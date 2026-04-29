FIFA'dan Dünya Kupası öncesi dev karar: Turnuva bütçesi yükseltildi, yeni kart düzenlemesi yürürlüğe girdi!

2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, futbolun patronu Vancouver’da düzenlenen 76. FIFA Kongresi öncesinde stratejik kararlara imza attı. FIFA Konseyi’nin gerçekleştirdiği son toplantıdan, hem federasyonların kasasını dolduracak ekonomik müjdeler hem de saha içindeki tartışmaları kökten bitirecek sert kural değişiklikleri çıktı.
48 takımlı yeni formatıyla tarihin en büyük organizasyonuna hazırlanan FIFA, katılımcı ülkelere yapılacak toplam ödeme miktarını %15 artışla 871 milyon Dolar seviyesine çekti. Federasyonları rahatlatacak diğer finansal güncellemeler ise şöyle şekillendi:
|Ödeme Kalemi
|Eski Tutar
|Yeni Tutar
|Hazırlık Ödeneği
|1,5 milyon Dolar
|2,5 milyon Dolar
|Eleme Turu Primi
|9 milyon Dolar
|10 milyon Dolar
|Ek Bütçe
|Belirtilmemiş
|16 milyon Dolar
Disiplin yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, 2026 Dünya Kupası’nın en çok konuşulan başlığı olmaya aday. IFAB ile koordineli şekilde alınan karara göre; saha içinde hakem kararını protesto etmek amacıyla sahayı terk eden futbolcular doğrudan kırmızı kart ile cezalandırılacak.
Daha da dikkat çekici olanı ise şeffaflık adına atılan adım oldu. Futbolcuların, rakipleriyle veya hakemle diyalog halindeyken ne söylediklerini gizlemek amacıyla ağızlarını elleriyle kapatmaları artık yasaklandı. Bu eylemi gerçekleştiren oyuncu, sportmenlik dışı ve gizli hakaret şüphesi uyandırdığı gerekçesiyle oyundan atılacak.
Turnuvanın uzun maratonu göz önüne alınarak futbolcuları cezalı duruma düşmekten koruyacak bir "temiz sayfa" düzenlemesi de onaylandı. Buna göre sarı kartlar sadece grup aşaması sonunda değil, eleme turlarının ardından da silinecek. Böylece yıldız oyuncuların kart birikmesi nedeniyle kritik maçları kaçırmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Toplantıda ayrıca sporun birleştirici gücüne vurgu yapılarak, Afgan Kadın Mülteci Futbol Takımı'nın FIFA bünyesindeki organizasyonlarda resmi olarak yarışabilmesine yeşil ışık yakıldı.