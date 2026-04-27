Fenerbahçe'de yönetici Ertan Torunoğulları'ndan açıklama! "Bazı kararlar alacağız"

Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın sonucu merakla beklenen dev derbisinde lider Galatasaray ile ikinci sıradaki Fenerbahçe, RAMS Park'ta kozlarını paylaştı. Karşılaşma, Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken sarı-kırmızılılar ezeli rakibi ile arasındaki puan farkını 7'ye yükselterek ligin bitimine 3 hafta kala önemli bir avantajın sahibi oldu.

Fenerbahçe'de yönetici Ertan Torunoğulları, Galatasaray mağlubiyetinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Torunoğulları, "Sakın ha sezonu herkese hayırlı olsun. Biz yönetim olarak, takım olarak bazı kararlar alacağız. Bu kararları alırken de en kısa zamanda bir yönetim kurulu toplantımız olacak. Bunu sizlerle, kamuoyu ile paylaşacağız. Tekrar söylüyorum. Sakın ha sezonu herkese hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.