Fenerbahçe'de Tedesco ayrılığının arka planı ortaya çıktı! Karagümrük maçı sonrası olanlar olmuş

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray deplasmanından 3-0’lık mağlubiyetle dönen Fenerbahçe’de beklenen deprem gerçekleşti. Şampiyonluk yarışına havlu atan sarı-lacivertlilerde fatura Domenico Tedesco’ya kesilirken, yönetimin haftalar öncesinden "B planını" devreye soktuğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de Tedesco ayrılığının arka planı ortaya çıktı! Karagümrük maçı sonrası olanlar olmuş
RAMS Park’ta alınan ağır yenilgi, için sadece bir kaybı değil, aynı zamanda şampiyonluk hayallerinin de sonu oldu. Ezeli rakibiyle arasındaki puan farkının 7’ye çıkmasının ardından Kadıköy yönetimi, camiadaki huzursuzluğu dindirmek adına düğmeye bastı. Ertesi sabah yapılan resmi açıklamayla, İtalyan-Alman teknik adam ile yolların resmen ayrıldığı duyuruldu.

RAMS Park'ta alınan yenilgi sonrası Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrılırken, bu kararın arkasında haftalar öncesine dayanan bir plan olduğu ortaya çıktı.
Galatasaray derbisindeki ağır yenilgi, Fenerbahçe ile rakibi arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı ve şampiyonluk umutlarını azalttı.
RAMS Park'taki maçın ertesi günü Domenico Tedesco ile yolların resmen ayrıldığı duyuruldu.
Tedesco ile iplerin Fatih Karagümrük yenilgisinin hemen ardından kopma noktasına geldiği, yönetimin eski teknik direktör İsmail Kartal'ı göreve hazır olmasını söylediği belirtildi.
Tedesco'nun o dönem görevde kalmasını sağlayan detayın, oyuncu grubunun yönetime gelerek hocalarına bir şans daha verilmesini istemesi olduğu ifade edildi.
Galatasaray derbisinde sergilenen etkisiz futbol ve alınan farklı yenilgi sonrası yönetim, beklenen kararı uygulamaya koydu.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe'de Tedesco ayrılığının arka planı ortaya çıktı! Karagümrük maçı sonrası olanlar olmuş

Ancak bu ayrılığın perde arkasında, aslında haftalar öncesine dayanan bir planın yattığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Tedesco ayrılığının arka planı ortaya çıktı! Karagümrük maçı sonrası olanlar olmuş

"GÖREVE HAZIR OL" TELEFONU

Sarı-lacivertli kulübün koridorlarından sızan bilgilere göre, Tedesco ile ipler aslında Fatih Karagümrük yenilgisinin hemen ardından kopma noktasına gelmişti. O dönem yönetim kanadından önemli bir ismin, eski teknik direktör 'ı arayarak şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Göreve hazır ol hocam. Başkan, Tedesco ile görüşüp bu işi bitirecek."

Fenerbahçe'de Tedesco ayrılığının arka planı ortaya çıktı! Karagümrük maçı sonrası olanlar olmuş

OPERASYON SON ANDA ERTELENMİŞ

Tedesco’nun o dönem görevde kalmasını sağlayan detayın ise futbolcuların tavrı olduğu belirtiliyor. Karagümrük maçının ardından oyuncu grubunun yönetime gelerek hocalarına bir şans daha verilmesini istemesi, operasyonu geçici olarak durdurmuştu.

Fenerbahçe'de Tedesco ayrılığının arka planı ortaya çıktı! Karagümrük maçı sonrası olanlar olmuş

Galatasaray derbisinde sergilenen etkisiz ve gelen 3-0'lık skorun ardından ise yönetim, futbolcuların kredisini de tüketerek bekletilen kararı uygulamaya koydu.

Fenerbahçe'de Tedesco ayrılığının arka planı ortaya çıktı! Karagümrük maçı sonrası olanlar olmuş
