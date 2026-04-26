Dev derbinin primleri belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe galibiyete para dağıtacak

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçları oynanıyor. Ligde haftanın şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren ve sonucu merakla beklenen dev maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Nefeslerin tutulacağı müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Lider Galatasaray, derbiye ezeli rakibinin 4 puan önünde çıkacak. Sarı-kırmızılılar, maçtan galip ayrılarak bitime 3 hafta kala şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Fenerbahçe ise ezeli rakibini deplasmanda mağlup ederek puan farkını 1'e düşürmenin ve şampiyonluk umutlarını son haftalara taşımanın hesaplarını yapıyor.

DEV DERBİYE DEV PRİM

Dev derbiye doğru geri sayım sürerken Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimleri de kritik derbi öncesi kesenin ağzını açtı. Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray yönetiminin ve Sadettin Saran başkanlığındaki Fenerbahçe yönetiminin derbi galibiyeti halinde takıma verecekleri prim miktarları da netlik kazandı.

"KAZANACAĞINIZDAN ŞÜPHEM YOK"

Galatasaray'da hafta içinde sık sık Kemerburgaz'a giderek takıma ve teknik heyete destek veren Dursun Özbek'in, "Size inanıyoruz. Artık lige son noktayı koyacağınıza eminiz. 50 bin taraftarımızın desteğiyle kendinize yakışanı yapıp kazanacağınızdan şüphem yok" dediği öğrenildi.

Dursun Özbek'in, derbinin galibiyet primini 2 milyon euro olarak belirlediği bildirildi. Özbek'in, galibiyet halinde primlerin anında oyuncuların hesaplarına yatırılacağı müjdesini verdiği ifade edildi.

"GALATASARAY'I YENİN, GERİSİNİ BİZE BIRAKIN"

Derbide mutlak galibiyet hedefleyen Fenerbahçe'de de yönetimin prim konusunda cömert davrandığı öğrenildi.

Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarını kapsayan 3 milyon dolar'lık prim belirleyen Sadettin Saran'ın, Çaykur Rizespor beraberliğine rağmen prim miktarını değiştirmediği ve oyunculara, "Yeter ki Galatasaray'ı yenin, gerisini bize bırakın" mesajını yolladığı öğrenildi.