Fenerbahçe'de Tedesco ayrılığının arka planı ortaya çıktı! Karagümrük maçı sonrası olanlar olmuş

RAMS Park’ta alınan ağır yenilgi, Fenerbahçe için sadece bir derbi kaybı değil, aynı zamanda şampiyonluk hayallerinin de sonu oldu. Ezeli rakibiyle arasındaki puan farkının 7’ye çıkmasının ardından Kadıköy yönetimi, camiadaki huzursuzluğu dindirmek adına düğmeye bastı. Ertesi sabah yapılan resmi açıklamayla, İtalyan-Alman teknik adam Domenico Tedesco ile yolların resmen ayrıldığı duyuruldu.

Ancak bu ayrılığın perde arkasında, aslında haftalar öncesine dayanan bir planın yattığı ortaya çıktı.

"GÖREVE HAZIR OL" TELEFONU

Sarı-lacivertli kulübün koridorlarından sızan bilgilere göre, Tedesco ile ipler aslında Fatih Karagümrük yenilgisinin hemen ardından kopma noktasına gelmişti. O dönem yönetim kanadından önemli bir ismin, eski teknik direktör İsmail Kartal'ı arayarak şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Göreve hazır ol hocam. Başkan, Tedesco ile görüşüp bu işi bitirecek."

OPERASYON SON ANDA ERTELENMİŞ

Tedesco’nun o dönem görevde kalmasını sağlayan detayın ise futbolcuların tavrı olduğu belirtiliyor. Karagümrük maçının ardından oyuncu grubunun yönetime gelerek hocalarına bir şans daha verilmesini istemesi, operasyonu geçici olarak durdurmuştu.

Galatasaray derbisinde sergilenen etkisiz futbol ve gelen 3-0'lık skorun ardından ise yönetim, futbolcuların kredisini de tüketerek bekletilen kararı uygulamaya koydu.