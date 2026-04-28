Fenerbahçe’de Ederson krizi: Bütün ipler koptu! Yıldız eldivene sürpriz talip

Fenerbahçe’de sezonun en çok tartışılan ismi haline gelen Ederson için yolun sonu göründü. Şampiyonluk yarışının en kritik virajlarında yaptığı hatalarla puan kayıplarına davetiye çıkaran 32 yaşındaki kaleci, son olarak Galatasaray derbisinde gördüğü sorumsuz kırmızı kartla yönetim ve taraftarın kredisini tamamen tüketti. Kadıköy’de taşları yerinden oynatan bu gelişme sonrası, ayrılık süreci adeta bir "satranç tahtasına" dönüştü.

Özetle

TAZMİNAT RESTİ: 22 MİLYON EURO!

Yönetimin yolları ayırma kararı aldığı Brezilyalı file bekçisi, masaya oldukça sert bir şartla oturdu. Sözleşmesinin feshine karşılık, önümüzdeki iki yıl boyunca alacağı toplam 22 milyon Euro’luk maaşın tamamını talep eden Ederson, bu rakam ödenmeden ayrılmaya niyetli olmadığını kulübe bildirdi. Sarı-lacivertli kurmaylar bu devasa mali yük karşısında çıkış yolu ararken, müjdeli haber Körfez’den geldi.

AL HİLAL DEVREYE GİRDİ

Ederson’un yüksek maliyetini karşılayabilecek nadir kulüplerden biri olan Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, yıldız kaleci için devreye girmeye hazırlanıyor. Suudi ekibinin, tecrübeli eldivene dudak uçuklatan bir kontrat teklif edeceği ve bu sayede Fenerbahçe üzerindeki tazminat yükünü hafifletebileceği konuşuluyor.

ÖNCELİĞİ "EN YÜKSEK" RAKAM

Buna rağmen Ederson cephesinde sular durulmuyor. Gelen iddialara göre; 32 yaşındaki kalecinin şu anki birincil stratejisi, Al Hilal’e gitmeden önce Fenerbahçe’den alabildiği en yüksek tazminat bedelini almak. Sarı-lacivertli yönetimin, bu kriz sürecini nasıl yöneteceği ve Al Hilal kozunu nasıl kullanacağı ise merak konusu.