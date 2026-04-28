Fenerbahçe'de haftalardır süren huzursuzluk, 3-0'lık Galatasaray yenilgisiyle zirve noktasına ulaştı. Dün Samandıra ve kulüp binasında hareketli saatler yaşanırken, beklenen operasyonun düğmesine basıldı. Sarı-lacivertli yönetim, gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı trafiğinin ardından teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile bağlarını kopardığını duyurdu.

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'de Tedesco sonrası 2 aday belli oldu! ikisinin de kararı belli: Son söz Sadettin Saran'da Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı aldığı 3-0'lık yenilginin ardından teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yollarını ayırdı. Takımın sezonun kalan 3 maçında geçici olarak Zeki Murat Göle'ye emanet edileceği belirtildi. Gelecek sezon için teknik direktörlük adayları arasında Aykut Kocaman ve İsmail Kartal'ın öne çıktığı ifade edildi. Yeni teknik direktör konusundaki son kararı, yaklaşan kongre sonrası göreve gelecek başkanın vereceği aktarıldı. Hem Aykut Kocaman'ın hem de İsmail Kartal'ın kulüpten gelecek bir teklife olumlu yanıt vermeye hazır olduğu belirtildi.

EMANETÇİ ZEKİ MURAT GÖLE

Ligin bitimine sadece 3 hafta kala gelen bu ayrılık sonrası, takımın geçici olarak kime emanet edileceği de netleşti. Fenerbahçe, sezonun kalan son 3 maçlık periyodunda sahaya kulübün gedikli ismi Zeki Murat Göle yönetiminde çıkacak.

SEÇİM ÖNCESİ İKİ GÜÇLÜ ADAY: KOCAMAN VE KARTAL

Sarı-lacivertli camiada asıl merak konusu ise önümüzdeki sezon takımın başında kimin olacağı. Gelen bilgilere göre; yönetim rotayı kulübün DNA'sını yakından tanıyan iki efsaneye çevirdi: Aykut Kocaman ve İsmail Kartal.

Yeni teknik direktör konusundaki strateji ise şu şekilde şekilleniyor: Teknik direktör konusundaki son sözü, yaklaşan kongre sonrası koltuğa oturacak olan başkan söyleyecek.

GERİ DÖNÜŞE YEŞİL IŞIK

Hem Aykut Kocaman'ın hem de İsmail Kartal'ın, kulüpten gelecek bir teklife "evet" demeye hazır oldukları ve yeniden sorumluluk almaktan kaçınmayacakları gelen bilgiler arasında.

KRİTİK SÜREÇ

Fenerbahçe yönetimi, bir yandan derbi mağlubiyetinin yaralarını sarmaya çalışırken, diğer yandan kulübü genel kurula kadar en az hasarla götürmeyi hedefliyor. Taraftarın "evlatlara dönüş" formülüne nasıl bir tepki vereceği ise şimdiden merak konusu.