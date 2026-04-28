Fenerbahçe'de Ederson bilmecesi çözüldü! Herkes kadro dışı bekliyordu, yönetim kararını verdi

Fenerbahçe’de son haftaların en çok tartışılan ismi olan Ederson bilmecesi çözüldü. Süper Lig’de üst üste yaşanan puan kayıpları ve kalecinin bireysel hataları camiada tansiyonu yükseltmişti.
Önce Çaykur Rizespor karşısında yediği hatalı gol, ardından şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart, Brezilyalı eldiveni eleştirilerin odak noktasına yerleştirmişti.
Kulübün yüksek maliyetli transferlerinden biri olması nedeniyle geleceği merak konusu olan tecrübeli kaleci için Sadettin Saran başkanlığındaki yönetim kurulu dün yoğun bir mesai harcadı. Kulüp binasında gerçekleştirilen ve saatler süren toplantılar neticesinde, radikal bir karar alınması beklense de sağduyu hakim geldi.
Sosyal medyada yayılan "kadro dışı bırakıldı" iddialarının aksine, sarı-lacivertli kurmaylar takım içi dengeleri gözeterek farklı bir yaptırıma gitti. Gelen bilgilere göre; yönetim, Ederson’un kadro dışı bırakılmasına yönelik bir tasarrufta bulunmadı. Bunun yerine, oyuncuya sergilediği disiplinsiz hareketler ve gördüğü kart nedeniyle ağır bir para cezası verilmesi kararlaştırıldı.
Her ne kadar kulüp tarafından kadro dışı kararı çıkmasa da, Ederson’un derbideki hareketi sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan (PFDK) alacağı cezanın süresi kritik önem taşıyor. Hukukçuların görüşüne göre, deneyimli kalecinin ciddi bir men cezası alarak sezonun geri kalanında formadan uzak kalması kuvvetle muhtemel görünüyor.