan seçimli genel kurulun hemen ardından resmi temasların sıklaştırılması bekleniyor. Yönetim, 2026 Dünya Kupası heyecanı başlamadan ve rekabet kızışmadan Haziran ayı içerisinde bu transferi resmiyete dökerek gövde gösterisi yapmayı amaçlıyor.

BU SEZONUN KARNESİ

Manchester City ile Premier Lig'de zirve mücadelesi veren Bernardo Silva, bu sezon çıktığı 47 resmi maçta sergilediği performansla hala dünyanın en iyilerinden biri olduğunu kanıtladı. Portekizli yıldız, sezonu 3 gol ve 5 asistle tamamlayarak istikrarını korudu.

OyuncuKulüpLigMaç Sayısı (Resmi)GolAsistDurum
Bernardo SilvaManchester CityPremier Lig4735Dünyanın en iyilerinden biri, istikrarlı performans
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Merih Demiral ile Cristiano Ronaldo birbirine girdi! Suudi Arabistan'da dev derbi sonrası ortalık karıştı
Fenerbahçe'de Andrew Robertson sürprizi! Menajeri İstanbul'a getirildi: Seçim kararı sonrası kritik gelişme
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.