SON DAKİKA!
Spor
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Fenerbahçe’de Ederson krizi: Bütün ipler koptu! Yıldız eldivene sürpriz talip

Süper Lig devi Fenerbahçe'de, bardağı taşıran Galatasaray derbisi sonrası Ederson ile ipler tamamen koptu. Tecrübeli eldiven ayrılık için servet değerinde tazminat isterken, imdada Al Hilal yetişti. İşte detaylar...

GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 16:40
’de sezonun en çok tartışılan ismi haline gelen için yolun sonu göründü. Şampiyonluk yarışının en kritik virajlarında yaptığı hatalarla puan kayıplarına davetiye çıkaran 32 yaşındaki kaleci, son olarak derbisinde gördüğü sorumsuz kırmızı kartla yönetim ve taraftarın kredisini tamamen tüketti. Kadıköy’de taşları yerinden oynatan bu gelişme sonrası, ayrılık süreci adeta bir "satranç tahtasına" dönüştü.

Fenerbahçe'de sezonun en çok tartışılan ismi haline gelen Ederson için yolun sonu göründü ve yönetim, oyuncunun yüksek tazminat talebine karşılık Al Hilal'in devreye girmesiyle bir çıkış yolu arıyor.
Ederson, şampiyonluk yarışında yaptığı hatalar ve Galatasaray derbisindeki kırmızı kartla yönetim ve taraftarın kredisini tüketti.
Brezilyalı kaleci, sözleşmesinin feshine karşılık önümüzdeki iki yıl boyunca alacağı toplam 22 milyon Euro'luk maaşın tamamını talep ediyor.
Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, Ederson için devreye girerek kulübün tazminat yükünü hafifletebilecek bir kontrat teklifi yapmaya hazırlanıyor.
Ederson'un öncelikli stratejisinin, Al Hilal'e gitmeden önce Fenerbahçe'den alabildiği en yüksek tazminat bedelini almak olduğu iddia ediliyor.
TAZMİNAT RESTİ: 22 MİLYON EURO!

Yönetimin yolları ayırma kararı aldığı Brezilyalı file bekçisi, masaya oldukça sert bir şartla oturdu. Sözleşmesinin feshine karşılık, önümüzdeki iki yıl boyunca alacağı toplam 22 milyon Euro’luk maaşın tamamını talep eden Ederson, bu rakam ödenmeden ayrılmaya niyetli olmadığını kulübe bildirdi. Sarı-lacivertli kurmaylar bu devasa mali yük karşısında çıkış yolu ararken, müjdeli haber Körfez’den geldi.

AL HİLAL DEVREYE GİRDİ

Ederson’un yüksek maliyetini karşılayabilecek nadir kulüplerden biri olan Suudi Arabistan temsilcisi , yıldız kaleci için devreye girmeye hazırlanıyor. Suudi ekibinin, tecrübeli eldivene dudak uçuklatan bir kontrat teklif edeceği ve bu sayede Fenerbahçe üzerindeki yükünü hafifletebileceği konuşuluyor.

ÖNCELİĞİ "EN YÜKSEK" RAKAM

Buna rağmen Ederson cephesinde sular durulmuyor. Gelen iddialara göre; 32 yaşındaki kalecinin şu anki birincil stratejisi, Al Hilal’e gitmeden önce Fenerbahçe’den alabildiği en yüksek tazminat bedelini almak. Sarı-lacivertli yönetimin, bu kriz sürecini nasıl yöneteceği ve Al Hilal kozunu nasıl kullanacağı ise merak konusu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de derbi sonrası bir ayrılık daha: İtalyan devi yıldız savunmacı için harekete geçti!
Fenerbahçe Galatasaray derbisi ünlüler arasında kavgaya neden oldu! Pelin Öztekin'den Şevket Çoruh'a ağır sözler
Fenerbahçe seçime gidiyor! Sadettin Saran tarihi resmen duyurdu
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#tazminat
#Al Hilal
#Fenerbahçe
#Ederson
#Spor
