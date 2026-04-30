Merih Demiral ile Cristiano Ronaldo birbirine girdi! Suudi Arabistan'da dev derbi sonrası ortalık karıştı

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde zirveyi yakından ilgilendiren dev randevuda Al Nassr, Al Ahli'yi 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir virajı döndü. Ancak maça atılan gollerden ziyade, milli futbolcumuz Merih Demiral ile dünya yıldızı Cristiano Ronaldo arasındaki sert polemik damga vurdu. İşte detaylar...

GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 09:04
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 09:04

Şampiyonluk yarışının gidişatını belirleyecek olan Al Nassr - Al Ahli mücadelesi, nefes kesen bir tempoya sahne oldu. Ev sahibi ekip Al Nassr, kilidi 76. dakikada süper yıldızı Cristiano Ronaldo ile açtı. Bu gol, Portekizli efsanenin profesyonel kariyerindeki 970. golü olarak kayıtlara geçti. Maçın sonucunu tayin eden isim ise 90. dakikada fileleri sarsan Kingsley Coman oldu. 2-0'lık skor Al Nassr cephesinde büyük sevince sebep olsa da, maç sonu yaşananlar bu sevincin önüne geçti.

MERİH DEMİRAL'DAN SERT TEPKİ: "VALLAHİ UTANÇ VERİCİ!"

Karşılaşmanın kırılma anlarından biri, Kingsley Coman'ın Merih Demiral'a yaptığı sert müdahale oldu. Rakibinin çifte dalışıyla yerde kalan milli stoper, hakemin sadece sarı kart göstermesi üzerine adeta çılgına döndü. Maç bitiminde zehir zemberek açıklamalarda bulunan Merih, şu ifadeleri kullandı: "Bütün hakemler çıldırmış! Ayağıma bakın, neredeyse ayağımı kırıyordu! Al Nassr'ın kazanması için yardım ediyorlar. Vallahi utanç verici! Al Ahli ise elhamdülillah her zaman maçlarını sahada kimseden yardım almadan kazanıyor."

Hızını alamayan tecrübeli savunmacı, tribünlere yönelerek daha önce kazandığı Asya Şampiyonlar Ligi madalyasını gösterdi ve rakip taraftarlara göndermede bulundu.

RONALDO'DAN CEVAP GECİKMEDİ: "BENİM 5 ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPAM VAR"

Merih Demiral’ın hakem yönetimine ve lige yönelik eleştirileri, Cristiano Ronaldo’nun sert tepkisiyle karşılaştı. Sosyal medya ve saha dışındaki şikayetlerin ligin vizyonuna zarar verdiğini savunan Ronaldo, rakibine şu sözlerle yüklendi: "Birçok futbolcu şikayet ediyor. Sosyal medyada hakemler ve lig hakkında paylaşım yapıyorlar. Suudi Arabistan bu vizyonda bir lig değil. Herkes abartılı derecede şikayet etmeye başladı, bu işi kaosa götürüyor. Futbola zarar vermeyin, bu , savaş değil."

KUPA TARTIŞMASINDA SON NOKTA

Merih'in Asya Şampiyonlar Ligi başarısına vurgu yapmasına da kayıtsız kalmayan Ronaldo, kariyerindeki dev başarıları hatırlatarak tartışmayı noktaladı: "Benim 5 tane Şampiyonlar Ligi kupam var."

