CANLI MAÇ ANLATIMI | Beşiktaş ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçları oynanıyor. Ligin alt sıralarında ve üst sıralarında nefes kesen bir mücadele yaşanırken futbolseverler ligin son haftalarında alınacak sonuçları merakla bekliyor.
Süper Lig'de 31. haftanın kapanış gününde 55 puanla 4. sırada bulunan Beşiktaş ile 20 puanla son sırada yer alan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Batuhan Kolak düdük çalıyor. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Sarper Barış Saka.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta kazanan taraf 2-0'lık skorla Beşiktaş olmuştu.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar, ligde bu sezon sahasında oynadığı 15 maçta ise 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. "Kara Kartal" bu maçlarda 29 gol atarken kalesinde ise 18 gol gördü.
Teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetimindeki Fatih Karagümrük, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. İstanbul temsilcisi, bu sezon deplasmanda oynadığı 15 maçta ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Fatih Karagümrük, bu maçlarda 12 gol atarken kalesinde ise 31 gol gördü.
Beşiktaş: Vasquez, Taylan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Olaitan, Orkun, Rashica, Toure, Oh
Fatih Karagümrük: Grbıc, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Berkay, Bartuğ, Larsson, Traore, Barış, Serginho
Beşiktaş-Fatih Karagümrük karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.