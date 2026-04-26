CANLI MAÇ ANLATIMI | Galatasaray ile Fenerbahçe derbide karşılaşıyor

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Ligin zirvesinde nefesler tutulurken haftanın şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev derbisinde Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta kozlarını paylaşıyor. Sonucu merakla beklenen maçta hakem Yasin Kol düdük çalıyor. Ligde 4 puan farkla lider olan Galatasaray, derbiden galibiyetle ayrılarak bitime 3 hafta kala şampiyonluk yolunda dev bir adım atmak istiyor. Fenerbahçe ise ezeli rakibini mağlup ederek puan farkını 1'e düşürmek ve şampiyonluk umutlarını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Kritik Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasından gelişmeler ve maçın canlı anlatımı haberimizde...

CANLI MAÇ ANLATIMI | Galatasaray ile Fenerbahçe derbide karşılaşıyor
GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 17:15
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 17:15

Trendyol Süper Lig'd 2025-2026 sezonu heyecanı 31. hafta maçlarıyla sürüyor. Ligin zirvesinde ve alt sıralarında büyük bir mücadele yaşanırken futbolseverler karşılaşmalarda alınacak sonuçları yakından takip ediyor.

HABERİN ÖZETİ

CANLI MAÇ ANLATIMI | Galatasaray ile Fenerbahçe derbide karşılaşıyor

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşıyor.
Lider Galatasaray 71 puanla, ikinci sıradaki Fenerbahçe ise 67 puanla RAMS Park'ta mücadele ediyor.
Derbide hakem Yasin Kol düdük çalarken, VAR hakemi olarak Ömer Faruk Turtay görev yapıyor.
Sezonun ilk yarısındaki mücadele 1-1 berabere tamamlanırken, Süper Kupa finalini Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.
Galatasaray ligde sahasında 15 maçta 11 galibiyet ve 4 beraberlik alırken, Fenerbahçe ise deplasmanda 15 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Muhtemel ilk 11'ler haber metninde yer almaktadır.
Ligde haftanın sonucu merakla beklenen ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev maçında 71 puanlı lider Galatasaray ile 67 puanlı ikinci sıradaki Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ve sarı-lacivertli taraftarların nefeslerini tutarak takip edeceği dev müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalıyor. Karşılaşmada VAR hakemi olarak ise Ömer Faruk Turtay görev yapıyor.

Ezeli rakipler arasında sezonun ilk yarısında Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1'lik eşitlikle sona ermişti. Mücadelede Galatasaray'ı öne geçiren golü Leroy Sane atarken Fenerbahçe'ye beraberliği getiren golü Jhon Duran kaydetmişti. Öte yandan iki ekibin karşı karşıya geldiği Süper Kupa finalinde galibiyete ulaşan taraf Fenerbahçe olmuştu. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 kazanmayı başarmıştı.

GALATASARAY'IN SON DURUMU

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, ligde bu sezon sahasında oynadığı 15 maçta ise 11 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Cimbom bu maçlarda 39 gol atarken kalesinde ise 12 gol gördü.

Galatasaray bu sezon ligde oynadığı 5 derbide 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Tek derbi galibiyetini deplasmanda Beşiktaş'a karşı elde eden sarı-kırmızılılar, siyah-beyazlı rakibiyle ile sahasında berabere kaldı. Sahasında Trabzonspor ve deplasmanda Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray, derbilerdeki tek yenilgisini ise dış sahada Trabzonspor'a karşı yaşadı.

FENERBAHÇE'NİN SON DURUMU

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmanda oynadığı 15 maçta ise 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe bu maçlarda 34 gol atarken kalesinde ise 15 gol gördü.

Fenerbahçe, bu sezon ligde oynadığı 5 derbide 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Beşiktaş'ı ve Trabzonspor'u hem iç sahada hem de deplasmanda mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertliler, Galatasaray ile sahasında karşılaştığı maçtan ise beraberlikle ayrıldı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Barış Alper, Osimhen

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Nene, Kerem, Talisca

GALATASARAY - FENERBAHÇE CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.

