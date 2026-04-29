Galatasaray'dan Noa Lang kararı! Süper Lig devi devreye girdi: Son söz Napoli'de

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kadar transfer kazanı da kaynamaya devam ediyor. Galatasaray’ın devre arasında Napoli’den geçici olarak kadrosuna kattığı Noa Lang, İstanbul macerasında beklenen istikrarı yakalayamayınca yönetimden "devam" vizesi alamadı.
Hollandalı oyuncunun sözleşmesini uzatmama kararı alan Cimbom, oyuncuyla yolları ayırmaya hazırlanırken; ezeli rakip Beşiktaş bu fırsatı kaçırmamak için harekete geçti.
26 yaşındaki futbolcunun Galatasaray’dan ayrılacak olması, siyah-beyazlı kurmayları teyakkuza geçirdi. Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Beşiktaş yönetiminin, 1999 doğumlu oyuncu için ilk somut temasları kurduğu ve transferde ciddi mesafe katetmek istediği öğrenildi.
Lang’ın geleceği sadece Türkiye’de değil, İtalya’da da sıcak bir gündem maddesi. İtalyan basınından sızan bilgilere göre; Napoli yönetimi Noa Lang’ı yaz kampı kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. Ancak burada kritik bir detay var: Antonio Conte.
İtalya Milli Takımı’nın başına geçeceği konuşulan tecrübeli teknik adamın Napoli’deki durumu henüz netleşmiş değil. İtalyan ekibi, yeni gelecek muhtemel teknik direktörün elini kadro derinliği açısından rahatlatmak adına Lang’ı kampta denemek ve performansına göre nihai kararı vermek istiyor.
Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig ve kupada toplam 16 maçta boy gösteren Hollandalı yıldız, sahada kaldığı 941 dakikada skora beklenen katkıyı tam anlamıyla veremedi.
|Oyuncu
|Lig
|Kupa
|Toplam Maç
|Dakika
|Gol
|Asist
|Noa Lang
|Süper Lig
|Kupa
|16
|941
|2
|2
Bu istatistiklerle teknik heyetin tam notunu alamayan Lang’ın, Beşiktaş formasıyla yeni bir sayfa açıp açmayacağı ya da Serie A’ya dönüş yapıp yapmayacağı önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.