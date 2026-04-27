Fenerbahçe'de Tedesco dönemi sona erdi! Sarı-lacivertliler, İtalyan teknik direktör ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ligin 31. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olan sarı-lacivertliler, ezeli rakibine 3-0 mağlup olarak bitime 3 hafta kala zirvenin 7 puan uzağında kalmış ve şampiyonluk şansını zora sokmuştu.

FENERBAHÇE'DE TEDESCO İLE YOLLAR AYRILDI

Derbi mağlubiyetinin ardından Sadettin Saran başkanlığında olağanüstü toplanan Fenerbahçe yönetimi önemli kararlar aldı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Domenico Tedesco, sportif direktör Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

''Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda; Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır. Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır. Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Yardımcı Antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır.''

Fenerbahçe'de sezon başında Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco göreve getirilmişti. Sarı-lacivertlilerle 2 yıllık sözleşme imzalayan Tedesco, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 45 maçta 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.