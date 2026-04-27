Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın kapanış gününün heyecanı yaşanıyor. Şampiyonluk yarışında, Avrupa'ya gitme ve küme düşmeme mücadelesinde kritik haftalara girilirken futbolseverler karşılaşmalarda alınacak sonuçları merakla bekliyor.

HABERİN ÖZETİ CANLI MAÇ ANLATIMI | Konyaspor ile Trabzonspor karşılaşıyor Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında, zirve yarışını yakından ilgilendiren bir maçta TÜMOSAN Konyaspor ve Trabzonspor, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşıyor. Maçın hakemi Halil Umut Meler, VAR koltuğunda ise Adnan Deniz Kayatepe oturuyor. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 3-1 kazanmıştı. Konyaspor, son 5 lig maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, ligde sahasında 15 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Trabzonspor ise son 5 lig maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı; deplasmanda ise 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile mücadele ediyor.

Süper Lig'de 31. haftanın kapanış gününde zirve yarışını yakından ilgilendiren maçlardan birinde 65 puanla 3. sırada bulunan Trabzonspor ile 37 puanla 9. sırada yer alan TÜMOSAN Konyaspor, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşıyor. Hakem Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelenin VAR koltuğunda ise Adnan Deniz Kayatepe oturuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı kazanan taraf 3-1'lik skorla Trabzonspor olmuştu.

KONYASPOR'UN SON DURUMU

Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Yeşil-beyazlılar, ligde bu sezon sahasında oynadığı 15 maçta ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Konyaspor, bu maçlarda 19 gol atarken kalesinde ise 15 gol gördü.

TRABZONSPOR'UN SON DURUMU

Teknik direktör Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Trabzonspor ise ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi, ligde deplasmanda oynadığı 15 maçta ise 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 29 gol atarken kalesinde ise 18 gol gördü.

İLK 11'LER

Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Bardhi, Deniz, Olaigbe, Muleka

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Lovik, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Nwakaeme, Onuachu

KONYASPOR - TRABZONSPOR CANLI MAÇ ANLATIMI

Konyaspor-Trabzonspor karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.