Dünyanın en büyük derbileri belli oldu! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi listeye damga vurdu

GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 13:45
|
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 14:01
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, Trendyol Süper Lig’de şampiyonluğa giden en kritik viraj haline geldi. Milyonlarca futbolseverin gözü bugün Rams Park’ta oynanacak mücadelede. Yurt içinde heyecanın dozu yükselirken, Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti dünyanın en büyük derbileri listesine damga vurdu.

Farklı ülkelerin futbol liglerindeki derbilerin yankısı dünya genelinde kendine yer buluyor. Kıyasıya mücadelelerin sergilendiği maçlar futbol severler tarafından tutkuyla izlenirken, yapılan çalışmalar neticesinde dünyanın en büyük derbileri de belli oldu. İspanya’dan İngiltere’ye, İtalya’dan Amerika’ya farklı takımların yer aldığı listede Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sıralamasıyla gündem oldu. İşte buram buram rekabet kokan dünyanın en büyük derbileri…

DÜNYANIN EN BÜYÜK DERBİLERİ

20. Chivas - Club America

19. Real Betis – Sevilla

18. Partizan Belgrade - Red Star Belgrade

17. Nacional – Penarol

16. Flamengo – Fluminense

15. Benfica - Sporting CP

14. Olympiacos – Panathinaikos

13. Arsenal - Tottenham Hotspur

12. Ajax – Feyenoord

11. Gremio – Internacional

10. AC Milan – Inter

9. Marsilya - Paris Saint-Germain

8. Al Ahly – Zamalek

7. Roma – Lazio

6. Manchester United – Liverpool

5. Borussia Dortmund – Schalke

4. GALATASARAY-FENERBAHÇE

3. Real Madrid – Barcelona

2. Celtic – Rangers

1. River Plate - Boca Juniors

