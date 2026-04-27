CANLI MAÇ ANLATIMI | Konyaspor ile Trabzonspor karşılaşıyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın kapanış gününün heyecanı yaşanıyor. Şampiyonluk yarışında, Avrupa'ya gitme ve küme düşmeme mücadelesinde kritik haftalara girilirken futbolseverler karşılaşmalarda alınacak sonuçları merakla bekliyor.
Süper Lig'de 31. haftanın kapanış gününde zirve yarışını yakından ilgilendiren maçlardan birinde 65 puanla 3. sırada bulunan Trabzonspor ile 37 puanla 9. sırada yer alan TÜMOSAN Konyaspor, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşıyor. Hakem Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelenin VAR koltuğunda ise Adnan Deniz Kayatepe oturuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı kazanan taraf 3-1'lik skorla Trabzonspor olmuştu.
Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Yeşil-beyazlılar, ligde bu sezon sahasında oynadığı 15 maçta ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Konyaspor, bu maçlarda 19 gol atarken kalesinde ise 15 gol gördü.
Teknik direktör Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Trabzonspor ise ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi, ligde deplasmanda oynadığı 15 maçta ise 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 29 gol atarken kalesinde ise 18 gol gördü.
Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Bardhi, Deniz, Olaigbe, Muleka
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Lovik, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Nwakaeme, Onuachu
Konyaspor-Trabzonspor karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.