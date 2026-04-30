Şampiyonluk yarışının gidişatını belirleyecek olan Al Nassr - Al Ahli mücadelesi, nefes kesen bir tempoya sahne oldu. Ev sahibi ekip Al Nassr, kilidi 76. dakikada süper yıldızı Cristiano Ronaldo ile açtı. Bu gol, Portekizli efsanenin profesyonel kariyerindeki 970. golü olarak kayıtlara geçti. Maçın sonucunu tayin eden isim ise 90. dakikada fileleri sarsan Kingsley Coman oldu. 2-0'lık skor Al Nassr cephesinde büyük sevince sebep olsa da, maç sonu yaşananlar bu sevincin önüne geçti.

HABERİN ÖZETİ Merih Demiral ile Cristiano Ronaldo birbirine girdi! Suudi Arabistan'da dev derbi sonrası ortalık karıştı Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nassr'ın Al Ahli'yi 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Merih Demiral hakem kararlarına ve lige sert tepki gösterirken, Cristiano Ronaldo'dan cevap gecikmedi. Al Nassr, Cristiano Ronaldo'nun golüyle 76. dakikada öne geçti ve maçın sonucunu 90. dakikada Kingsley Coman belirledi (2-0). Merih Demiral, Kingsley Coman'ın sert müdahalesi sonrası hakemin sadece sarı kart göstermesine tepki göstererek, hakemlerin Al Nassr'a yardım ettiğini ve bunun utanç verici olduğunu söyledi. Merih Demiral, tribünlere Asya Şampiyonlar Ligi madalyasını göstererek rakip taraftarlara göndermede bulundu. Cristiano Ronaldo, Merih Demiral'ın hakem ve lige yönelik eleştirilerine karşılık, sosyal medyadaki şikayetlerin ligin vizyonuna zarar verdiğini ve abartılı şikayetlerin kaosa yol açtığını belirtti. Ronaldo, Merih'in kupalarına atıfta bulunarak kendi kariyerinde 5 Şampiyonlar Ligi kupası olduğunu söyledi.

MERİH DEMİRAL'DAN SERT TEPKİ: "VALLAHİ UTANÇ VERİCİ!"

Karşılaşmanın kırılma anlarından biri, Kingsley Coman'ın Merih Demiral'a yaptığı sert müdahale oldu. Rakibinin çifte dalışıyla yerde kalan milli stoper, hakemin sadece sarı kart göstermesi üzerine adeta çılgına döndü. Maç bitiminde zehir zemberek açıklamalarda bulunan Merih, şu ifadeleri kullandı: "Bütün hakemler çıldırmış! Ayağıma bakın, neredeyse ayağımı kırıyordu! Al Nassr'ın kazanması için yardım ediyorlar. Vallahi utanç verici! Al Ahli ise elhamdülillah her zaman maçlarını sahada kimseden yardım almadan kazanıyor."

Hızını alamayan tecrübeli savunmacı, tribünlere yönelerek daha önce kazandığı Asya Şampiyonlar Ligi madalyasını gösterdi ve rakip taraftarlara göndermede bulundu.

RONALDO'DAN CEVAP GECİKMEDİ: "BENİM 5 ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPAM VAR"

Merih Demiral’ın hakem yönetimine ve lige yönelik eleştirileri, Cristiano Ronaldo’nun sert tepkisiyle karşılaştı. Sosyal medya ve saha dışındaki şikayetlerin ligin vizyonuna zarar verdiğini savunan Ronaldo, rakibine şu sözlerle yüklendi: "Birçok futbolcu şikayet ediyor. Sosyal medyada hakemler ve lig hakkında paylaşım yapıyorlar. Suudi Arabistan bu vizyonda bir lig değil. Herkes abartılı derecede şikayet etmeye başladı, bu işi kaosa götürüyor. Futbola zarar vermeyin, bu futbol, savaş değil."

KUPA TARTIŞMASINDA SON NOKTA

Merih'in Asya Şampiyonlar Ligi başarısına vurgu yapmasına da kayıtsız kalmayan Ronaldo, kariyerindeki dev başarıları hatırlatarak tartışmayı noktaladı: "Benim 5 tane Şampiyonlar Ligi kupam var."