Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Sezonun sonuna doğru yaklaşılırken ligin 31. haftasındaki dev maçta Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren derbi, saat 20.00'de başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Dev derbide yeni perde! Nefesler tutuldu: Galatasaray mı? Fenerbahçe mi? İşte Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi muhtemel 11'ler Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçları kapsamında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir derbi oynanacak. Galatasaray, 71 puanla lider konumda bulunurken, Fenerbahçe 67 puanla ikinci sırada yer alıyor. Galatasaray, ligde iç sahada 33 maçtır mağlubiyet yaşamıyor. Bu sezon ligde oynanan ilk maçı 1-1, Turkcell Süper Kupa finalini ise Fenerbahçe 2-0 kazandı. İki takım tarihte 406. kez karşı karşıya gelecek; genel rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet ve gol üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray'da Victor Osimhen'in özel koruyucu aparatla oynaması beklenirken, Fenerbahçe'de Edson Alvarez'in sakatlığı nedeniyle kadroda olması beklenmiyor.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Cimbom, topladığı 71 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe maçından 3 puanla ayrılarak ligin bitimine üç hafta kala şampiyonluk yolunda dev bir adım atmanın hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe ise ligde şu ana kadar oynadığı 30 maçta 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, topladığı 67 puanla ligde ikinci sırada bulunuyor. Fenerbahçe, zorlu Galatasaray deplasmanından galibiyetle ayrılarak puan farkını 1'e düşürmek ve şampiyonluk umutlarını son haftalara taşımak istiyor.

GALATASARAY'DAKİ SON GELİŞMELER

Galatasaray, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen aradan sonra çıktığı 5 resmi maçta sadece 2 kez kazanabildi. Sarı-kırmızılılar, milli aranın ardından ilk maçına 28. haftada Trabzonspor deplasmanına çıktı. Sahadan 2-1 yenik ayrılan Galatasaray, bu müsabakanın ardından 27. hafta erteleme karşılaşması için Göztepe'ye konuk oldu. İzmirli renktaşını 3-1 mağlup eden "Cimbom", 29. haftada sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın milli aradan sonra ligde çıktığı 4. maç deplasmandaki Natura Dünyası Gençlerbirliği müsabakası oldu. Sarı-kırmızılı ekip, 2-1 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Galatasaray, 5. resmi maçını ise Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği ile sahasında yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, 2-0 yenilerek kupaya veda etti.

Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, Fenerbahçe maçı öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. Eren, bugünkü müsabakada da kart görmesi durumunda 32. haftadaki Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

OSIMHEN İLK 11'E DÖNÜYOR

Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen, derbide forma giyebilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool müsabakasında kolu kırıldığı için ameliyat edilen Osimhen'in karşılaşmada kolundaki özel koruyucu aparatla oynaması bekleniyor.

Osimhen, hafta içinde Gençlerbirliği'ne 2-0 kaybettikleri Türkiye Kupası maçının son bölümünde süre almıştı. Yıldız golcünün, Fenerbahçe maçında ilk 11'de yer alması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DEKİ SON GELİŞMELER

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu süreçte Gaziantep FK'yi 4-1, Beşiktaş'ı 1-0 ve Kayserispor'u 4-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe, 26. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'e ise 2-0'lık skorla kaybetti.

Fenerbahçe, derbi müsabakasına tek eksikle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak maç eksiği bulunan Edson Alvarez'in kadroda olması beklenmiyor.

Fenerbahçe, derbi müsabakasına sarı kart sınırında 7 isimle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür, Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi derbide kart görmeleri durumunda RAMS Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

ASENSIO KADRODA OLACAK

Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Marco Asensio, derbide kadroya dönecek. Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, sakatlığını atlattı ve hafta içinde bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun Galatasaray karşısında İspanyol futbolcuyu sahaya sürmesi bekleniyor.

EVİNDE 33 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Galatasaray, ligde iç sahadaki son 33 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 26 galibiyet aldı. "Cimbom" bu süreçte 7 kez berabere kaldı.

BU SEZON 3. RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe, bu sezon 3. kez karşılaşacak. Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de yapılan derbi, 1-1 eşitlikle sona erdi. Galatasaray, müsabakanın 27. dakikasında Leroy Sane'nin golüyle öne geçerken Fenerbahçe, Jhon Duran'ın 90+5. dakikada bulduğu golle beraberliği kurtardı.

İkinci randevu ise Turkcell Süper Kupa finalinde yaşandı. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki derbiyi sarı-lacivertliler Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 kazanarak kupaya uzandı.

REKABETTE 406. MAÇ

Galatasaray ile Fenerbahçe, bugün oynayacakları derbiyle tarihte 406. kez rakip olacak.

17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 405 maçtan 150'sini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 130 kez (biri hükmen) galip geldi. 125 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 546 gole, Galatasaray 505 golle (3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere) karşılık verdi.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Barış Alper, Osimhen

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Nene, Kerem, Talisca