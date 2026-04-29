Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol'un notu belli oldu!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig’in şampiyonunu büyük ölçüde belirleyen 26 Nisan tarihli Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin yankıları dinmek bilmiyor. Sahadan sarı-kırmızılı ekibin net bir skorla galip ayrılmasının ardından, maçın en çok konuşulan isimlerinden biri de düdük çalan hakem Yasin Kol olmuştu. Atama sürecinden maç sonuna kadar eleştiri oklarının hedefinde kalan Kol hakkında MHK son sözünü söyledi.
HT Spor kaynaklı bilgilere göre, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Yasin Kol’un dev derbi performansını masaya yatırdı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda genç hakeme 10 üzerinden 8.8 gibi oldukça yüksek bir puan verildiği öğrenildi.
Bu puanlama, hakem dünyasında şu kriterleri temsil ediyor:
|Kriter
|Değerlendirme
|Çok iyi / Mükemmel
|Kritik Kararlar
|Maç sonucuna doğrudan etki edecek bir hata saptanmadı.
|Oyun Kontrolü
|MHK kanadında tam memnuniyet sağlandı.
Maç öncesinde atamasıyla ilgili kamuoyunda soru işaretleri oluşan Yasin Kol'un, böylesine yüksek bir not alması hakem camiasında da ses getirdi. Özellikle oyunun tansiyonunu yönetme ve skorun tayininde hata yapmama kriterlerinden geçer not alan Kol, bu performansıyla MHK’den adeta "vize" almış oldu.