Fenerbahçe'de Tedesco sonrası 2 aday belli oldu! ikisinin de kararı belli: Son söz Sadettin Saran'da

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fenerbahçe'de haftalardır süren huzursuzluk, 3-0'lık Galatasaray yenilgisiyle zirve noktasına ulaştı. Dün Samandıra ve kulüp binasında hareketli saatler yaşanırken, beklenen operasyonun düğmesine basıldı. Sarı-lacivertli yönetim, gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı trafiğinin ardından teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile bağlarını kopardığını duyurdu.
Ligin bitimine sadece 3 hafta kala gelen bu ayrılık sonrası, takımın geçici olarak kime emanet edileceği de netleşti. Fenerbahçe, sezonun kalan son 3 maçlık periyodunda sahaya kulübün gedikli ismi Zeki Murat Göle yönetiminde çıkacak.
Sarı-lacivertli camiada asıl merak konusu ise önümüzdeki sezon takımın başında kimin olacağı. Gelen bilgilere göre; yönetim rotayı kulübün DNA'sını yakından tanıyan iki efsaneye çevirdi: Aykut Kocaman ve İsmail Kartal.
Yeni teknik direktör konusundaki strateji ise şu şekilde şekilleniyor: Teknik direktör konusundaki son sözü, yaklaşan kongre sonrası koltuğa oturacak olan başkan söyleyecek.
Hem Aykut Kocaman'ın hem de İsmail Kartal'ın, kulüpten gelecek bir teklife "evet" demeye hazır oldukları ve yeniden sorumluluk almaktan kaçınmayacakları gelen bilgiler arasında.
Fenerbahçe yönetimi, bir yandan derbi mağlubiyetinin yaralarını sarmaya çalışırken, diğer yandan kulübü genel kurula kadar en az hasarla götürmeyi hedefliyor. Taraftarın "evlatlara dönüş" formülüne nasıl bir tepki vereceği ise şimdiden merak konusu.