Fenerbahçe'de Ederson bilmecesi çözüldü! Herkes kadro dışı bekliyordu, yönetim kararını verdi

Süper Lig devi Fenerbahçe'de, Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle tepki çeken Brezilyalı file bekçisi Ederson için nihai karar verildi. Taraftarın kadro dışı beklentisine karşın yönetim farklı bir yol izledi. İşte detaylar...

’de son haftaların en çok tartışılan ismi olan bilmecesi çözüldü. Süper Lig’de üst üste yaşanan puan kayıpları ve kalecinin bireysel hataları camiada tansiyonu yükseltmişti.

Fenerbahçe yönetimi, üst üste yaşanan puan kayıpları ve bireysel hataları nedeniyle eleştirilen kaleci Ederson'un durumunu görüştü ve kadro dışı bırakmak yerine para cezası verilmesine karar verdi.
Ederson, Çaykur Rizespor maçında yediği hatalı gol ve Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası eleştirilerin odağı oldu.
Sadettin Saran başkanlığındaki yönetim kurulu, Ederson'un durumu hakkında saatler süren toplantılar yaptı.
Oyuncunun kadro dışı bırakılması yerine, disiplinsiz hareketleri ve gördüğü kart nedeniyle ağır bir para cezası almasına karar verildi.
Ederson'un, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) alacağı cezanın süresi, sezonun geri kalanında forma giymesini etkileyebilir.
Önce Çaykur Rizespor karşısında yediği hatalı gol, ardından şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart, Brezilyalı eldiveni eleştirilerin odak noktasına yerleştirmişti.

YÖNETİM ÜST ÜSTE TOPLANTILAR YAPTI

Kulübün yüksek maliyetli transferlerinden biri olması nedeniyle geleceği merak konusu olan tecrübeli kaleci için Sadettin Saran başkanlığındaki yönetim kurulu dün yoğun bir mesai harcadı. Kulüp binasında gerçekleştirilen ve saatler süren toplantılar neticesinde, radikal bir karar alınması beklense de sağduyu hakim geldi.

KADRO DIŞI DEĞİL, PARA CEZASI

Sosyal medyada yayılan "kadro dışı bırakıldı" iddialarının aksine, sarı-lacivertli kurmaylar takım içi dengeleri gözeterek farklı bir yaptırıma gitti. Gelen bilgilere göre; yönetim, Ederson’un kadro dışı bırakılmasına yönelik bir tasarrufta bulunmadı. Bunun yerine, oyuncuya sergilediği disiplinsiz hareketler ve gördüğü kart nedeniyle ağır bir para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

SEZONU KAPATABİLİR

Her ne kadar kulüp tarafından kadro dışı kararı çıkmasa da, Ederson’un derbideki hareketi sonrası Profesyonel Disiplin Kurulu’ndan (PFDK) alacağı cezanın süresi kritik önem taşıyor. Hukukçuların görüşüne göre, deneyimli kalecinin ciddi bir men cezası alarak sezonun geri kalanında formadan uzak kalması kuvvetle muhtemel görünüyor.

