Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kadar transfer kazanı da kaynamaya devam ediyor. Galatasaray’ın devre arasında Napoli’den geçici olarak kadrosuna kattığı Noa Lang, İstanbul macerasında beklenen istikrarı yakalayamayınca yönetimden "devam" vizesi alamadı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Galatasaray'dan Noa Lang kararı! Süper Lig devi devreye girdi: Son söz Napoli'de Galatasaray'ın kiraladığı Noa Lang'ın beklentileri karşılayamaması sonrası takımda kalması beklenmezken, Beşiktaş'ın oyuncuya talip olduğu ve Napoli'nin ise oyuncuyu yaz kampına dahil etmeyi planladığı belirtiliyor. Galatasaray, Napoli'den kiraladığı Noa Lang ile sözleşme uzatmama kararı aldı. Beşiktaş, Noa Lang için ilk somut temasları kurarak transferde mesafe katetmek istiyor. Napoli yönetimi, Noa Lang'ı yaz kampı kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. Noa Lang, Galatasaray formasıyla 16 maçta 2 gol ve 2 asist kaydetti.

BEŞİKTAŞ LANG'A TALİP

Hollandalı oyuncunun sözleşmesini uzatmama kararı alan Cimbom, oyuncuyla yolları ayırmaya hazırlanırken; ezeli rakip Beşiktaş bu fırsatı kaçırmamak için harekete geçti.

BEŞİKTAŞ’TAN SOL KANAT OPERASYONU

26 yaşındaki futbolcunun Galatasaray’dan ayrılacak olması, siyah-beyazlı kurmayları teyakkuza geçirdi. Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Beşiktaş yönetiminin, 1999 doğumlu oyuncu için ilk somut temasları kurduğu ve transferde ciddi mesafe katetmek istediği öğrenildi.

NAPOLİ CEPHESİNDE "CONTE" BİLMECESİ

Lang’ın geleceği sadece Türkiye’de değil, İtalya’da da sıcak bir gündem maddesi. İtalyan basınından sızan bilgilere göre; Napoli yönetimi Noa Lang’ı yaz kampı kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. Ancak burada kritik bir detay var: Antonio Conte.

İtalya Milli Takımı’nın başına geçeceği konuşulan tecrübeli teknik adamın Napoli’deki durumu henüz netleşmiş değil. İtalyan ekibi, yeni gelecek muhtemel teknik direktörün elini kadro derinliği açısından rahatlatmak adına Lang’ı kampta denemek ve performansına göre nihai kararı vermek istiyor.

GALATASARAY KARNESİ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig ve kupada toplam 16 maçta boy gösteren Hollandalı yıldız, sahada kaldığı 941 dakikada skora beklenen katkıyı tam anlamıyla veremedi.

Oyuncu Lig Kupa Toplam Maç Dakika Gol Asist Noa Lang Süper Lig Kupa 16 941 2 2

Bu istatistiklerle teknik heyetin tam notunu alamayan Lang’ın, Beşiktaş formasıyla yeni bir sayfa açıp açmayacağı ya da Serie A’ya dönüş yapıp yapmayacağı önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.