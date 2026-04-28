Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe'de Tedesco sonrası 2 aday belli oldu! ikisinin de kararı belli: Son söz Sadettin Saran'da

Galatasaray derbisinde alınan ağır mağlubiyet Fenerbahçe'de taşları yerinden oynattı. Yönetim, Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollarını ayırırken, koltuk için tanıdık isimler telaffuz edilmeye başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 09:24

Fenerbahçe'de haftalardır süren huzursuzluk, 3-0'lık Galatasaray yenilgisiyle zirve noktasına ulaştı. Dün Samandıra ve kulüp binasında hareketli saatler yaşanırken, beklenen operasyonun düğmesine basıldı. Sarı-lacivertli yönetim, gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı trafiğinin ardından teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile bağlarını kopardığını duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı aldığı 3-0'lık yenilginin ardından teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yollarını ayırdı.
Takımın sezonun kalan 3 maçında geçici olarak Zeki Murat Göle'ye emanet edileceği belirtildi.
Gelecek sezon için teknik direktörlük adayları arasında Aykut Kocaman ve İsmail Kartal'ın öne çıktığı ifade edildi.
Yeni teknik direktör konusundaki son kararı, yaklaşan kongre sonrası göreve gelecek başkanın vereceği aktarıldı.
Hem Aykut Kocaman'ın hem de İsmail Kartal'ın kulüpten gelecek bir teklife olumlu yanıt vermeye hazır olduğu belirtildi.
EMANETÇİ ZEKİ MURAT GÖLE

Ligin bitimine sadece 3 hafta kala gelen bu ayrılık sonrası, takımın geçici olarak kime emanet edileceği de netleşti. Fenerbahçe, sezonun kalan son 3 maçlık periyodunda sahaya kulübün gedikli ismi Zeki Murat Göle yönetiminde çıkacak.

SEÇİM ÖNCESİ İKİ GÜÇLÜ ADAY: KOCAMAN VE KARTAL

Sarı-lacivertli camiada asıl merak konusu ise önümüzdeki sezon takımın başında kimin olacağı. Gelen bilgilere göre; yönetim rotayı kulübün DNA'sını yakından tanıyan iki efsaneye çevirdi: Aykut Kocaman ve İsmail Kartal.

Yeni teknik direktör konusundaki strateji ise şu şekilde şekilleniyor: Teknik direktör konusundaki son sözü, yaklaşan kongre sonrası koltuğa oturacak olan başkan söyleyecek.

GERİ DÖNÜŞE YEŞİL IŞIK

Hem Aykut Kocaman'ın hem de İsmail Kartal'ın, kulüpten gelecek bir teklife "evet" demeye hazır oldukları ve yeniden sorumluluk almaktan kaçınmayacakları gelen bilgiler arasında.

KRİTİK SÜREÇ

Fenerbahçe yönetimi, bir yandan derbi mağlubiyetinin yaralarını sarmaya çalışırken, diğer yandan kulübü genel kurula kadar en az hasarla götürmeyi hedefliyor. Taraftarın "evlatlara dönüş" formülüne nasıl bir tepki vereceği ise şimdiden merak konusu.

ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.