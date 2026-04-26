Zeynep Sönmez, Madrid Açık'a veda etti! Milli tenisçi Arjantinli rakibine kaybetti

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda heyecan sürüyor. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden dünya sıralamasında 67. sırada bulunan milli tenisçi Zeynep Sönmez, son 32 turunda dünya sıralamasında 88. basamakta yer alan Arjantinli rakibi Solana Sierra ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya çok iyi başlayan ve ilk seti 6-0 kazanan Zeynep, bu avantajını koruyamadı. Daha sonra basit hatalar yapan ve psikolojik üstünlüğü rakibine kaptıran milli tenisçi, ikinci setti 6-2, üçüncü seti de 6-3 kaybetti.

Rakibine 2-1 yenilen Zeynep Sönmez, turnuvaya veda etti.