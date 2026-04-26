Zeynep Sönmez, Madrid Açık'a veda etti! Milli tenisçi Arjantinli rakibine kaybetti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda son 32 turunda Arjantinli Solana Sierra ile karşı karşıya geldi. Zeynep, rakibine 2-1 mağlup olarak organizasyona veda etti.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 15:21
|
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 15:21

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda heyecan sürüyor. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden dünya sıralamasında 67. sırada bulunan milli tenisçi , son 32 turunda dünya sıralamasında 88. basamakta yer alan Arjantinli rakibi Solana Sierra ile karşı karşıya geldi.

Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil eden milli tenisçi Zeynep Sönmez, son 32 turunda Arjantinli rakibi Solana Sierra'ya yenilerek turnuvaya veda etti.
Zeynep Sönmez, son 32 turunda dünya 88.'si Arjantinli Solana Sierra ile karşılaştı.
Milli tenisçi ilk seti 6-0 kazanmasına rağmen maçı 2-1 kaybetti.
Zeynep Sönmez, ikinci seti 6-2, üçüncü seti ise 6-3 kaybetti.
Karşılaşmaya çok iyi başlayan ve ilk seti 6-0 kazanan Zeynep, bu avantajını koruyamadı. Daha sonra basit hatalar yapan ve psikolojik üstünlüğü rakibine kaptıran milli tenisçi, ikinci setti 6-2, üçüncü seti de 6-3 kaybetti.

Rakibine 2-1 yenilen Zeynep Sönmez, turnuvaya veda etti.

