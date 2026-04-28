Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanan dev derbinin yankıları dinmiyor. Sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup eden Galatasaray şampiyonluk yolunda dev bir adım atarken, sarı-lacivertli camiada kelimenin tam anlamıyla "reset" düğmesine basıldı. Maçın hemen ardından toplanan yönetim, radikal kararların fitilini ateşledi.

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'de derbi sonrası bir ayrılık daha: İtalyan devi yıldız savunmacı için harekete geçti! Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı aldığı 3-0'lık yenilginin ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırdı ve savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde için Roma'dan gelen transfer teklifini değerlendiriyor. Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Roma, savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde için 15 milyon Euro'luk bir teklif yaptı. Oosterwolde, 2022-23 sezonunda Parma'dan 6 milyon Euro'ya transfer edilmişti. Oosterwolde, Fenerbahçe formasıyla 106 karşılaşmaya çıktı, 1 gol ve 1 asist kaydetti. Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

İLK KURBAN DOMENİCO TEDESCO OLDU

Fenerbahçe yönetimi, derbi sonrası gerçekleştirdiği olağanüstü toplantının ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile bağların koparıldığını resmen açıkladı. Alınan skor ve sergilenen futbolun beklentilerin altında kalması üzerine İtalyan asıllı Alman hoca ile vedalaşılırken, takımda sadece teknik heyet değil, kadro planlaması da masaya yatırıldı.

ROMA, OOSTERWOLDE’YE TALİP

Takımdan ayrılması muhtemel isimlerin başında ise savunmanın jokeri Jayden Oosterwolde geliyor. Sabah’ın haberine göre; milli oyuncumuz Zeki Çelik’in de formasını terlettiği Serie A ekibi Roma, Hollandalı oyuncu için resmi temaslara başladı.

İtalyan temsilcisinin, 25 yaşındaki savunmacı için 15 milyon Euro gibi ciddi bir rakamı gözden çıkardığı iddia ediliyor. 2022-23 sezonunda Parma’dan 6 milyon Euro’ya transfer edilen Oosterwolde’nin satılması durumunda, Fenerbahçe bu transferden önemli bir kâr elde etmiş olacak.

Oosterwolde’nin Fenerbahçe Karnesi

Sarı-lacivertli formayla 4. sezonunu geçiren ve sözleşmesi 2028’de sona erecek olan Oosterwolde, geçtiğimiz yıl yaşadığı ağır sakatlığa rağmen bu sezon form grafiğini yükseltmişti.