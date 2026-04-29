Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'dan Noa Lang kararı! Süper Lig devi devreye girdi: Son söz Napoli'de

Galatasaray’ın ara transferde büyük umutlarla kiraladığı Noa Lang için yolun sonu göründü. Sarı-kırmızılıların ayrılık kararı sonrası başka bir Süper Lig devi düğmeye basarken, Hollandalı yıldızın kaderini Napoli’deki hoca bilmecesi belirleyecek. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Galatasaray'dan Noa Lang kararı! Süper Lig devi devreye girdi: Son söz Napoli'de
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.04.2026
09:05
|
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kadar transfer kazanı da kaynamaya devam ediyor. Galatasaray’ın devre arasında Napoli’den geçici olarak kadrosuna kattığı Noa Lang, İstanbul macerasında beklenen istikrarı yakalayamayınca yönetimden "devam" vizesi alamadı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray'ın kiraladığı Noa Lang'ın beklentileri karşılayamaması sonrası takımda kalması beklenmezken, Beşiktaş'ın oyuncuya talip olduğu ve Napoli'nin ise oyuncuyu yaz kampına dahil etmeyi planladığı belirtiliyor.
Galatasaray, Napoli'den kiraladığı Noa Lang ile sözleşme uzatmama kararı aldı.
Beşiktaş, Noa Lang için ilk somut temasları kurarak transferde mesafe katetmek istiyor.
Napoli yönetimi, Noa Lang'ı yaz kampı kadrosuna dahil etmeyi planlıyor.
Noa Lang, Galatasaray formasıyla 16 maçta 2 gol ve 2 asist kaydetti.
BEŞİKTAŞ LANG'A TALİP

Hollandalı oyuncunun sözleşmesini uzatmama kararı alan Cimbom, oyuncuyla yolları ayırmaya hazırlanırken; ezeli rakip Beşiktaş bu fırsatı kaçırmamak için harekete geçti.

BEŞİKTAŞ’TAN SOL KANAT OPERASYONU

26 yaşındaki futbolcunun Galatasaray’dan ayrılacak olması, siyah-beyazlı kurmayları teyakkuza geçirdi. Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Beşiktaş yönetiminin, 1999 doğumlu oyuncu için ilk somut temasları kurduğu ve transferde ciddi mesafe katetmek istediği öğrenildi.

NAPOLİ CEPHESİNDE "CONTE" BİLMECESİ

Lang’ın geleceği sadece Türkiye’de değil, İtalya’da da sıcak bir gündem maddesi. İtalyan basınından sızan bilgilere göre; Napoli yönetimi Noa Lang’ı yaz kampı kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. Ancak burada kritik bir detay var: Antonio Conte.

İtalya Milli Takımı’nın başına geçeceği konuşulan tecrübeli teknik adamın Napoli’deki durumu henüz netleşmiş değil. İtalyan ekibi, yeni gelecek muhtemel teknik direktörün elini kadro derinliği açısından rahatlatmak adına Lang’ı kampta denemek ve performansına göre nihai kararı vermek istiyor.

GALATASARAY KARNESİ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig ve kupada toplam 16 maçta boy gösteren Hollandalı yıldız, sahada kaldığı 941 dakikada skora beklenen katkıyı tam anlamıyla veremedi.

OyuncuLigKupaToplam MaçDakikaGolAsist
Noa LangSüper LigKupa1694122

Bu istatistiklerle teknik heyetin tam notunu alamayan Lang’ın, Beşiktaş formasıyla yeni bir sayfa açıp açmayacağı ya da Serie A’ya dönüş yapıp yapmayacağı önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.

ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.