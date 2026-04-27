Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Fenerbahçe'de Tedesco dönemi sona erdi! Sarı-lacivertliler, İtalyan teknik direktör ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Ligin 31. haftasında Galatasaray'a 3-0 mağlup olan ve bitime 3 hafta kala ezeli rakibinin 7 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Öte yandan Fenerbahçe'de sportif direktör Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi'nin görevine de son verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de Tedesco dönemi sona erdi! Sarı-lacivertliler, İtalyan teknik direktör ile yollarını ayırdı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 22:14
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 22:23

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ligin 31. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olan sarı-lacivertliler, ezeli rakibine 3-0 mağlup olarak bitime 3 hafta kala zirvenin 7 puan uzağında kalmış ve şampiyonluk şansını zora sokmuştu.

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe'de Tedesco dönemi sona erdi! Sarı-lacivertliler, İtalyan teknik direktör ile yollarını ayırdı

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı aldığı mağlubiyetin ardından teknik direktör Domenico Tedesco, sportif direktör Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.
Mağlubiyet sonrası Sadettin Saran başkanlığında olağanüstü toplanan Fenerbahçe yönetimi kararlar aldı.
Teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollar ayrıldı.
Sportif Direktör Devin Özek ve Futbol Koordinatörü Berke Çelebi ile de yolların ayrılması kararlaştırıldı.
Yardımcı Antrenör Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımın başında sahaya çıkacak.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe'de Tedesco dönemi sona erdi! Sarı-lacivertliler, İtalyan teknik direktör ile yollarını ayırdı

FENERBAHÇE'DE TEDESCO İLE YOLLAR AYRILDI

Derbi mağlubiyetinin ardından Sadettin Saran başkanlığında olağanüstü toplanan Fenerbahçe yönetimi önemli kararlar aldı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Domenico Tedesco, sportif direktör Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'de Tedesco dönemi sona erdi! Sarı-lacivertliler, İtalyan teknik direktör ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

''Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda; Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır. Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır. Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Yardımcı Antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır.''

Fenerbahçe'de sezon başında Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco göreve getirilmişti. Sarı-lacivertlilerle 2 yıllık sözleşme imzalayan Tedesco, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 45 maçta 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.