Dünyanın en büyük derbileri belli oldu! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi listeye damga vurdu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, Trendyol Süper Lig’de şampiyonluğa giden en kritik viraj haline geldi. Milyonlarca futbolseverin gözü bugün Rams Park’ta oynanacak mücadelede. Yurt içinde heyecanın dozu yükselirken, Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti dünyanın en büyük derbileri listesine damga vurdu.
Farklı ülkelerin futbol liglerindeki derbilerin yankısı dünya genelinde kendine yer buluyor. Kıyasıya mücadelelerin sergilendiği maçlar futbol severler tarafından tutkuyla izlenirken, yapılan çalışmalar neticesinde dünyanın en büyük derbileri de belli oldu. İspanya’dan İngiltere’ye, İtalya’dan Amerika’ya farklı takımların yer aldığı listede Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sıralamasıyla gündem oldu. İşte buram buram rekabet kokan dünyanın en büyük derbileri…
20. Chivas - Club America
19. Real Betis – Sevilla
18. Partizan Belgrade - Red Star Belgrade
17. Nacional – Penarol
16. Flamengo – Fluminense
15. Benfica - Sporting CP
14. Olympiacos – Panathinaikos
13. Arsenal - Tottenham Hotspur
12. Ajax – Feyenoord
11. Gremio – Internacional
10. AC Milan – Inter
9. Marsilya - Paris Saint-Germain
8. Al Ahly – Zamalek
7. Roma – Lazio
6. Manchester United – Liverpool
5. Borussia Dortmund – Schalke
4. GALATASARAY-FENERBAHÇE
3. Real Madrid – Barcelona
2. Celtic – Rangers
1. River Plate - Boca Juniors