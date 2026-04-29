FIFA'dan Dünya Kupası öncesi dev karar: Turnuva bütçesi yükseltildi, yeni kart düzenlemesi yürürlüğe girdi!

Dünya Kupası'nda para musluklarını açan FIFA, disiplin kurallarında da tarihi değişikliğe gitti. Artık rakibiyle ağzını kapatarak konuşan futbolcu doğrudan oyun dışı kalacak. İşte detaylar...

GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 10:59

2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, futbolun patronu Vancouver’da düzenlenen 76. FIFA Kongresi öncesinde stratejik kararlara imza attı. FIFA Konseyi’nin gerçekleştirdiği son toplantıdan, hem federasyonların kasasını dolduracak ekonomik müjdeler hem de saha içindeki tartışmaları kökten bitirecek sert kural değişiklikleri çıktı.

FIFA, 2026 Dünya Kupası öncesinde federasyonlara yapılacak ödemeleri artırırken, saha içi disiplin kurallarında da önemli değişiklikler yaptı.
Katılımcı ülkelere yapılacak toplam ödeme %15 artışla 871 milyon Dolar'a yükseltildi.
Hazırlık ödeneği 1,5 milyon Dolar'dan 2,5 milyon Dolar'a çıktı.
Eleme turu primi 9 milyon Dolar'dan 10 milyon Dolar'a çıkarıldı.
Hakem kararını protesto etmek amacıyla sahayı terk eden futbolculara doğrudan kırmızı kart gösterilecek.
Futbolcuların, konuşmalarını gizlemek amacıyla ağızlarını elleriyle kapatmaları yasaklandı ve bu eylemde bulunan oyuncular oyundan atılacak.
Sarı kartlar, grup aşaması sonunda ve eleme turlarının ardından sıfırlanacak.
Afgan Kadın Mülteci Futbol Takımı'nın FIFA organizasyonlarında resmi olarak yarışabilmesine izin verildi.
KATILIMCI ÜLKELERE SERVET DEĞERİNDE ÖDEME

48 takımlı yeni formatıyla tarihin en büyük organizasyonuna hazırlanan FIFA, katılımcı ülkelere yapılacak toplam ödeme miktarını %15 artışla 871 milyon Dolar seviyesine çekti. Federasyonları rahatlatacak diğer finansal güncellemeler ise şöyle şekillendi:

Ödeme KalemiEski TutarYeni Tutar
Hazırlık Ödeneği1,5 milyon Dolar2,5 milyon Dolar
Eleme Turu Primi9 milyon Dolar10 milyon Dolar
Ek BütçeBelirtilmemiş16 milyon Dolar

SAHADA YENİ DÖNEM: AĞZINI KAPATANA KIRMIZI KART!

Disiplin yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, ’nın en çok konuşulan başlığı olmaya aday. IFAB ile koordineli şekilde alınan karara göre; saha içinde hakem kararını protesto etmek amacıyla sahayı terk eden futbolcular doğrudan kırmızı kart ile cezalandırılacak.

Daha da dikkat çekici olanı ise şeffaflık adına atılan adım oldu. Futbolcuların, rakipleriyle veya hakemle diyalog halindeyken ne söylediklerini gizlemek amacıyla ağızlarını elleriyle kapatmaları artık yasaklandı. Bu eylemi gerçekleştiren oyuncu, sportmenlik dışı ve gizli hakaret şüphesi uyandırdığı gerekçesiyle oyundan atılacak.

SARI KARTLAR İKİ KEZ SIFIRLANACAK

Turnuvanın uzun maratonu göz önüne alınarak futbolcuları cezalı duruma düşmekten koruyacak bir "temiz sayfa" düzenlemesi de onaylandı. Buna göre sarı kartlar sadece grup aşaması sonunda değil, eleme turlarının ardından da silinecek. Böylece yıldız oyuncuların kart birikmesi nedeniyle kritik maçları kaçırmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

İNSANİ ADIM

Toplantıda ayrıca sporun birleştirici gücüne vurgu yapılarak, Afgan Kadın Mülteci Takımı'nın FIFA bünyesindeki organizasyonlarda resmi olarak yarışabilmesine yeşil ışık yakıldı.

