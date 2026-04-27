Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

CANLI MAÇ ANLATIMI | Beşiktaş ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Ligde haftanın dikkati çeken ve sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, Tüpraş Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş, karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak ligin bitimine 3 hafta kala 4. sıradaki yerini sağlamlaştırmak isterken Fatih Karagümrük ise Beşiktaş deplasmanından galibiyetle ayrılarak ligde kalma umutlarını son haftalara taşımanın hesaplarını yapıyor. Beşiktaş-Fatih Karagümrük karşılaşmasından gelişmeler ve maçın canlı anlatımı haberimizde.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Beşiktaş ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 18:28
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 19:11

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçları oynanıyor. Ligin alt sıralarında ve üst sıralarında nefes kesen bir mücadele yaşanırken futbolseverler ligin son haftalarında alınacak sonuçları merakla bekliyor.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.
Maç, Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak ve hakem Batuhan Kolak düdük çalacak.
Beşiktaş, ligde 55 puanla 4. sırada yer alırken, Fatih Karagümrük 20 puanla son sırada bulunuyor.
Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.
Beşiktaş, son 5 lig maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.
Fatih Karagümrük, son 5 lig maçında 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde etti.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

Süper Lig'de 31. haftanın kapanış gününde 55 puanla 4. sırada bulunan Beşiktaş ile 20 puanla son sırada yer alan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Batuhan Kolak düdük çalıyor. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Sarper Barış Saka.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta kazanan taraf 2-0'lık skorla Beşiktaş olmuştu.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Beşiktaş ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor

BEŞİKTAŞ'IN SON DURUMU

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar, ligde bu sezon sahasında oynadığı 15 maçta ise 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. "Kara Kartal" bu maçlarda 29 gol atarken kalesinde ise 18 gol gördü.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Beşiktaş ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor

FATİH KARAGÜMRÜK'ÜN DURUMU

Teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetimindeki Fatih Karagümrük, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. İstanbul temsilcisi, bu sezon deplasmanda oynadığı 15 maçta ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Fatih Karagümrük, bu maçlarda 12 gol atarken kalesinde ise 31 gol gördü.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Beşiktaş ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor

İLK 11'LER

Beşiktaş: Vasquez, Taylan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Olaitan, Orkun, Rashica, Toure, Oh

Fatih Karagümrük: Grbıc, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Berkay, Bartuğ, Larsson, Traore, Barış, Serginho

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK CANLI MAÇ ANLATIMI

Beşiktaş-Fatih Karagümrük karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.

