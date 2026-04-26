Okan Buruk Galatasaray'ın Fenerbahçe galibiyetini açıkladı: Sistemleri oyun kurmamızı kolaylaştırdı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılılara Fenerbahçe karşısında 3-0'lık galibiyeti getiren etkenleri açıkladı. Buruk, sarı lacivertlilerin oyun sisteminin, işlerini kolaylaştırdığını söyledi. Buruk ayrıca, maçta erken şampiyon kutlamasından da rahatsız olduğunu belirterek "Daha şampiyon olmadık." dedi.

GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 23:58
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 00:20

Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk düğümünün önemli ölçüde çözüldüğü Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sarı kırmızılılar 3-0'lık skorla galip gelen taraf oldu.

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etti.
Galatasaray bu galibiyetle puanını 74'e çıkararak Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti.
Teknik Direktör Okan Buruk, takımın galibiyetinde Fenerbahçe'nin oyun sistemini iyi analiz etmelerinin ve fiziksel/mental üstünlük kurmalarının etkili olduğunu belirtti.
Buruk, henüz şampiyon olmadıklarını ve kalan maçlara odaklanmaları gerektiğini vurguladı.
Galatasaray'ın sezon başında 3 kulvarda mücadele etmesinin zorluğuna değindi.
Galatasaray, maçtaki zaferiyle puanını 74'e çıkarırken ligde 2. sırada bulunan ve 67 puanda kalan Fenerbahçe ile olan farkı da 7'ye çıkardı. Bu durumda son 3 haftaya ciddi bir avantajla giren sarı kırmızılılar şampiyonluk kupasını kaldırmaya da çok yaklaştı.

Galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımını zafere götüren etkenlerle ilgili önemli bilgiler verdi.

"ÇOK BÜYÜK ÜSTÜNLÜK KURDUK"

Maçtaki ilk beklentilerinin Fenerbahçe'nin 3 orta saha oyuncusuyla çıkması olduğunu söyleyen Buruk "4-2-3-1, Talisca'nın ikinci forvet gibi olduğu sistemle oynadılar. Oyun kurmamız çok rahat oldu." dedi.

Topa rahat sahip olduklarını belirten Buruk "Geçiş oyununu biliyorduk. Her pozisyonda uzun top denediler. Penaltı pozisyonunda kontra presi kırdılar ve araya 1 top yedik. Onun dışında baskımızı her zaman gösterdik." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'yi çok iyi bildiklerini söyleyen Buruk "Mental olarak da fiziksel olarak da çok büyük üstünlük kurduk." dedi.

"DAHA ŞAMPİYON DEĞİLİZ"

Sarı kırmızılı taraftarda başlayan erken şampiyonluk sevincine de değinen Okan Buruk "Bir şey bitmedi. Daha şampiyon olmadık. Samsun'a gideceğiz. Bence şampiyon olmadık. Şampiyonluk gibi kutlama oldu burada, o beni rahatsız etti. Daha 3 maç var. İnşallah en kısa zamanda şampiyon oluruz." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ İLE LİGİ BERABER GÖTÜRMEK ÇOK ZOR"

Sezon başından kısa süre önceye kadar Süper Lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde top koşturan Galatasaray'ın 3 kulvardaki mücadelesinin zorluğuna dikkat çeken Buruk "Tek maça odaklandığımızda bizim için çok farklı bir şey oluyor. Şampiyonlar Ligi ile birlikte ligi götürmek çok zor." dedi.

Buruk, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: "Kupa maçı tabii ki vardı ama tüm 11'i değiştirmiştim. O yüzden hep önde oynadık. 1-0 sonrası 2. yarıya başlarken de önde oynamak istedik. Bu hatayı Kadıköy'de yapmıştık ilk yarı. Sizin de eksik olmanız, koruma duygusuna neden oluyor ama maç başından sonuna kadar çok istedik. Allah da karşılığını verdi."

