Fenerbahçe'de derbi sonrası bir ayrılık daha: İtalyan devi yıldız savunmacı için harekete geçti!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanan dev derbinin yankıları dinmiyor. Sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup eden Galatasaray şampiyonluk yolunda dev bir adım atarken, sarı-lacivertli camiada kelimenin tam anlamıyla "reset" düğmesine basıldı. Maçın hemen ardından toplanan yönetim, radikal kararların fitilini ateşledi.
Fenerbahçe yönetimi, derbi sonrası gerçekleştirdiği olağanüstü toplantının ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile bağların koparıldığını resmen açıkladı. Alınan skor ve sergilenen futbolun beklentilerin altında kalması üzerine İtalyan asıllı Alman hoca ile vedalaşılırken, takımda sadece teknik heyet değil, kadro planlaması da masaya yatırıldı.
Takımdan ayrılması muhtemel isimlerin başında ise savunmanın jokeri Jayden Oosterwolde geliyor. Sabah’ın haberine göre; milli oyuncumuz Zeki Çelik’in de formasını terlettiği Serie A ekibi Roma, Hollandalı oyuncu için resmi temaslara başladı.
İtalyan temsilcisinin, 25 yaşındaki savunmacı için 15 milyon Euro gibi ciddi bir rakamı gözden çıkardığı iddia ediliyor. 2022-23 sezonunda Parma’dan 6 milyon Euro’ya transfer edilen Oosterwolde’nin satılması durumunda, Fenerbahçe bu transferden önemli bir kâr elde etmiş olacak.
Sarı-lacivertli formayla 4. sezonunu geçiren ve sözleşmesi 2028’de sona erecek olan Oosterwolde, geçtiğimiz yıl yaşadığı ağır sakatlığa rağmen bu sezon form grafiğini yükseltmişti.
|Kategori
|Detay
|Toplam Maç
|106 Karşılaşma
|Bu Sezonki Performans
|44 resmi maç / 3861 dakika
|Skor Katkısı
|1 Gol - 1 Asist
|Sakatlık Notu
|Geçen sezon çapraz bağ yırtığı nedeniyle sadece 14 maçta görev alabilmişti.